Conservar, principal misión de la flora y la fauna en Cuba (+Audios)

Conservar, principal misión de la flora y la fauna en Cuba



Preservar la flora y la fauna cubana ha sido una prioridad desde el triunfo de la Revolución en 1959.



El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, presidente del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, del Ministerio de la Agricultura, aseguró a Radio Rebelde que la principal tarea de los más de 18 mil trabajadores de esa organización es continuar profundizando en el perfeccionamiento y efectividad de la labor educativa de toda la sociedad en función de elevar la conciencia de preservar las bondades de la naturaleza para con nuestro país en cuanto a especies animales y las plantas.



Comentó que el principal conservacionista de Cuba fue Fidel, quien desde los primeros días de la lucha por la liberación de la nación en la Sierra Maestra, se interesó por preservar las plantaciones y la amplia gama de especies que habitan en las montañas, lo cual puso en práctica desde los primeros momentos del triunfo revolucionario.





Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías.



A mí en lo personal me dijo una vez ¨Guillermo tú que eres de por acá tendrás que ocuparte de que no se sigan mal explotando los bosques y que sea enriquecida y preservada la gran belleza que ha entregado a Cuba la naturaleza¨, aseveró con sano orgullo el combatiente rebelde.



Luego Raúl, amplió uno de los expedicionarios del Yate Granma, siguió el legado de Fidel, pues en las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), se encargó de hacer del cuidado de los animales y las plantas en las montañas una práctica cotidiana en cada una de las unidades militares, donde existe una gran cultura sobre la protección del medio ambiente.





En el país se libra una verdadera batalla contra el marabú, asegura el General de División, Manuel Pérez Hernández.



Por su parte, el General de División, Manuel Pérez Hernández, aseguró que en todo el país se está dando una respuesta contundente al llamado del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro, de librar una verdadera batalla contra el marabú, lo cual permite utilizar esa planta invasora como materia prima para la producción del carbón y dedicar las áreas liberadas a la producción de alimentos con destino a la población.



El jefe del grupo de Carbón de Flora y Fauna, Jesús Sáez Montejo, refirió que en el 2011 se produjeron en la nación únicamente 200 toneladas de carbón vegetal y ya el 2017 cerró con más de 15 mil toneladas, lo que representa un crecimiento de más de siete veces.





Directivos de la dirección de Flora y Fauna en el país, comparecen en el programa Haciendo Radio.



Para este 2018, la cifra comprometida es aun superior, pues pensamos superar las 21 mil toneladas, lo cual representará otro importante aporte de divisas al país, toda vez que la tonelada de carbón oscila en los 350 dólares en el mercado internacional.



La vicepresidenta del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, Keyla Aguilera, se mostró insatisfecha con los resultados productivos, pues aún cuando se crece en muchos renglones y servicios, sabemos que existen muchas potencialidades para obtener mejores dividendos en el año en curso y en lo adelante.







