Constituido en Guantánamo Comité por liberación de Lula

Constituido en Guantnamo Comit por liberacin de Lula





Guantánamo, Cuba.- El primer comité por la liberación del ex presidente de Brasil Luíz Inácio Lula da Silva, se constituyó en esta provincia del extremo oriente del archipiélago cubano, integrado por juristas del territorio.



Su presidenta Carmen Sugranyes Ramos dijo que el objetivo de ese comité es divulgar el mañoso proceso judicial llevado contra Lula y realizar un estudio para demostrarle al mundo todas las violaciones que en el orden procesal se cometieron para arrestar al ex mandatario brasileño.







Para ello, los juristas desarrollarán talleres e impartirán conferencias con el tema en los barrios y comunidades, centros laborales y estudiantiles, además de publicar a través de los órganos de prensa de la provincia, las redes sociales y los sitios web, de tal manera que se conozca la injusticia de encarcelar al ex dignatario carioca.



Al presentar la declaración en la sede de la Delegación Provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Carmen Sugranyes Ramos denunció la campaña mediática destinada a perjudicar la imagen de quien algunos intelectuales consideran el preso político más importante del mundo, Luíz Inácio Lula da Silva, así como también desacreditar al Partido de los Trabajadores.







El primer comité por la liberación de Lula en la provincia de Guantánamo, inicialmente está integrado por unos 600 trabajadores del sector jurídico, pero es su propósito incorporar a todos los demás miembros de la sociedad civil que deseen unirse en la batalla por la libertad de Lula da Silva.



Profesionales de la salud que cumplieron misión en Brasil a través del programa Más médicos, estudiantes, representantes del Consejo Popular Caribe y de organizaciones de masas y políticas, asistieron a la constitución de dicho Comité.





