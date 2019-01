Confirman presencia militar estadounidense en Panamá

Jonathan del Rosario, Ministro de Seguridad de Panamá, declaró a periodistas que varios helicópteros en maniobras cerca de la división con la nación vecina, denunciados en redes sociales por organizaciones panameñas, corresponden a efectivos del Comando Sur de Estados Unidos, el cual de «una manera muy amable se ha ofrecido a apoyarnos». El Ministro dijo a periodistas que varios helicópteros en maniobras cerca de la división con la nación vecina, denunciados en redes sociales por organizaciones panameñas, corresponden a efectivos del Comando Sur de Estados Unidos, el cual de «una manera muy amable se ha ofrecido a apoyarnos». Se trata, según Del Rosario, del traslado de materiales de la construcción para dos puestos binacionales en la frontera colombo-panameña, en un área donde únicamente por esa vía es posible tal suministro, lo que permitiría hacer nuevos centros para la vigilancia del narcotráfico y las rutas migratorias ilegales. Pero otra versión ofreció el director de Senafront, quien, de acuerdo con el diario Panamá América –en conferencia de prensa– informó que es parte de las operaciones denominadas Darién Litf, cuya primera etapa se extiende hasta el próximo 14 de enero y su segunda fase comenzará el venidero 19 de febrero para finalizar el 2 de marzo. (PL)



Se juramentará hoy el Presidente de Venezuela ante Tribunal Supremo Justicia



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se juramentará hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para un nuevo periodo constitucional 2019-2025, en cumplimiento con la voluntad democrática y popular del pueblo, publicó Prensa Latina. La toma de posesión se realizará este jueves frente al TSJ, tras el desacato judicial que mantiene la Asamblea Nacional desde año 2016, luego de juramentar de forma ilegal a tres candidatos a diputados de Amazonas, que participaron en un proceso fraudulento de acuerdo con denuncias realizadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y por tanto sus actos carecen de validez. Por otro lado, el Ministerio de Comunicación venezolano informó que luego de la ceremonia de toma de protesta, Maduro realizará un encuentro público con integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y posteriormente con la ciudadanía, la cual lo ratificó como jefe de Estado en las elecciones del pasado 20 de agosto de 2018. Asimismo, mañana 11 de enero el mandatario Nicolás Maduro se presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para dar a conocer el programa de Gobierno, Plan de la Patria, que guiará las acciones gubernamentales para el nuevo periodo presidencial. Esta nueva juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial sucede bajo un permanente asedio político y económico liderado por Estados Unidos y sus países aliados de la región, quienes emiten amenazas abiertas contra el proyecto político-social de la Revolución bolivariana, y aspiran a instalar un Gobierno de transición, hechos validados por la oposición interna. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro estará acompañado hoy, además de por el pueblo y las fuerzas políticas nacionales, por líderes extranjeros comprometidos con la unidad continental entre los que se incluyen los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Bolivia, Evo Morales; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y de Nicaragua, Daniel Ortega, entre otros dignatarios. (PL)



Avanza el cierre de las escuelas nocturnas en Buenos Aires, Argentina



El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerró en la noche del miércoles 14 escuelas nocturnas de la oferta académica en la página web donde se realizan las inscripciones en línea, reportó Telesur. La agrupación Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas, publicó la víspera un vídeo en sus redes sociales en el que demostraban como el Gobierno del alcalde Horacio Rodríguez Larreta retiró las 14 escuelas de la oferta académica lo cual imposibilita a los estudiantes a inscribirse para un nuevo período escolar en este año 2019. Esta medida está acompañada de una reducción en la matrícula prevista para otras nueve instituciones nocturnas, lo cual se enmarca en la política de desfinanciamiento de la educación y recortes de presupuesto impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, la secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Sonia Alesso, aseguró en este sentido que el presidente utiliza a la capital argentina como cabeza de playa para su proyecto de mercantilización de la educación. Para tratar de combatir esta medida, que deja a miles de personas sin la posibilidad de estudiar, y defender las escuelas nocturnas, varias organizaciones integradas por profesores y estudiantes han anunciado que instalarán mesas de inscripción a las puertas de las 14 instituciones cerradas en Buenos Aires. (Telesur)



