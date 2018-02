Congresista de EEUU dice que Trump miente casi todos los días

El miembro de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos por el distrito de Nueva York, Joseph Crowley, aseguró que el presidente Donald Trump dificulta las negociaciones sobre el tema de la inmigración porque miente casi todos los días. En una entrevista para MSNBC, Crowley afirmó que no confía en la palabra del presidente, y subrayó que este dice todo el tiempo falsedades que impiden cualquier intento de llegar a un acuerdo en los temas migratorios. El representante, quien también se desempeña como presidente del Consejo Demócrata de la Cámara, en el debate sobre DACA, dijo que Trump incluyo innecesariamente cuestiones como la eliminación del programa de Lotería de Visas de Diversidad y la reunificación familiar. Durante su primer discurso anual sobre el estado de la Unión, presentado este martes ante el Congreso, el mandatario estadounidense se comprometió a desarrollar políticas de inmigración "enfocadas en el mejor interés de las familias y los trabajadores estadounidenses". Asimismo, Trump manifestó que la propuesta de su Gobierno en torno al tema migratorio beneficia a casi tres veces más inmigrantes, en comparación con lo que hizo la anterior Administración. (RT)



Ratificó el presidente de Venezuela los avances en el dialogo del Gobierno con la oposición



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su compromiso con los avances alcanzados en la mesa diálogo entre representantes del Gobierno y de la oposición en República Dominicana, publicó Telesur. He convocado este diálogo de paz y creo en los diálogos de paz de República Dominicana y estoy comprometido, porque creo en el futuro de Venezuela y solo con paz podemos construir un país que se recupere, que supere sus problemas, expresó el mandatario durante un acto de graduación de médicos integrales comunitarios en Caracas. En relación con la firma del documento prevista para el próximo lunes, Maduro aseguró que ya se firmó un acta privada donde se deja establecido la resolución de los seis puntos previamente discutidos. Tenemos preacuerdos ya firmados en acta privada con la oposición y aspiro profundamente para que en 72 horas podamos estar celebrando en Venezuela un acuerdo de paz, de armonía, de convivencia, entre la derecha y las grandes mayorías que representa el Gobierno revolucionario que yo presido, enfatizó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro en el acto de graduación los galenos. (Telesur)



Libera Ejército 18 poblados en su ofensiva antiterrorista en Idlib



El ejército sirio liberó de grupos terroristas a 16 poblados en las últimas 24 horas durante sus operaciones militares en la provincia de Idlib, con lo que reafirma su avance en esa extensa zona. Según informaron hoy fuentes militares que durante su ofensiva, las tropas élite Tigre del Ejército también progresaron al oeste de la base aérea Abu Duhur, en el campo sudeste de Idlib, donde se encuentra la mayor concentración de terroristas de la Junta de la Liberación del Levante (otrora Al-Nusra). La conquista de nuevos poblados y localidades por las fuerzas gubernamentales se logró tras violentos enfrentamientos entre esos destacamentos y los yihadistas, los cuales fueron bombardeados por la artillería de las fuerzas castrenses. Con el objetivo de expulsar a los extremistas del municipio de Sarqueb, la aviación siria y rusa realizan sistemáticos ataques contra sedes, cuarteles y bases de apoyo de las agrupaciones radicales de Al-Nusra. Al capturar ese importante territorio, las tropas leales a Damasco garantizarían un margen de seguridad alrededor del aeropuerto militar de Abu Duhur, que cuando sea rehabilitado servirá de plataforma para lanzar nuevos ataques contra las bandas extremistas. Informes militares de último momento también dieron a conocer que unidades del ejército sirio y sus aliados retomaron dos poblados en el campo sur de Alepo, tras violentos choques contra destacamentos de Al-Nusra. Las tropas afines al presidente, Bashar Al-Assad, que combaten además en la región de Ghouta Oriental, en las cercanías de Damasco, obtuvieron la posesión del aeropuerto militar de Abu Duhur el 20 de enero pasado. (PL)



Al menos 5 muertos y más de 40 heridos tras atentado en Nigeria



Al menos cinco personas murieron y otras 40 resultaron heridas este jueves luego de un doble atentado en el noreste de Nigeria. El objetivo del ataque de las integrantes de Boko Haram fue un campamento de desplazados en el noreste del país. Las explosiones fueron provocadas por dos mujeres en un campamento de desplazados. La primera de las terroristas perteneciente al grupo Boko Haram, se inmoló causando todas las víctimas. La otra mujer activó la segunda bomba, pero no hirió a nadie. (Telesur)



Aboga la ONU por inversiones para reducir riesgos del cambio climático



La secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohammed, abogó por aumentar las inversiones para prevenir los riesgos del cambio climático, cuya acción destructiva es una realidad en muchas partes del mundo. Durante una reunión sobre los peligros meteorológicos, recordó Amina Mohammed la fuerza devastadora de eventos atmosféricos como los ocurridos el pasado año. La diplomática destacó la importancia de cumplir con el Acuerdo de París, el cual fue ratificado por más de 170 países. Por su parte, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajcak, dijo que el organismo multilateral debería ser un lugar a donde los jóvenes llegaran más a menudo para expresar sus ideas. Al concluir este miércoles el foro juvenil del Consejo Económico y Social (Ecosoc), el diplomático eslovaco aseguró que la ONU cuenta con las nuevas generaciones para hacer del planeta un lugar mejor. (Radio Habana Cuba)



