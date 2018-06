Conozca cómo llegan al partido de hoy Uruguay y Rusia





Rusia:



Se define el primer puesto del grupo A. Rusia una de las grandes sorpresas del torneo intentará seguir dando la sorpresa y ganar la llave.



Los “zares” llegaron al mundial repleto de dudas y con la sensación de que se unirían a Sudáfrica como los únicos locales sin avanzar en fase de grupos. Cherchesov después de ocho amistosos sin ganar, dio con la tecla a la hora buena. Rusia sale con un 4-2-3-1 donde siempre busca ser protagonista con la pelota. Ni la lesión de Dzagoev, hizo tambalear las aspiraciones rusas. Cherchesov introdujo a Cherysev por izquierda y el ex Real Madrid está que se sale. Autor de tres goles y todo un puñal en el ataque ruso.



Otro cambio brillante fue la inclusión de Artem Dzyuba en el once titular. En el juego clave ante Egipto, el técnico local se la juega, pues quita el hasta entonces jugador más importante de su proyecto Fiodor Smolov. Otro detalle importante es que le han dado el manejo de la selección a Golovin. El jugador más talentoso de los “zares” va siendo hasta el momento uno de los mejores de la Copa del Mundo.



Al equipo ruso le vale el empate para ser primero de grupo. Se esperan algunas rotaciones por parte de los dos equipos, aunque Rusia al ser local es probable que salga con el equipo de gala.



Uruguay:



Uruguay con la victoria ante Arabia Saudita se clasifica por tercer mundial consecutivo a octavos de final. Ante Rusia se jugará el primer puesto y solo le vale la victoria.



Los celestes siguen sin mostrar su mejor nivel. Al parecer al profe Tabárez no le convenció la primera hora ante Egipto de Nández y De Arrascaeta. No dudó en sustituirlos por los veteranos Carlos Sánchez y Cristhian Rodríguez regresando a las andadas del 4-4-2 y los centros al área. Ante la duda, el regreso a la vieja escuela. Uruguay sigue siendo ese equipo que logra “golearte” una a cero, priorizando el resultado y la defensa por encima del buen juego.



Uruguay se basa en su juego solido atrás y luce muy peligroso gracias a su pareja de ataque. No es uno de los favoritos al título pero como siempre nadie querrá enfrentarlo. Es la única selección de CONMEBOL con dos victorias y su capacidad por anular a los rivales lo convierte en un posible caballo negro en lo que queda de Mundial.



