Continúa hoy la vigilia Lula Libre, en Curitiba, Brasil

2018-12-25 06:50:06 / web@radiorebelde.icrt.cu

El pueblo de Brasil, agrupado en movimientos sociales, continúan hoy la vigilia Lula Libre, que se inició la víspera en las afueras de la cárcel de la Policía Federal (PF) de Curitiba, para acompañar en la Navidad al expresidente, a quien no le fue permitido recibir visitas en la prisión donde se encuentra recluido, reportó Telesur. Durante la tarde de este martes se espera la llegada de las caravanas provenientes de las ciudades de Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo, Río de Janeiro y Florianópolis. La vigilia que se inició la víspera, una de las organizadoras y militantes del Partido de Trabajadores, Rosane Santos destacó que con certeza va a ser un momento muy emocionante para todo el mundo, porque la gente sabe que vamos a estar aquí abrazándose unos a otros y él (Lula) va a estar allí, solo, oyendo nuestras voces, pero no va a poder tener un abrazo, un cariño. Asimismo, la vigilia Lula Libre finalizará hoy sus actividades con una gran cena popular y colectiva a las afueras de la prisión de la Policía Federal, de Curitiba. También, los organizadores enviaron una carta al presidente, la que harán llegar hasta el interior de la prisión donde esta noche Lulapasará su primera navidad tras las rejas.

Se elevan a 429 la cifra de muertos por el tsunami en Indonesia



Las autoridades de Indonesia elevaron hoy a 429 el número de muertos tras el tsunami que golpeó el pasado sábado el litoral del estrecho de Sonda, donde los equipos de rescate siguen la búsqueda de más víctimas, reportó la agencia mexicana Notimex. Más de mil 400 personas han resultado heridas y otras 158 están reportadas como desaparecidas en la zona noroeste de Java, una de las grandes islas que comprende el país, revelaron las autoridades locales. Además, más de 600 viviendas y al menos nueve hoteles fueron destruidos o severamente dañados tras el paso del tsunami, mientras más de 16 mil personas han sido desplazadas, según, el vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho. El tsunami probablemente fue causado por deslizamientos de tierra bajo el agua que se produjeron tras la potente erupción del volcán Anak Krakatoa en el estrecho de Sonda, a unos 90 kilómetros de la costa de Java, indicó la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geológica.



Violan los terroristas la tregua y atacan a cuatro provincias sirias



Prensa Latina informó que grupos terroristas atacaron posiciones del Ejército sirio en localidades de las provincias Latakia, Hama, Idleb y Alepo, comprendidas en la zona de distensión propuesta por Rusia y Turquía y aceptada por Damasco. En Latakia, Alepo e Idleb, los ataques de los extremistas fueron rechazados y las unidades sirias respondieron con fuego de artillería sin que se precisaran otros detalles. Desde el sur de Idleb, último bastión organizado de los terroristas en Siria, se lanzan continuos ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas sirias y milicias aliadas, en particular de grupos organizados por el otrora Frente Al Nusra. Por otra parte, reportes del Centro para la Reconciliación, ubicado en la base rusa de Hemymin, en Latakia, indicaron que más de 20 mil personas hasta el 23 de diciembre último, se acogieron a la ley de amnistía decretada desde el 9 de noviembre. A pesar de las continuas violaciones de las organizaciones extremistas, hasta la fecha dos mil 518 localidades sirias se unieron a la reconciliación y otras mil 411 fueron liberadas en todo el territorio nacional.

Crece a 352 los muertos por el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo



La agencia española EFE indicó que el brote de ébola que afecta al noreste de la República Democrática del Congo (RDC) acumula hasta el día de hoy al menos 579 casos y 352 muertos, según el último difundido por el Ministerio de Sanidad de ese país. Entre los fallecidos, 304 son casos confirmados científicamente mientras que los otros 48 son contagios o no comprobables y catalogados como probables. El virus del bola se transmite a través del contacto directo con la sangre y los fluidos corporales contaminados, provoca fiebre hemorrágica y puede llegar a alcanzar una tasa de mortalidad del 90 por ciento si no es tratado a tiempo. El brote más devastador a nivel global fue declarado en marzo de 2014, con casos que se remontan a diciembre de 2013 en Guinea Conakri, país del que se expandió a Sierra Leona y Liberia.



Realiza Ejército israelí numerosas redadas en los territorios palestinos



El Ejército israelí llevó a cabo numerosas redadas en los territorios ocupados palestinos durante la pasada noche y en la mañana del martes, informaron distintas fuentes palestinas. Los soldados entraron también en la aldea de Zabda, al sudoeste de Yenín, donde registraron varias casas. En la zona de Jerusalén este, se registraron enfrentamientos entre los soldados y manifestantes palestinos. Los soldados dispararon balas y granadas de gas para dispersar a los manifestantes.

En el barrio de Silwan, justo al sur de las murallas de Jerusalén, grupos de manifestantes arrojaron cócteles molotov contra una posición de las fuerzas de seguridad israelíes.



Da las Naciones Unidas el visto bueno a ambas Coreas para abrir obras de interconexión ferroviaria



Corea del Sur informó que recibió permiso de la Organización de Naciones Unidas para realizar mañana una ceremonia con la República Popular Democrática de Corea que abrirá las obras de interconexión ferroviaria y vial. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a la prensa que hace unas horas terminaron en Nueva York las consultas al respecto con el Comité de Sanciones de Corea del Norte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reporta Prensa Latina. Dicho organismo concedió la autorización a Seúl luego que Estados Unidos el viernes pasado también diera el visto bueno al acto intercoreano. Con la dispensa, mañana funcionarios de ambos países darán comienzo al proyecto ferroviario en la estación de trenes de Panmun, al norte de la frontera común.



