Continúa perfeccionamiento del sistema de acopio en Cuba (+Video)





Con la creación en algunos casos y el mejoramiento de los existentes en otros, los puntos concentradores de las producciones agropecuarias continúan una marcha sólida en Cuba, en aras de acercar estos establecimientos para la contratación y compra de todos los alimentos que cosechan las diferentes formas productivas y que lleguen frescos y con calidad a la población.



Así lo hizo saber el director general de Acopio, del Ministerio de la Agricultura, Nelson Concepción de la Cruz, quien agregó que esa actividad crece y se fortalece, tanto en el llano como en la montaña.





El director general de Acopio, del Ministerio de la Agricultura, Nelson Concepción de la Cruz, en comparecencia en Haciendo Radio.

El directivo, junto al jefe comercial de la entidad, Jorge Félix González Barreto, ofrecieron respuesta a una queja de algunos productores del municipio santiaguero del III Frente, quienes se quejaron en la emisión de la revista informativa Haciendo Radio, de Radio Rebelde el 5 de marzo último por la pérdida de algunas producciones, básicamente frutales y cítricos que no se acopiaban.



Ello propició, explicaron los funcionarios, una rigurosa investigación de la dirección de acopio en Santiago de Cuba y la dirección nacional, que permitió la adopción de medidas para que esa situación no se repitiera, cuestión fue confirmada con esa forma productiva en contacto directo con el programa radial.







Igualmente explicaron que producto del perfeccionamiento de la actividad crecen los niveles de acopio de productos del agro todos los años y un ejemplo significativo fue el hecho de que en el 2017 fueron recolectadas más de 2 millones 200 mil toneladas, un 23 % por encima de lo alcanzado en el año precedente.



El tema de los precios, conforme a la calidad de lo que se vende en los 400 mercados estatales y Mil 200 puntos de venta dispersos en la nación, fue otro asunto abordado con amplitud y en tal sentido se explico que está regulado que cuando un producto baja la calidad por poco movimiento u otra causa, debe ser rebajado su precio y cuando no se hace es porque existe irresponsabilidad por quienes tienen la misión de adoptar las rebajas de precios correspondientes y en ese sentido se multiplica el control y la exigencia.





El jefe comercial de Acopio, Jorge Félix González Barreto, dijo en Radio Rebelde que se han asignado 240 nuevos medios de transporte para

reforzar la recogida.



Aún con los ascendentes resultados, se enfatizó que existe insatisfacción en los directivos, técnicos y demás trabajadores del sistema de acopio en el país, la cual no estará completa hasta tanto la población no se sienta satisfecha a plenitud por el servicio que en tal sentido recibe en la adquisición de esos productos alimentarios.



El país ha priorizado la atención a la importante actividad de acopiar lo que se produce en los campos de Cuba, tanto en la montaña como en el llano, y se han asignado 240 nuevos medios de transporte para reforzar el acopio, algunos de ellos de doble y triple tracción, 160 remolques y 160 tractores, todo lo cual permite ir, en el momento preciso, hasta los lugares más difíciles.



Otros detalles de las entrevistas en el siguiente video de la comparecencia en el programa Haciendo Radio:







De igual manera el Sistema de Acopio ha recibido una importante inyección de otros recursos que permitan desarrollar su actividad con mayor eficiencia y estabilidad, entre ellos figuran 1700 pesas, 360 computadores.

