Constata Esteban Lazo resultados de Santiago de Cuba en 2017 (+Audio)

Constata Esteban Lazo resultados de Santiago de Cuba en 2017. Fotos: Sergio Martínez Martínez.



Santiago de Cuba-. Juan Esteban Lazo Hernández, Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, constató en esta sur-oriental urbe, los resultados de la provincia en el año 2017 que ya culmina.



En la sede del Comité Provincial del Partido y en presencia de su Primer Secretario Lázaro Expósito Canto, Beatriz Jhonson Urrutia, Presidenta del Órgano de Gobierno en el territorio, informó lo realizado con prioridad en el programa de construcción de viviendas tras el paso del Huracán Sandy, que aún cuando se avanza resulta insuficiente.



Sobre este particular el compañero Lazo realizó oportunos intercambios con los cuadros santiagueros, exhortándolos a laborar más con las iniciativas locales y en los Consejos Populares, respetando el ordenamiento urbano y acabando con las ilegalidades.



Con su visión de guía, el dirigente valoró las cosas que no andan bien en Santiago y que pudieran estar mejor, insistiendo y reiterando lo vital y necesario que resulta la materialización de las viviendas para el pueblo, en un territorio que no tiene su fondo habitacional en buenas condiciones.



La producción de alimentos fue otro de los asuntos de máximo interés para el compañero Lazo, mostrando inconformidad con lo alcanzado en Santiago de Cuba y demostrando cómo es posible sacarle más productos a la tierra, haciendo las cosas con eficiencia y racionalidad en beneficio del pueblo.



El incumplimiento económico de 24 de las 90 empresas de la provincia, fue motivo de atención para el máximo representante del parlamento de la Isla, insistiendo en la eficiencia de las empresas socialistas.



De igual manera el proceso eleccionario cubano sostén de nuestra democracia, fortaleciendo los Órganos Locales del Poder Popular con el delegado de circunscripción en la base, fue otro de los tópicos que propició acertadas intervenciones de Esteban Lazo.







Antes de concluir su visita a Santiago de Cuba, Lazo recorrió las calles de la ciudad heroica compartiendo con los santiagueros y felicitándolos por el fin de año y el Nuevo Aniversario del Triunfo de la Revolución, además de que acudió al Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, para rendir honores de respeto y compromiso al Comandante en Jefe Fidel Castro, cuyas cenizas protegemos aquí en el monolito que las resguarda.



