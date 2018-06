La pegada croata fulmina a Nigeria

Conscientes de lo ocurrido a primera hora, Croacia y Nigeria saltaron al campo de Kaliningrado sabedores que un triunfo los colocaba en posición inmejorable en el grupo D.



Se imaginaba un encuentro dominado por el talentoso medio campo croata, pero nada más lejos de la realidad. El trivote nigeriano comandado por Obi Mikel tomó las riendas del partido en los primeros compases. Unos minutos en donde se pudo apreciar como el experimentado Rohr ganaba la batalla de estrategas al novel Dalic. Los extremos africanos lucían peligrosos en cada arrancada sobre todo un Victor Moses que ganaba la espalda a Strinic con cierta facilidad. Cuando menos fino lucia el cuadro croata, la pelota parada apareció como salvadora y un tiro de esquina rematado por Mandzukic encontró la pierna de Etebo y… una a cero. Resultado injusto por lo que habíamos observado en el campo.





En el comienzo del segundo tiempo se esperaba una Croacia con más control. Pero sería nuevamente Nigeria quien dominaba el juego con transiciones rápidas, recuperando cada vez más cerca el balón del área croata. El encargado de frustrar las aspiraciones nigerianas fue Ekong, quien le cogió cariño a la camiseta de Mandzukic y se aferró a ella en la salida de un córner. Error grosero que Luka Modric desde los once metros no perdonó.



Croacia logra una victoria que vale oro y lo coloca primero de grupo. Aunque si quiere trascender en esta copa del mundo, debe mejorar su juego. En instancias posteriores las selecciones no cometerán los errores infantiles que tuvo Nigeria. Mientras que las “súper águilas” anclan en el fondo de la tabla y el próximo choque ante Islandia será de vida o muerte en sus aspiraciones de volver a alcanzar los octavos de final.

Del Autor