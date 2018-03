Continúa Fiesta del Tambor Guillermo Barreto in memoriam

Una clase magistral impartida por el prestigioso percusionista estadounidense Jim Riley, marca la jornada de este viernes del Festival Fiesta del Tambor, cita que concluirá el próximo domingo en esta ciudad. Sobre el rol de la percusión en géneros como el Rock y el Pop versará el encuentro, que tendrá por sede el Centro Cultural de 31 y 2, en El Vedado habanero. Para horas de la noche el programa propone la final de las competencias de baile de casino y rumba, con el Teatro Mella como escenario principal. En otros escenarios de la capital reconocidas agrupaciones cubanas amenizarán la jornada, entre ellas Enrique Álvarez y la Charanga Latina, y Clave y Guaguancó.



Confesiones entre puentes con el poeta y artista de la plástica Rolando Estévez



El programa cultural Confesiones entre puentes, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, con guión y producción de Rafael Ribot Mendoza, hoy viernes 9 de marzo, a las cuatro de la tarde, en la sede de la UNEAC matancera, tendrá como invitado al poeta y artista de la plástica Rolando Estévez, Premio Nacional de Diseño del Libro 2010. En este espacio, que en esta ocasión se inserta dentro del programa de la Feria del Libro en Matanzas, Rodríguez Sosa conversará con el reconocido artista, fundador de Ediciones Vigía, quien creó –y actualmente dirige, Ediciones El Fortín, sello encargado de publicar ediciones limitadas para coleccionistas.



Centro Cultural Dulce María Loynaz en Jornada Homenaje “Quiéreme entera”



El Centro Cultural Dulce María Loynaz invita a la Jornada Homenaje “Quiéreme entera” por el Día Internacional de la Mujer. Hoy viernes 9 de marzo, desde las 10 de la mañana. La Jornada incluye una Expo-Feria de Arte Popular con la participación del Proyecto Todas las manos y los proyectos de la Casa de Atención a la Mujer y la Familia del municipio Plaza de la Revolución a las 10:00 am. El espacio Diálogo Con buen tino tendrá como Invitada a la espirituana Yanetsy Pino Reina (Premio Casas de Las Américas 2017) con la conducción de Juan Nicolás Padrón a la 1:30 pm y la conferencia Los retos de la mujer cubana de hoy que tendrá como invitada a la periodista Gladys Egües.



Inaugurarán en La Habana proyecto expositivo cubano- japonés



El proyecto expositivo cubano- japonés Going away closer (Ir lejos pero mas unidos), el primero de su tipo, será inaugurado hoy día 9 de marzo en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, de La Habana. Como su nombre lo indica, el propósito principal de la muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 28 de abril, es acercar a ambos pueblos, mediante el intercambio cultural, a pesar de la distancia existente. La propuesta nace del trabajo conjunto en la esfera artística y tiene lugar precisamente en el año en el cual se celebra el aniversario 120 de la llegada del primer emigrante japonés a la mayor de las Antillas. El arte contemporáneo japonés se ha mostrado ocasionalmente en Cuba, principalmente en eventos como las bienales de La Habana, pero esta es la primera vez que se expone, de manera conjunta, la obra de la más nueva generación de creadores nipones.



