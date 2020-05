🎬 Confirman en Cuba 22 nuevos casos positivos a la Covid-19

Al cierre del día de ayer, 15 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 981 pacientes. Otras 3 mil 365 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para COVID-19 se estudiaron dos mil 460 muestras, resultando 22 muestras positivas. El país acumula 79 mil 834 muestras realizadas y mil 862 positivas (2,33%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 22 nuevos casos, para un acumulado de mil 862 en el país.



Los 22 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 20 (90,9%) fueron contactos de casos confirmados y en 2 (9,09%) no se precisa la fuente de infección.



De los 22 casos diagnosticados, 12 (54,5%) fueron femeninas y 10 (45,4%) masculinos. Por grupos de edades los más afectados fueron: menor de 60 años con 13 (59,0%) y de 60 y más años 9 (40,9%). El 81,8% de los 22 casos positivos fueron asintomáticos.





La residencia por provincias y municipios de los 22 casos confirmados es:



La Habana: 2 casos (Habana Vieja y Cerro con 1 cada uno)

Matanzas: 19 casos (9 del municipio Matanzas, 5 del municipio Limonar, 4 del municipio Cárdenas; 1 del municipio Jagüey Grande)

Camagüey: 1 caso (municipio Florida)



Detalles de los 22 casos confirmados



La Habana: 2 casos



Ciudadano cubano de 34 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadano cubano de 80 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Matanzas: 19 casos



Ciudadano cubano de 47 años, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadano cubano de 38 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 25 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Ciudadana cubana de 26 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadana cubana de 36 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.



Ciudadano cubano de 87 años, residente en el municipio Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.



Ciudadana cubana de 69 años, residente en el municipio Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciudadano cubano de 51 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadana cubana de 69 años, residente en el municipio Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.



Ciudadano cubano de 23 años, residente en el Cárdenas de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 47 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadano cubano de 62 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadana cubana de 64 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadana cubana de 48 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadano cubano de 68 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadana cubana de 26 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadano cubano de 74 años, residente en el municipio Limonar de la provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadana cubana de 23 años, residente en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Camagüey 1 caso



Ciudadano cubano de 68 años, residente en el municipio Florida de la provincia Camagüey. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.



De los mil 862 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 321, y de ellos 314 (97,8%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 79 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y mil 460 pacientes recuperados (78,4%) (35 altas en el día de ayer). Se reportan dos pacientes en estado crítico y cinco pacientes en estado grave.







Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadana cubana, de 70 años, procede del Municipio Playa. Antecedentes de Demencia senil. En sala de Cuidados Intermedios presentó empeoramiento clínico y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con ventilación mecánica, distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Se reporta en estado crítico.



Ciudadana cubana de 85 años, de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros Inferiores y Colecistectomía. Se encuentra afebril, sin sangramiento, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente Inestable. Electrocardiograma sin cambios. Rx tórax. Infiltrado intersticio alveolar bilateral sin mejoría con respecto a estudio previo. Se reporta en estado crítico.







Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario Gasometría normal. Rx tórax. Lesiones inflamatorias de base Izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho.Se reporta en estado grave.



Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Gasometría normal. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Se reporta en estado grave.



Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Se reporta en estado grave.



Ciudadana cubana de 55 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Durante su estancia en el centro de aislamiento fue valorada en dos ocasiones por psiquiatría por cuadro de excitación, en la noche de ayer hace un evento convulsivo referido, donde se médica y es trasladada para la sala de Terapia Intensiva por presentar un estado post ictal prolongado. Se recibe desorientada, con alucinaciones y en un letargo, haciendo cuadros de excitación con facilidad que requieren medicación y con tendencia a la hipertensión arterial. Se encuentra con mejoría clínica evidente, consciente, orientada, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente. Se reporta en estado grave.



Ciudadano cubano, de 48 años, procedente del Municipio Holguín. Comenzó con molestia en región precordial a los cambios de posición y fiebre que se relaciona con el Interferón. Fue valorado en el servicio de cardiología y se detecta un roce pericárdico, con prolongación del Q-T y derrame pericárdico de ligero a moderado, se interpreta como una Pericarditis de etiología viral, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, sin molestia precordial, afebril, no síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. A la auscultación roce pericárdico bitonal en foco tricúspideo. Ecocardiograma. Derrame pericárdico muy discreto en pared anterior. Rx de Tórax negativo. Electrocardiograma normal. Se reporta en estado grave.







Hasta el 15 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19 con la incorporación del Reino de Lesotho, 4 millones 405 mil 680 casos confirmados (+ 96 mil 871) y 302 mil 115 fallecidos (+ 5 mil 435) con una letalidad de 6,86% (-0,02).



En la región de las Américas se reportan un millón 943 mil 455 casos confirmados (+ 53 mil 604), el 44,11% del total de casos reportados en el mundo, con 117 mil 069 fallecidos (+ 3 mil 242) para una letalidad de 6,02%.







(Ministerio de Salud Pblica )