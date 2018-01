Conmemoran natalicio del Mayor General Vicente García (+Audio y Fotos)





Las Tunas, Cuba.- Los tuneros conmemoran este 23 de enero el Aniversario 185 del natalicio del Mayor General Vicente García González con talleres científicos, veladas e intercambios intergeneracionales.



El Doctor en Ciencias Históricas José Guillermo Montero Quesada el su ponencia “Estrategia de Vicente García y su incidencia en el medio geográfico del territorio de Las Tunas”, subrayó los matices de regionalista del prócer propio de la época dado a las exigencias a las personas que asumían desde lo militar y lo ideológico para impedir a toda costa que fuerzas del régimen colonial español pudieran penetrar en el oriente cubano.



En el acto conmemorativo desarrollado en el Parque Vicente García del centro histórico de la metrópoli el Historiador de la ciudad, Master en ciencias, Víctor Manuel Marrero Zaldívar, sostuvo que el General cubano nació en la calle real que lleva su nombre, hijo del comerciante español Antonio María García González y la hacendada tunera Rosa María González Díez.



Contrajo matrimonio con la camagüeyana Brígida Zaldívar Cisneros el 22 de agosto de 1855, de cuya unión le nacieron ocho hijos, de los cuales mueren encerrados en la casa producto de la barbarie española María de la Trinidad y Saúl, no obstante Brígida se mantuvo firme ante las exigencias para que Vicente se rindiera, dando una lección de heroicidad y patriotismo.



Marrero Zaldívar sostuvo que Vicente García fue electo Jefe de Las Tunas, del Departamento oriental, del Camagüey en comisión, Secretario de la Guerra, Presidente de la República de Cuba en Armas y General en Jefe del Ejército Cubano en la Asamblea desarrollada en Baraguá, Maceo su segundo al mando.



Marrero Zaldívar acentuó que hoy es un día para la celebración y el recuento, pues no hay un solo rincón de esta tierra indómita donde el Mayor General no dejara sus huellas y los niños con sus ideas esperanzadoras y los combatientes de todas las generaciones dieron las gracias al Mayor General Vicente García por la obra y por el ejemplo que seguiremos en todas circunstancias.



