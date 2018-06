Conozca cómo llegan al partido de hoy Arabia Saudita y Egipto





Arabia Saudita:



Arabia Saudita quedó eliminada en las primeras de cambio. Luego de un partido horrible ante Rusia el conjunto de Pizzi mejoró su imagen ante Uruguay.



El conjunto saudí ante Egipto buscará sumar su primer punto en el mundial. Los dirigidos por Pizzi son una de las cuatro selecciones que aún no han marcado en el torneo. El principal reto de este equipo es elaborar un proyecto a largo plazo. Luego de una gran inversión y cargarse a varios entrenadores, la única forma de crecer en el juego es apostando por una idea y me parece que Pizzi es el hombre indicado para lograrla.



Ante los faraones Arabia Saudita debe ser protagonista con la pelota y sobre todo cuidarse de las contra egipcias y de Mohamed Salah.



Egipto:



Los aficionados faraones tenían muchas esperanzas en esta selección. Egipto venia de clasificar de manera brillante y de la mano de Mo Salah soñaba con jugar un cuarto partido. El choque ante Rusia definía el devenir del grupo. Los faraones no le encontraron la vuelta al partido, sin pelota y sin espacios para contragolpear, los dirigidos por Cuper se vieron superados durante los 90 minutos.



Ante Arabia Saudita se espera que Egipto logre la tercera victoria en su historia mundialista. Con Mo Salah como figura y Hector Cuper en los banquillos, los faraones tienen un futuro bonito por delante donde deben ser protagonistas en su área y regresar al próximo mundial.

