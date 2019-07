Consejo Mundial de la Paz condena el bloqueo y sanciones de Estados Unidos contra Cuba

El Consejo Mundial de la Paz (CMP) reiteró su condena al bloqueo y a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba que pretenden destruir su revolución. Queremos expresar nuestro irrestricto apoyo al pueblo y a la nación cubana que está siendo víctima de la más odiosa persecución por parte de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, afirmó la presidenta del Consejo Mundial de la Paz, Socorro Gomes, en un breve video enviado a la oficina de Prensa Latina en Brasilia. Además, Socorro denunció que Trump implementó el artículo tres de la Ley Helms-Burton para estrangular la economía cubana e instalar el sufrimiento y el caos, con el objetivo de destruir la Revolución cubana. La Revolución cubana tiene 60 años enfrentando un genocida bloqueo de Estados Unidos y se mantiene con su bandera de autodeterminación, de autodefensa del Estado soberano y socialista, y sabemos que una vez más el pueblo cubano vencerá, subrayó la presidenta del Consejo Mundial de la Paz, Socorro Gomes.

Solicita Nicolás Maduro una investigación ante deceso del exmilitar Rafael Acosta



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al fiscal general, Tarek William Saab, abrir una investigación sobre el fallecimiento del exmilitar Rafael Acosta, acusado de actos terroristas, sedición y magnicidio en grado de frustración. A través de un comunicado, el mandatario venezolano exhortó al Ministerio Público a proporcionar una oportuna respuesta en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia, frente a los planes golpistas recientemente desarticulados por las autoridades. Además, Maduro explicó que los órganos de seguridad emprendieron un proceso impecable de meses de pesquisa que condujo al desmantelamiento de planes criminales, y a la detención de los terroristas confesos, donde estaba implicado Acosta. Toda esta investigación se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los Derechos Humanos, como es condición indispensable de nuestro Estado Constitucional de Justicia y de Derecho, destacó el mandatario venezolano. Al respecto, el fiscal general, Tarek William Saab mediante la red social Twitter notificó que se adelantan con rigor las primeras experticias, con carácter objetivo, independiente e imparcial, sobre la muerte de Acosta, procesado por su presunta participación en el golpe de Estado e intento de magnicidio.



Cumple hoy el Partido Comunista de China 98 años de fundado



El Partido Comunista de China cumple hoy 98 años de fundado enfocado en lograr los sueños de establecer una sociedad modestamente acomodada y convertir al país en un Estado socialista moderno para mediados de siglo. La agrupación llegó a su nuevo aniversario conformado por 959 millones de miembros y 4 coma 61 millones de organizaciones, un incremento en ambas cifras con respecto al año pasado. Durante su 19 Congreso, el Partido Comunista de China enmendó sus estatutos para incluir nuevos conceptos de gobernanza, pensamientos y estrategias que buscan convertirla en una organización más fuerte y avanzar hacia la ansiada revitalización socioeconómica y política del país. Además, al documento constitutivo del Partido quedó incorporada la idea del socialismo con peculiaridades propias, considerada la ruta a seguir para materializar las proyecciones futuras. También, ese documento hace énfasis en actualizar las leyes, transformar al Ejército Popular de Liberación en unas fuerzas armadas de primer orden mundial e incentivar una nueva forma de relaciones internacionales que contribuya a garantizar un futuro mejor para la humanidad. Otros puntos que contempla el texto son acciones precisas contra desafíos pendientes como la pobreza, la contaminación, riesgos financieros, desarrollo sostenible y la corrupción, pues podrían entorpecer los planes de revitalización nacional.



Revelan que testigo clave en caso Lava Jato habría sido forzado a declarar contra Lula



Un reportaje publicado este domingo en Brasil reveló que uno de los testigos claves en el caso que llevó a la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue obligado por los fiscales a declarar contra el exmandatrio. En una investigación dada a conocer por el medio Folha de São Paulo, en colaboración con el portal The Intercept, se demostró como el empresario Leo Pinheiro, principal accionista de la constructora OAS y testigo clave del caso contra Lula, fue chantajeado por los fiscales de la Operación Lava Jato, para poder obtener el beneficio de una reducción de la condena. En sus primeras dos declaraciones como el testigo, Pinheiro nunca había involucrado ni mencionado a Lula en la acusación que le imputaban, sin embargo, en la tercera fue forzado a cambiar su discurso respecto al expresidente. Por su parte, el equipo defensor de Lula difundió una nota diciendo que las revelaciones de The Intercept y Folha de São Paulo refuerzan la ilegitimidad de la sentencia en contra de Lula, la necesidad de que sea anulada y que el expresidente sea liberado lo antes posible. El historial del caso ya mostraba como Leo Pinheiro no incriminó a Lula en sus primeras declaraciones durante el proceso, y lo hizo en la tercera vez tras ser presionado, alterando su testimonio para recibir el beneficio de reducción de la pena, negociado con los fiscales de Curitiba, sostuvo el equipo de abogados en el comunicado. Estos diálogos fueron extraídos del grupo de Telegram exclusivo de los fiscales del caso, en los que se mostraron las discusiones entre ellos tras el primer testimonio de Pinheiro, sostuvo que ofreció el departamento de tres pisos en Guarujá como un regalo sin pedir nada a cambio, y que Lula no habría aceptado la oferta, versión que no agradó a los fiscales. Días antes de esa declaración, los fiscales de Lava Jato conversaron sobre como presentarla a la prensa, incluso Dallagnol, jefe del equipo, afirmó que debían pensar en la sincronización de ese nuevo acuerdo, para que no parezca que fue un premio por la condena a Lula. Esto sería clave, pues el juez Sérgio Moro utilizó ese testimonio como evidencia clave para establecer que Lula sí pasó a ser dueño del departamento, y que por lo tanto cometió crimen de corrupción, y por su parte, Pinheiro tuvo su pena reducida a tres años y seis meses prisión.



Reunión en Viena de la OPEP y sus aliados para analizar precio del petróleo



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados se reunirán este lunes en Viena para establecer una prórroga de seis o nueve meses del recorte vigente durante este semestre de su producción de crudo con el cual esperan evitar el abaratamiento del petróleo. La realización de la 176ª Conferencia ministerial de la OPEP estará presidida por Venezuela y continuará este martes con la sexta reunión de la "OPEP+", los 14 socios de la organización y diez productores independientes aliados. Previamente, se realizó la 15 reunión de monitoreo conjunto donde países OPEP y no OPEP evalúan el acuerdo de cooperación, es decir, el recorte que corresponde a cada nación, reporta Telesur. Previo a la reunión, el Ministro de Petróleo venezolano y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel Quevedo revisó la agenda con el Secretario General de la OPEP, Mohammed Barkindo, con la intención prioritaria de mantener la estabilidad del mercado y extender el acuerdo de cooperación por 6 meses más entre los países OPEP y no OPEP. La OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, han recortado la producción desde 2017 para evitar una caída de los precios del crudo en medio de la creciente bombeo de Estados Unidos, que se ha convertido en el mayor productor mundial este año, por delante de Moscú y Riad. La próxima conferencia será en diciembre cuando a Venezuela le corresponda entregar la presidencia de la OPEP.



