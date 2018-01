Continúa al alza la desigualdad a escala global (+Fotos)

2018-01-23 13:03:23 / web@radiorebelde.icrt.cu





El 82 por ciento del dinero generado en el 2017 llegó al uno por ciento más rico de la población mundial, mientras que no hubo un aumento de ingresos para los 3 700 millones de personas que conforman la mitad más pobre del mundo.



Así lo estimó la Organización No Gubernamental (ONG) británica Oxfam en su más reciente informe, según el cual los 42 individuos más ricos del planeta tienen tanto dinero como la mitad más pobre del mundo.



Pero la riqueza del mundo no sólo sigue en manos de una pequeñísima minoría sino que, el año pasado, la brecha entre los súper-ricos y los pobres se agrandó aún más, según Oxfam.



Su reporte advirtió, incluso, del hecho de que la gente con menos dinero no necesariamente son pobres en absoluto: podrían ser profesionales altamente calificados con grandes cantidades de deuda estudiantil, por ejemplo, o personas con altos ingresos, pero con hipotecas enormes.



Pero en caso de que se excluyera a las personas con deudas netas, la riqueza combinada de la mitad más pobre del mundo si fuera calculada sería equivalente a la de sólo 28 multimillonarios.



En cualquier caso, Oxfam subrayó que existe un sistema global que premia a los súper ricos y descuida a los pobres, una economía que recompensa la riqueza en lugar del trabajo duro de millones de personas.



El estudio de Oxfam responsabiliza de esa desigualdad a la evasión de impuestos, la influencia de las empresas en la política, la erosión de los derechos de los trabajadores y el recorte de gastos.



Oxfam pidió replantear los modelos empresariales, enfocados en ampliar los rendimientos para los accionistas, en lugar de que tengan un impacto social más extenso.



El informe de Oxfam está basado en datos de la revistaForbes y de los reportes del banco suizo Credit Suisse, que informa sobre la distribución de riqueza global desde el año 2 000.



En nuevo reporte de la ONG británica Oxfam se conoce cuando se inició este martes la cumbre anual del Foro Económico Mundial, cuya sede tradicional es la estación alpina suiza de Davos.



A la selecta reunión acuden más de 3 000 participantes de 110 países, procedentes del mundo político, empresarial y de la sociedad civil, para debatir los grandes problemas del planeta, desde tensiones geopolíticas y conflictos, a la crisis social generada tras la recesión mundial.











(Noticiero Nacional de Radio)