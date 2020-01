Considera el canciller de Irán considera que es proporcional el ataque contra base de Estados Unidos

Considera el canciller de Irn considera que es proporcional el ataque contra base de Estados Unidos

El canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, consideró hoy proporcional el bombardeo lanzado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica contra una base militar estadounidense en Iraq, en represalias por el asesinato del general Qassem Soleimani. La fuerza aeroespacial del Cuerpo de Guardianes disparó este miércoles decenas de misiles balísticos contra la base de Al-Asad en Iraq con un saldo extraoficial estimado de 80 militares norteamericanos muertos. El asesinato de Soleimani fue cometido el pasado 3 de enero en las afueras del aeropuerto internacional de Bagdad con drones de Estados Unidos, y el Pentágono precisó que esa acción fue realizada por orden del presidente Donald Trump. También, en un comentario por redes sociales, el canciller iraní Mohammad Yavad Zarif indicó que basado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Irán tomó represalias por el asesinato del general Soleimani, perpetrado por la aviación estadounidense en Bagdad, capital de Iraq.



Denuncia líder cocalero que el Gobierno de facto trata de destrozar a la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS)



El líder cocalero boliviano, Andrónico Rodríguez, denunció que 'hay una operación sistemática por parte del Gobierno de facto para descabezar y destrozar la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS)'. Así lo declaró, Rodríguez ante medios de prensa tras lamentar la arremetida del gobierno en su contra y señalar que siguen las persecuciones. Según, señaló el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez el gobierno de facto 'quiere presentarme ante la población como el radical, como el que busca la muerte, la violencia y eso es totalmente falso'. También, en dicho contexto, el expresidente de Bolivia Evo Morales denunció que el ministro de Defensa del gobierno de facto, Fernando López, ha amenazado con emplear a los uniformados para silenciar a Rodríguez, posible candidato a la presidencia de la nación andina por el Movimiento Al Socialismo.



Se estrella avión ucraniano cerca de la capital iraní de Teherán



Un Boeing 737, perteneciente a Ukrainian International Airlines, se accidentó con 176 personas a bordo cuando volaba desde Teherán rumbo a Kiev, capital ucraniana. A los dos minutos del despegue, el avión dejó de enviar datos, según evidenciaron los datos de vuelo disponibles en el sitio web FlightRadar24, y hasta el momento no hay detalles sobre posibles víctimas o sobrevivientes en el accidente. Mientras, jefe del Servicio de Rescate de la Cruz Roja iraní, Morteza Salimi señaló que "no hay evidencia" de que pueda haber sobrevivientes en el accidente, según reseñó la agencia ISNA. Por otro lado, jefe de los servicios de emergencia de Irán, Pirhossein Koulivand, explicó que "el avión está en llamas pero hemos enviado equipos y si hay algunos sobrevivientes trataremos poderlos salvarlos ¨.



Asesinan a líder social en el departamento colombiano de Putumayo



La Policía del departamento de Putumayo, Colombia informó el asesinato de la lideresa social, Gloria Ocampo para aumentar la lista de los defensores de derechos humanos asesinados impunemente en ese país. Además, las autoridades señalaron, que Ocampo fue ultimada por dos sujetos que llegaron hasta su casa en la vereda La Estrella y le propinaron varios disparos que pusieron fin a su vida y a la de su vecino de 69 años, Heladio Moreno. Por otro lado, el congresista, César Panchón afirmó en las redes sociales que con este crimen comienza el año 2020 de luto junto a una caricatura donde se lee: "Nos están matando". "Los asesinos llegaron hasta su vivienda y se aseguraron de su identidad antes de cometer el crimen", señaló Panchón. La joven Gloria Ocampo de 37 años era secretaria de la Junta de Acción Comunal en la vereda La Estrella en el departamento de Putumayo, al suroeste de Colombia, en la región Amazónica, y además, había participado como delegada de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, del Acuerdo de Paz y destinado a 170 municipios del país con altos niveles de violencia.



Advierte Irán a Estados Unidos que dará una respuesta más dura



El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el mayor general Mohammad Bagheri, advirtió hoy que Estados Unidos enfrentará una respuesta más severa que la de hoy si lleva a cabo otras travesuras. Este ataque realizado es solo una muestra de la capacidad militar iraní y una respuesta al asesinato del general Qassem Soleimani, declaró Bagheri. Otra mala conducta de Washington, traerá una respuesta más severa y dura, declaró jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. También, el oficial de alta graduación precisó que es hora de que los estadounidenses adopten una política inteligente y retiren sus tropas de la región.



Insta Jorge Arreaza a Pompeo a respetar la soberanía de Venezuela



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, exigió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a respetar el Derecho Internacional y la soberanía del pueblo venezolano. En su cuenta en la red social Twitter, Arreaza instó al funcionario norteamericano a reconocer que la política de la Casa Blanca contra su país es un desastre. 'Señor Pompeo, asuma de una vez que su estrategia fracasó. No demostraron habilidades como titiriteros y se quedaron sin el títere principal. Respete el Derecho Internacional y la soberanía del pueblo venezolano. Vuelva a la senda de la diplomacia civilizada', escribió el canciller venezolano en la red social. Estas declaraciones de Arreaza suceden luego que Pompeo manifestará que la administración de Donald Trump continuará apoyando a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en desacato.



Entra hoy en su 35 jornada el paro en Francia contra la reforma de jubilación



La huelga en Francia contra la reforma de la jubilación entró hoy en su 35 jornada sin claras señales de solución de la crisis, pese a la nueva ronda de diálogo gobierno y los sindicatos realizada la víspera. El transporte público, es el sector más golpeado por el paro que comenzó el 5 de diciembre, sigue hoy con mejoras en la circulación de trenes entre ciudades y regiones, mientras que en Paris las 16 líneas del metro funcionan, aunque solo dos, ambas automatizadas, lo hacen con normalidad. También las refinerías del país, iniciaron la víspera una huelga como instrumento para aumentar la presión al ejecutivo de que retire la reforma de jubilación, y las autoridades descartaron que por el momento tenga un impacto importante en el suministro de combustible. Por otro lado, los sindicatos CGT, Fuerza Obrera y las organizaciones solidarias, que lideran el paro y cuentan también con el apoyo de las organizaciones políticas de izquierda, reiteraron su convocatoria a marchar mañana y el sábado para exigir la eliminación de la reforma de jubilaciones del Gobierno.



Buscará Corea del Sur acercarse a Corea del Norte, sin consultar a Estados Unidos



Corea del Sur afirmó hoy que hará lo posible por impulsar independientemente sus proyectos de cooperación con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), ignorando así advertencias de Estados Unidos de consultarle cualquier paso al respecto. Al respecto, el vocero del Ministerio de Unificación surcoreano, Lee Sang-min, declaró en rueda de prensa que Seúl explorará por su cuenta varias posibilidades y se esforzará por poner en marcha el intercambio entre las dos coreas. 'Como una parte directamente involucrada en el tema de la península coreana, Corea del Sur ampliará los espacios y moverá las cartas para que pueda avanzar de manera independiente en la mayor medida posible', indicó el vocero. Lee ofreció estas declaraciones un día después que el embajador norteamericano, Harry Harris, advirtiera en público que Seúl debería consultar con Washington cualquier movimiento relacionado con acercarse a Cora del Norte.