Critican legisladores a Mike Pompeo por elogiar al presidente brasileño Jair Bolsonaro



Un grupo de legisladores demócratas critica al secretario de Estado de norteamericano, Mike Pompeo, por sus elogios al presidente brasileño Jair Bolsonaro y omitir el tema de los Derechos Humanos. En una carta enviada al jefe de la Diplomacia estadounidense, seis legisladores demócratas rechazaron a Pompeo por alabar al nuevo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, durante su toma de posesión, celebrada el primero de enero en Brasilia, la capital brasileña. El máximo diplomático de Estados Unidos auguró que el Brasil de Bolsonaro mantendrá lazos estrechos con el país norteamericano y consideró su mandato “una oportunidad transformadora para las dos naciones” en los ámbitos de los negocios y la seguridad. Los legisladores, entre ellos el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, enfatizaron en su misiva que el secretario estadounidense de Estado debería haber hecho énfasis en el tema de los derechos humanos debido a las preocupaciones existentes en torno al discurso misógino y racista del nuevo mandatario brasileño. Los miembros demócratas de la Cámara Baja del Congreso estadounidense dijeron sentirse “confundidos” por el tono de Pompeo, lamentando que “las preocupantes declaraciones realizadas en el pasado por Bolsonaro sobre los derechos humanos ya no se limitan a la retórica”. Asimismo, condenaron las primeras medidas adoptadas por Bolsonaro nada más asumir la Presidencia brasileña, como el traspaso al Ministerio de Agricultura la sensible cuestión de la demarcación de las tierras indígenas. (Hispantv)



Afectadas en Alemania más de 100 mil personas por la huelga en tres aeropuertos



Cerca de 110 mil pasajeros son afectados hoy por la jornada de huelga del personal de seguridad convocada por el sindicato Verdi en los aeropuertos alemanes de Düsseldorf, Colonia/Bonn y Stuttgart, para reclamar mejoras salariales en la negociación del convenio colectivo. Hasta el momento, en el aeropuerto de Düsseldorf se cancelaron 370 vuelos de las alrededor de 580 salidas y aterrizajes programados para este jueves, mientras que en el de Colonia/Bonn las cancelaciones ascienden a 131 de 200 vuelos y en el de Stuttgart, a 142 de 270. También los pasajeros que podrán tomar sus vuelos se encontrarán con limitaciones importantes y la huelga tendrá consecuencias asimismo en otros aeropuertos, con retrasos y cancelaciones. Dado que las aerolíneas cancelaron vuelos con antelación e informaron a sus pasajeros, la mayoría de los afectados ni siquiera se han dirigido a las terminales, que están más vacías de lo habitual, indica el aeropuerto de Colonia/Bonn en un comunicado. El aeropuerto de Stuttgart recomienda a los pasajeros llegar con tiempo al aeropuerto, informarse con antelación de la situación de su vuelo y venir con el mínimo equipaje de mano. Ya el lunes pasado, Verdi había convocado un paro parcial del personal de seguridad de los aeropuertos berlineses de Schnefeld y Tegel que obligó a cancelar el 8 por ciento de los vuelos programados y causó alteraciones en numerosas conexiones. (EFE)



Propone Turquía propone supervisar, junto a Rusia e Irán, salida de Estados Unidos de Siria



El Ministro de Asuntos Exteriores turco propuso que su país controle de forma conjunta con Rusia e Irán el abandono de las tropas estadounidenses de Siria, según declaró en una rueda de prensa en Ankara. Añadió Cavusoglu que «EE.UU. ha estado enfrentando varias dificultades durante el proceso de retirada de las tropas de Siria», apuntó el Canciller turco. «Queremos coordinar este proceso junto con Rusia e Irán, con los que organizamos el trabajo en el marco del proceso de Astaná». Aseguró que la finalidad de esta propuesta es que «las organizaciones terroristas no llenen el vacío» en el país árabe tras el repliegue por parte de EEUU. (Granma)



