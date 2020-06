Conozca cómo no contagiarse con la Covid-19 al utilizar un baño público

Conozca cmo no contagiarse con la Covid-19 al utilizar un bao pblico





Los baños tienen varias superficies de mucho contacto como son las manijas de descarga, llaves del lavabo o puertas. Por eso, el riesgo de diseminación del coronavirus puede ser alto en los baños públicos. Aun no se conoce bien si una persona libera material infeccioso en sus heces fecales o solo fragmentos inofensivos de esos virus, pero sí es conocido que al descargar un inodoro se pulveriza muchas gotas al medio ambiente si no tiene tapa protectora para ser bajada antes de su descarga. Al descargar un baño sin tapa, es mejor descargarlo y alejarse del inodoro lo antes posible porque ese momento funciona como un pulverizador de microbios por todas partes. Lo ideal hasta no conocer más sobre la forma de transmisión y diseminación del coronavirus es tratar de evitar los baños públicos, o si es imprescindible entrar en ellos, entonces usarlos con todas las precauciones posibles.



Lo más importante

Y lo más importante al usar un baño público es lavarse las manos intensamente con agua y jabón o llevar una preparación alcoholizada para frotarse las manos adecuadamente antes y después de utilizarlo. Y mientras sea posible, no tocar otra cosa de ese sitio hasta salir del baño y usar el codo para abrir la puerta del inodoro individual tanto al entrar como al salir. Según una investigación de la Clean Hands Campaign, aunque el 95 por ciento de las personas adultas aseguran lavarse las manos después de utilizar un baño público, en realidad sólo el 67 por ciento lo hace. Los baños públicos están en todas partes, entre ellos los centros de trabajo, de salud y de restaurantes, etcétera, y no siempre son ejemplos de pulcritud. Si los usan decenas de personas cada día y son foco de gérmenes, entonces, en medio de la pandemia, ¿cómo puede protegerse una persona?







Protección al alcance de cualquiera

Cuando se tiene un sistema inmune fuerte al seguir una alimentación saludable, hacer ejercicios en casa, dormir adecuadamente, evitar el estrés y las adicciones tóxicas como tabaco o alcohol, y se toman medidas sanitarias mínimas, el contagio es improbable. Pero, aunque se esté en contacto con virus o bacterias en un baño público, sería necesaria una gran cantidad de microbios para enfermar a una persona inmunológicamente fuerte.



La protección individual

Pero entre las medidas a tomar por las personas precavidas está llevar suficiente de papel higiénico consigo, para estar preparado para cualquier adversidad y para cubrir la taza del inodoro. Aunque existan rollos de papel higiénico en el suelo o apoyados encima de la estructura de plástico que los debiera sostener o sobre el depósito de agua del inodoro, jamás deben usarse por la real posibilidad de estar llenos de gérmenes. Y jamás descalzarse o cambiarse de ropa en un baño público. Otra recomendación es abrir y cerrar la llave del lavamanos con el mismo papel con el que nos secaremos las manos, pues de esta manera se evita entrar en contacto con el agua que se estanca en ese lugar y a sus costados y que, según la Universidad de Arizona en Tucson, es un reservorio de pequeños gérmenes. La secadora de manos no es una zona de elevada contaminación además de ser una manera eficaz de secarse las manos sin exponerse a los microbios del medio ambiente, siempre que se presiones el botón de “encendido” utilizando papel higiénico. No obstante, frente al coronavirus, se está analizando si estos equipos que echan aire caliente no estén funcionando como una especie de ventilador diseminador del germen.



Con cuidado para no romperla

También podemos evitar entrar en contacto con algunos microorganismos si descargamos el baño con el zapato, para no tener que tocar la manilla o el botón de descarga que decenas ya tocaron con las manos sucias, aunque teniendo cuidado de hacerlo con mucho cuidado y delicadeza para no romperla o dañarla. Ante un baño público que esté sucio, se debe avisar al nivel pertinente para mantenerlo limpio. Aunque el baño público perfecto no existe, ni tampoco un mundo libre de gérmenes, si hay medidas preventivas para mantener a los peligrosos microorganismos lejos de nuestro cuerpo. Un organismo inmunológicamente fuerte y la información de fuentes confiables son muy buenos aliados en esta guerra contra estos coronavirus tan dañinos como invisibles.

