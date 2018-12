Congratulan los trabajadores a las Fuerzas Armadas Revolucionarias

La Central de Trabajadores de Cuba, en nombre de sus afiliados, transmitió un calurosa felicitación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en ocasión de celebrarse este domingo, dos de diciembre, el aniversario 62 de su creación.



El mensaje está dirigido a los soldados, jefes y oficiales de las FAR, así como a los dirigentes obreros y afiliados al Sindicato Nacional de Civiles de la Defensa,

En el mensaje, la CTC expresa su orgullo por contar en el país con un ejército surgido del pueblo, disciplinado, preparado y de gran experiencia, dispuesto a defender la soberanía de la nación frente a cualquier enemigo.



La Central de Trabajares de Cuba agradece a las FAR su fidelidad a la Patria y a la Revolución, y por haber acompañado a los trabajadores y a la ciudadanía en los momentos difíciles del país.



Los cubanos estamos seguros, expresa el saludo, que contamos con un poderoso cuerpo uniformado no solo para la defensa del país, sino también para ayudar a la población ante los fenómenos atmosféricos u otra contingencia.



La CTC deseó éxitos a las Fuerzas Armadas Revolucionarios en sus objetos y planes del próximo, consciente de que serán también para el benefició para todo el país.

