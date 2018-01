Confirman liderazgo de Lula rumbo a elecciones presidenciales en Brasi

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera las intenciones de voto en todos los escenarios posibles de las elecciones presidenciales de octubre, de acuerdo con una encuesta divulgada por el instituto de opinión Datafolha.



En una primera vuelta, Lula ganaría con entre el 34 y el 37 ciento de los sufragios, mientras que en una segunda ronda o balotaje vencería a todos sus oponentes por un amplio margen.



Para el balotaje, los sondeos le dan una ventaja de 19 puntos, con el 49 por ciento de los votos contra 30 por ciento frente al principal candidato de la derecha, Geraldo Alck-min, del Partido de la Social Democracia Brasileña.





En caso de que la segunda vuelta fuera contra la ecologista Marina Silva o el ultraderechista Jair Bolsonaro, Lula tendría una ventaja similar, de entre 15 y 17 puntos respectivamente.



Los resultados del nuevo estudio de opinión confirman el favoritismo electoral hacia el líder del Partido de los Trabajadores (PT), cuya popularidad se mantiene inamovible desde hace meses, cuando anunció su intención de ser candidato.





Sin embargo, Lula fue condenado la semana pasada en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero.



Pero sus seguidores y parte de la magistratura brasileña consideran que el expresidente es inocente y fue condenado sin pruebas, mediante un proceso político y antijurídico, manipulado para impedir que compita en los comicios presidenciales de diciembre.



La ley brasileña prohíbe que un condenado en segunda instancia pueda ser candidato, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Superior Electoral en agosto, cuando se registran oficialmente las postulaciones de los aspirantes a la presidencia de Brasil.



En un hipotético escenario en que Lula no pueda participar en las elecciones, la ventaja la tiene el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien obtendría el 18 por ciento de los votos, mientras que la ecologista Marina Silva se llevaría el 13 por ciento.



Sin embargo, el Partido de los Trabajadores no contempla por ahora la posibilidad de lanzar otro aspirante presidencial, salvo que Lula sea impedido por la Justicia y entonces la agrupación tendría que buscar a otro candidato que cuente con el respaldo del expresidente.



Pero la encuesta publicada este por Datafolha sugiere que esa opción no sería tan favorable para la formación izquierdista, pues el 53 por ciento de los electores no apoyaría un nombre indicado por Lula.



No obstante, ese porcentaje de rechazo hacia un candidato del Partido de los Trabajadores que no sea Luis Inacio Lula da Silva disminuyó en comparación con la encuesta realizada el pasado mes de octubre, cuando era de 58 por ciento.



