Congreso argentino cita al ministro de Defensa por el ARA San Juan

2018-03-28 07:56:01 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Comisión Bicameral del Congreso de Argentina, que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan, instó al ministro de Defensa Oscar Aguad para dar explicaciones sobre lo ocurrido con la tripulación. La citación del ministro argentino, pautado para el 17 de abril, surge luego que el Congreso recibiera a los familiares de los 44 tripulantes que desaparecieron el pasado noviembre de 2017. El ministro de Defensa es acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona, encubrimiento agravado y traición a la patria. Por su parte, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad aseguró en unas declaraciones que siempre se dijo la verdad. Siempre hemos puesto todo sobre la mesa. Nunca se ocultó información a nadie. (Telesur)



Denuncian ataque con arma de fuego contra la caravana de Lula



Dos autobuses que forman parte de la caravana que realiza el expresidente Lula por el sur de Brasil fueron alcanzados por disparos, sin provocar heridos, denunció la presidenta del partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, publicó la agencia francesa AFP. Uno de los tres autobuses de la comitiva, que transportaba periodistas, recibió dos tiros y otro que llevaba invitados fue impactado por un disparo, mientras el vehículo donde viajaban Lula y Hoffmann salió indemne del ataque. Los autores de los disparos tenían la intención de alcanzar a las personas que estaban dentro de los autobuses, denunció Hoffmann, y estamos evaluando si no hubo una tentativa de alcanzar al presidente Lula (...) Hubo una tentativa de homicidio. El ataque a la caravana de Lula ocurrió entre las localidades de Quedas do Iguaçu y Laranjeiras, en el estado de Paraná. Nuestra caravana está siendo perseguida por grupos fascistas. Ya lanzaron huevos, piedras. Hoy, hasta dispararon un tiro contra un autobús, había informado un poco antes el propio Lula. Esperamos que el gobierno del estado de Paraná y el federal, sea golpista o no, asuma la responsabilidad, agregó, el senador Lindbergh Farias, quién además informó que en ataque ningún miembro de la caravana fue herido. (AFP)



Probará Venezuela en Corte Penal Internacional los vínculos de la oposición con los actos de violencia ocurridos en el 2017



El vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, informó que Venezuela presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) las pruebas sobre la responsabilidad de la oposición en los hechos de violencia ocurridos en 2 mil 17 en su país, reportó Prensa Latina. En una entrevista a la cadena British Broadcasting Corporation (BBC) en París, Francia, Rodríguez argumentó que el gobierno mostrará evidencias de asesinatos selectivos alentados por integrantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática como parte de un plan golpista que dejó más de 120 muertos, miles de heridos y millonarias pérdidas por daños patrimoniales. Vamos a mostrar las pruebas de cómo personas fueron quemadas vivas por su color de piel, por su manera de pensar (...) Vamos a demostrar que se les suministraba drogas y alcohol a adolescentes para que aumentaran la capacidad para la violencia, de que muchos de ellos fueron inmolados por la manipulación irresponsable de explosivos que les fueron suministrados por activistas políticos, todo eso vamos a demostrar, explicó el vicepresidente de Comunicación y Cultura venezolano. También, en la entrevista, Jorge Rodríguez, señaló que las pruebas servirán para desmontar la fuerte campaña mediática que existe a nivel internacional contra Venezuela y el gobierno democráticamente electo del presidente Nicolás Maduro. Al respecto, Rodríguez denunció la campaña de guerra psicológica con la complicidad de grandes corporaciones mediáticas a nivel global que se desarrolla contra Venezuela. (PL)



Evacuan a un nuevo grupo de civiles y rebeldes de la Gutha Oriental



Un nuevo grupo de evacuados, con más de 6 mil civiles y rebelde salió en horas de la madrugada de hoy de la Guta Oriental en dirección al norte de Siria, en cumplimiento del acuerdo logrado entre una facción islamista y las autoridades sirias, informó la agencia española EFE. Según informaron varios activistas y medios de comunicación sirios precisaron que unos 52 autobuses con más de 3 mil personas han llegado ya al área de Qala al Madiq, en la provincia central de Hama, de camino hacia su destino final, que es la vecina región de Idleb. Además las fuentes señalaron que se espera que en las próximas horas más autobuses con evacuados alcancen esa zona, con 6 mil personas han abandonado en las últimas horas Guta Oriental. Mientras la agencia de noticias siria, SANA, indicó que, de acuerdo a sus datos, 101 autobuses con 6 mil 432 personas, de las que mil 521 son rebeldes, salieron anoche de Yobar, Zamalka, Arbín y Ain Tarma, en Guta Oriental. (EFE)



Se comprometen Corea del Norte y China a desnuclearización de Península Coreana



El presidente de China, Xi Jinping, y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, reiteraron su compromiso con desnuclearizar la Península Coreana y propiciar la reconciliación entre Pyongyang-Seúl. Los dos mandatarios tocaron el tema durante las conversaciones sostenidas en el Gran Palacio de Pueblo, como parte de la visita no oficial que realizó el norcoreano a Beijing desde el domingo 25 de marzo y que concluyó este miércoles, según una información oficial divulgada hoy en la capital china. En el encuentro, Xi Jinping alabó y calificó de positivo los pasos dados entre las dos Coreas desde comienzos del año para consensuar la participación del Norte en las recientes Olimpiadas Invernales y la presentación de artistas en sus respectivos territorios, y ratificó la postura de Beijing de lograr la desnuclearización de la península vecina y solucionar cualquier diferencia por la vía del diálogo y la consulta, porque así se salvaguardará la paz y la estabilidad. Por otra parte, Kim Jong -un indicó que la situación en la península progresa tras la iniciativa de Pyongyang de aliviar las tensiones y plantear propuestas pacíficas. (PL)



Reivindicará hoy parlamento catalán los derechos de independentistas presos



El parlamento de Cataluña celebra hoy un pleno urgente para reivindicar los derechos políticos del expresidente Carles Puigdemont y de los líderes separatistas presos, publicó Prensa Latina. La cámara regional catalana debatirá este miércoles dos propuestas consensuadas por Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), los tres partidos secesionistas que suman mayoría absoluta. En concreto, JxCat, ERC y la CUP defenderán el derecho de Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull, diputados electos en los comicios de diciembre último, a ser investidos presidentes de la Generalitat (autogobierno catalán). Con estas nuevas resoluciones, más simbólicas que efectivas, las agrupaciones pretenden poner de manifiesto que los tres candidatos siguen siendo elegibles pese a las trabas judiciales. (PL)



