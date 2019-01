Considera Iniesta difícil regreso de Neymar al Barcelona

El exjugador del Barcelona Andrés Iniesta, manifestó que considera difícil el regreso del Neymar al club catalán, aunque admitió que ''en el futbol se han visto cien mil cosas''. En declaraciones a la prensa española, el campeón del mundo con la selección nacional en 2010, afirmó que considera al brasileño uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día y que estaría de acuerdo con su regreso. Iniesta, aún de vacaciones en su país, también habló de su estancia en el club Vissel Kobe de la liga de fútbol de Japón: 'En ningún lugar se está tan a gusto como en Barcelona, pero debo regresar para incorporarme a la pretemporada por la liga comienza el 23 de febrero', comentó. Por último, el centrocampista de 34 años evaluó el estado actual de su antiguo club y aseguró: 'no creo que el Barça juegue mal, no veo otro equipo que pueda jugar mejor'.



“Este fin de semana tendremos una de las más fuertes copas del mundo de espada de los últimos tiempos”, dijo a JIT Nelson Loyola, jefe técnico de la selección cubana de esa arma en el sector femenino. Loyola acaba de ser nombrado en la responsabilidad, en lugar del veterano y multilaureado Pedro Enríquez, y así catalogó la Copa del Mundo que acogerá la Ciudad Deportiva capitalina de viernes a domingo venidero. “Ten en cuenta que de las 16 primeras del ranking solo faltarán unas pocas. Hay 154 tiradoras para la lid individual, prevista durante los dos primeros días, provenientes de 30 naciones. En cuanto a los equipos, son 27 hasta ahora. Esa participación a inicios del año indica el interés, porque ya comenzó la carrera para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, señaló en la ESFAAR Cerro Pelado. Cuba estará representada por seis atletas, lideradas por la campeona centrocaribeña Ceily Mendoza y la multipremiada Yamilka Rodríguez. Integran la escuadra además Grettel Carbonell, Jiselle Fonseca, Yania Gavilán y Diamelys González. “Las muchachitas van a pelear duro. Tenemos la asesoría directa de quien fue por más de un cuarto de siglo el jefe técnico del arma, Pedro Enríquez, y la intención es hacer puntos para el ranking, para lo cual hay que incluirse entre las primeras 36”, destacó.



La cubana Cirelys Martínez comenzó el 2019 en el lugar 15 de la división de menos de 68 kg del ranking de la Federación Mundial de Karate, por lo cual se ganó el derecho a inscribirse en la Premier League de este año. La capitalina Martínez, séptima en el Campeonato Mundial de Madrid y bronce en la Serie Mundial en Santiago de Chile, ambos en el 2018, también aparece en el escaño 24 del escalafón olímpico, por lo que tendrá un arduo año para lograr ascender rumbo al debut de ese deporte en Tokio 2020. La ya clasificada a los próximos Juegos Panamericanos de Lima tendrá en esa capital andina la posibilidad también de acercarse más a las primeras posiciones en la categoría unificada de más de 61 kg, por las diez plazas disponibles para la cita bajo los cinco aros. Por su lugar de privilegio Martínez será una de las participantes en la primera parada de siete de la Karate 1-Premier League, prevista en la Ciudad Luz del 25 al 27 próximos, por lo cual no podrá intervenir en el Campeonato Nacional que se efectuará en esta capital del 24 al 28. Junto a ella asistirán a la urbe gala Baurelis Torres (-55 kg) y Lázaro Chapman (+84), dados sus puestos 45 y 52 en el listado mundial, respectivamente, pues para ser elegibles en esas categorías del kumité (combate) deben incluirse entre los primeros 64.



El equipo femenino de polo acuático de Cuba asistirá al torneo premundial de las Américas con sede en Brasil, entre los próximos 21 y 27 de enero. El evento ofrecerá dos cupos para la cita mundialista de este año, que también serán discutidos por los fuertes elencos de Canadá y su similar brasileño. En declaraciones exclusivas a Granma, el entrenador del equipo Jorge del Valle Gutiérrez comentó que la cita se disputará bajo la máxima de todos contra todos y que las nuestras están preparándose intensamente para obtener una de las plazas. Añadió que el equipo que asistirá a la justa tiene 21 años de promedio de edad y es el mismo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. En relación con los próximos Panamericanos, para los cuales el polo acuático para damas está clasificado, Del Valle dijo que «se tiene como meta alcanzar el bronce y que este evento y el mundial, en caso de que se clasifique, servirán como oportunidades de medición y fogueo para sus alumnas». La capitana del equipo, Mayrelis Zunzunegui, también manifestó su confianza en la posibilidad de clasificar a la Copa Mundial y de alcanzar una medalla de plata o bronce en Lima.



La quinta edición del Triatlón de La Habana acontecerá en una sola jornada el sábado 23 de febrero próximo, adelantó a JIT el presidente de la federación cubana de este deporte Alejandro Puerto. «El comité organizador decidió celebrar en un solo día la competencia y no en dos, como se hizo desde su fundación», señaló. «Antes la Copa América CAMTRI de Triatlón (élite) la desarrollábamos el domingo, para cerrar la justa, ahora se hará en la tarde del sábado. La mañana queda igual con el Campeonato Iberoamericano de Triatlón de Media Distancia, y el Sprint y Media Distancia Popular. Reitero todo en una sola jornada», confirmó. «Desde las 2:30 pm iniciaremos con la lid elite para damas y a las 4 pm aproximadamente la de varones. Este es el evento que da puntos para los Juegos Panamericanos de Lima», abundó. «La idea es lograr mayor calidad del evento y no afectar el cierre de zonas de La Habana durante dos días. Trabajamos para garantizar el circuito porque es un certamen que lleva una logística muy grande, por el cierre de calles, la presencia de policías, paramédicos, médicos, ambulancias…», dijo. «Son las mismas distancias y categorías. Solamente cambia que lo haremos todo el sábado», concluyó. En la Copa América CAMTRI de Triatlón las distancias son: natación 1,9 km, ciclismo 90 km y carrera 21 km; en el sprint popular serán 750 metros para la natación, 20 km de ciclismo y cinco de carrera.







