Conocerlo era mi meta (+Audio)

La única vez que pude verlo personalmente fue hace mucho tiempo, cuando él realizaba una visita a mi pueblo natal en la provincia de Las Tunas. Lástima que para aquel entonces yo solo tuviera tres años, porque a esa edad es difícil retener imágenes que perduren en la memoria.



Pero tuve a mis padres para que llenaran esos vacíos, y me contaron que tuvieron que cargarme en sus hombros ante mi insistencia de ver a aquel hombre de barba y gorra, con su traje verde olivo y su carisma que cautivaba a todos quienes asistíamos a un acto de zafra en el año 1996.







Después crecí con Fidel al lado, porque no había un día en la escuela en que no se hablara de Fidel, y seguí creciendo y estudiando, y el pensamiento del Líder se enraizaba más en mí y de una manera u otra, llegaba siempre y no me soltaba. Insistí en la esperanza de volver a coincidir con él, esta vez con más años y conciencia, para que después nadie me tuviera que contar, quería ser yo la que les contara a los otros.



Ingresé a la Universidad, me hice periodista y pensaba “Ahora sí, mi profesión me va a permitir cumplir mi meta”. Y lo hice, pero no de la manera en que lo deseaba. La vida me jugó una mala pasada. Apenas cuatro meses después, en noviembre de 2016, Fidel partía hacia la eternidad.



Recuerdo que esa noche me preparaba para salir al día siguiente a una excursión con miembros de la Brigada José Martí a la zona montañosa de Santiago de Cuba, y la noticia sorprendió a todos en mi casa, que aun mirando la televisión no podíamos creer semejante eventualidad.



Y entonces llegó el momento más difícil, la cobertura que nunca imaginé y que nunca hubiese querido hacer: la despedida del Comandante en su invicta caravana de retorno hacia el Oriente que lo vio nacer y crecer.



Yo trabajaba en Radio Victoria, la emisora provincial de Las Tunas, y recuerdo como ahora mismo todos los preparativos de la cobertura en vivo que haríamos cuando Fidel y su tropa pasaran por el llamado Balcón del Oriente cubano, en medio de la consternación, con la tristeza reflejada en cada rostro de mis compañeros y del pueblo, con los ojos enrojecidos por el llanto. Y me fui a El rincón, una comunidad del municipio de Majiibacoa rumbo a Holguín, donde esperé el cortejo y describí todo lo que ocurrió en aquel pedazo de tierra para rendirle tributo al Comandante.







Fueron momentos difíciles en el que los nervios florecían a cada instante por dos razones diferentes: lo trascendental del hecho y mi falta de experiencia, aunque… ¿para qué experiencia? Aquel hecho no tenía precedente. Fue un reto hasta para el más longevo periodista. Calaba hondo el dolor, más allá de donde comienza y termina el alma.



¡Fidel!, ¡Fidel!, ¡Yo soy Fidel!, gritaba el pueblo sin parar, en medio de un sol que castigaba sin piedad a todo cuanto se ponía a su paso, mas no importaba el calor, la gente solo quería esperar a su Comandante para rendirle tributo.



Recuerdo lo último que dije en aquella trasmisión, cuando delante de mí, muy cerca, pasaba Fidel invicto: “El pueblo de Majibacoa, con tristeza, está a la orilla de la carretera para darle el último adiós a Fidel, un último adiós que se convierte en un hasta la victoria siempre, Comandante”.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox un fragmento de la transmisión en vivo del paso de la Caravana con las cenizas de Fidel Castro por Las Tunas.







Y no dije más, mi voz se cortó, mis ojos se nublaron por el llanto porque Fidel se alejaba y mi frustración crecía, inmensa, por no haber podido estar nunca cara a cara con él, y aunque en ese momento era imposible mirarnos, tocarnos, intercambiar palabras, me regaló mi historia para contar, como si alguien le hubiese dicho en secreto que conocerlo era mi meta.



Escuche un fragmento de la narración que hizo la periodista durante el paso de la Caravana con las cenizas de Fidel Castro por Las Tunas:



