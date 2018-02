Consolida Lenín Moreno su poder, pero el “correísmo” sigue vivo

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, habría obtenido mayor legitimidad con la aprobación mayoritaria a sus propuestas sometidas a votación en la consulta popular de este domingo, pero el triunfo no necesariamente le reportaría un apoyo permanente a su mandato.



Así lo estiman los analistas al comentar lo que Moreno celebró como un triunfo de la democracia ecuatoriana, pero observadores y adversarios del actual gobierno siguen viéndolo como un ejercicio electoral netamente político.



Con la consulta popular, Moreno habría buscado debilitar la figura del expresidente Rafael Correa, a quien le unió la militancia común en la agrupación oficialista Alianza País y el programa de la Revolución Ciudadana, bajo los cuales el ahora mandatario llegó al poder.

Sin embargo, Correa y sus partidarios han acusado a Moreno y su entorno de traicionar los ejes de la Revolución Ciudadana, ser contrarios a todo lo que se proyectaba como la transformación socialista en Ecuador y propiciar que los sectores de la derecha vuelvan a tomar protagonismo, con el argumento de la reconciliación nacional.



La disputa personal, partidaria e ideológica marcó precisamente la consulta, al buscar Moreno consolidar su poder mediante el rechazo en las urnas a tres enmiendas constitucionales promovidas por Correa cuando gobernó, en particular la referida a la reelección indefinida, cuya derogación ahora impide al expresidente volver a postularse en el futuro.



Aunque el Sí ganó por un amplio margen en las siete preguntas de la consulta popular convocada por Moreno y el mandatario y sus seguidores creen que vencieron en la medición de fuerzas contra el No de Correa y sus partidarios, algunos analistas llamaron a la prudencia.



Si bien Moreno es el gran ganador de la jornada, lo fue a medias porque precisó en parte del apoyo de los grupos de la derecha, incluyendo a su contrincante en las presidenciales del 2017, el conservador Guillermo Lasso, sin olvidar el respaldo de los medios de prensa monopólicos que tanta oposición le hicieron al gobierno de Correa y su Revolución Ciudadana.



Correa destacó precisamente cómo el 36 por ciento de los votantes que sufragó a favor de él y sus seguidores demuestran que su movimiento político sigue siendo el más importante en Ecuador, mientras que la amplia victoria de Moreno dependió de una alianza entre muchos, incluyendo a partidos conservadores de la oposición.



Expertos coinciden en que Moreno reforzará su poder a corto plazo, pero los resultados del referendo no supondrán una reserva permanente de apoyo a su mandato, sobre todo por parte de la derecha opositora que lo respaldó de manera oportunista y puntual, por el odio visceral a Correa.



Al mismo tiempo, los analistas vieron como un error que se descarte políticamente a Rafael Correa o pensar que el "correísmo" está muerto, pues no sería raro que en un futuro no tan lejano se vuelvan a cambiar las reglas del juego político en Ecuador a favor del exmandatario.



