Conmemoran aniversario 60 de la liberación de Bartle



Fotos: Juan M. Olivares Chávez

Bartle, Las Tunas, Cuba.- La toma y liberación del tunero poblado por las tropas de la columna 12 del IV Frente Oriental Simón Bolívar en el Aniversario 60, fue rememorada este domingo por los pioneros de la escuela primaria Paquito González Cueto, los de la Secundaria Básica Francisco Peña Peña y el pueblo.



De la narración del combatiente Ciro Redondo recordaron que la jefatura de la columna 12 pensó que no le resultaría difícil tomar este poblado ubicado a unos 3 kilómetros de la carretera central, pues tres días antes habían derivado el puente, para evitar la entrada de refuerzos el Camagüey, acción que le costó la vida a Calixto Saduy.



El Presidente del Consejo Popular, Juan Ortiz Echavarría argumentó que los soldados de la tiranía batistiana no pudieron aguantar el empuje de los rebeldes y acentuó:



“En la ofensiva final del ejército Rebelde la Columna 12 Simón Bolívar asumió la misión de Fidel, de crear un muro de contención para evitar la llegada de refuerzos de los mandos del Camagüey, epopeya en la que se distinguió además por su sagacidad el Médico Manuel Pity Fajardo, como lo exaltó el propio Jefe de la Columna 12, Comandante del Ejército Rebelde Eduardo Lalo Sardiñas.



Al triunfo de la Revolución el poblado de Bartle no tenía asistencia médica, en la escuelita privada se pagaban los estudios y la mayoría de las viviendas eran de tablas de palma y guano.



Los pobladores de Bartle, a 60 años de la victoria definitiva exhiben cero mortalidad infantil y materna, el entorno higienizado, conductora de agua potable y hacen suyas las bondades de las practicas masivas del deporte, la educación, la cultura y contribuyen a la sostenibilidad de la economía desde las Empresas Pecuaria, las fábricas e vino, de Galletas, de Bolsos Thaba y están en línea con el mundo con la creación de la zona Wifi y los servicios de Telebanca.

Escuche detalles en el siguiente reporte:





