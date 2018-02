Congresistas de EE.UU. ratifican necesidad de mejorar nexos con Cuba

2018-02-21



Delegación del Congreso de los Estados Unidos de América (EUA), en conferencia de prensa realizada en la embajada de ese país en Cuba, en La Habana. Fotos: Abel Padrón

Miembros de una delegación bicameral del congreso norteamericano expresaron este miércoles en La Habana la necesidad de dar continuidad al proceso hacia la normalización de los nexos entre Cuba y Estados Unidos, iniciado bajo la administración del expresidente Barack Obama.



El grupo, encabezado por el senador demócrata Patrick Leahy, vicepresidente del comité de asignaciones de la Cámara alta, realizó una visita a Cuba desde este fin de semana, para analizar junto a autoridades locales los cambios de la política de Washington hacia la isla desde que el presidente Donald Trump asumió la jefatura de la Casa Blanca en enero de 2017.



Durante una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en la capital cubana, Leahy se refirió a la reunión que él y sus acompañantes sostuvieron la víspera con el presidente cubano, Raúl Castro.



Valoró que el encuentro tuvo lugar en un ambiente extremadamente franco y agradable, y sirvió para constatar el deseo de la parte cubana de seguir adelante en el mejoramiento de los vínculos bilaterales, a pesar de las actuales circunstancias.



El senador por Vermont reprochó el rumbo impuesto por Trump a la política hacia la nación caribeña, en particular las medidas relacionadas con la reducción del personal diplomático en La Habana y la expulsión de integrantes de la sede cubana en Washington.



Este es un grave error, que daña los intereses de los dos gobiernos y pueblos, sobre todo de quienes tienen necesidad de viajar en uno y otro sentido, por razones familiares o de negocios, y tantas otras cosas que quedaron congeladas, con el pretexto de los incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en la capital cubana.



Sobre estos hechos, Leahy destacó la cooperación del gobierno de la mayor de las Antillas en la búsqueda de la verdad sobre el tema y opinó que las autoridades de la isla no tienen la menor intención de dañar a los norteamericanos que vienen a La Habana.



Al respecto señaló que ni él ni sus colegas de la delegación tuvieron ningún temor de venir aquí, pues saben que no existe peligro alguno, incluso viajaron con sus esposas, y en el caso de Leahy también con su nieta de 13 años.



El grupo que partirá de regreso hoy a su país, lo integran, además, los también senadores Ron Wyden, de Oregon; y Gary Peters, de Michigan; así como los representantes Kathy Castor, de Florida (quien no participó en la conferencia de prensa); Jim McGovern, de Massachusetts; y Susan Davis, de California.



(Prensa Latina)