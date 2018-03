Continúan protestas en Cataluña por detención de Puigdemont

Varios grupos de manifestantes independentistas realizaron hoy por la mañana múltiples cortes de carreteras en protesta por la detención del expresidente regional Carles Puigdemont en Alemania y el encarcelamiento de otros líderes separatistas en España, reportó la agencia francesa AFP. Las protestas fueron convocadas por los llamados Comités de Defensa de la República, que son grupos de ciudadanos autoorganizados y repartidos por todo el territorio que el lunes lanzaron un comunicado anunciando un ciclo de protestas permanente en esta región nororiental de Cataluña. Según los datos del servicio regional de tráfico, se produjeron cortes de tráfico en los dos principales accesos a la capital catalana por el norte y por el sur así como en la autopista A7 cerca de la frontera francesa y en la carretera N340 que une Cataluña con la región al sur de Valencia. Con los últimos encarcelamientos y la detención del presidente Carles Puigdemont se hace claro que ya hemos superado un punto de no retorno, señalaron los organizadores de la protesta en un comunicado. Desde que se conoció el pasado domingo la detención en Alemania de Carles Puigdemont y el encarcelamiento de varios líderes independentistas emergieron las protestas por toda la región de Cataluña que derivaron en fuertes disturbios en Barcelona con más de un centenar de heridos por los choques entre manifestantes y policías.



Advierte Lula da Silva que América Latina necesita de la integración para sobrevivir



El ex presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva subrayó hoy en la localidad de Foz de Iguasú, en la llamada Triple Frontera, que para América Latina la integración constituye una necesidad de sobrevivencia, publicó Prensa Latina. Lula, quien llegó a esa localidad al frente de la caravana con la cual recorre tres estados del sur de Brasil, intervino en un seminario internacional sobre integración regional en el que participaron también el ex mandatario paraguayo Fernando Lugo y el ex canciller de Argentina Jorge Taiana. En su intervención, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva exaltó el ejemplo de Cuba, que siendo un país pequeño ha contribuido a la formación de miles de jóvenes pobres de América Latina y el mundo, y afirmó que eso no sucedía en Brasil antes de los gobiernos petistas, no por falta de dinero, sino de voluntad política. El ex dignatario brasileño manifestó asimismo su convicción de que el odio que reina hoy en su país fue introducido desde afuera, y dijo tener la certeza que en las manifestaciones de junio de 2 mil 13 contra el gobierno de la depuesta presidenta constitucional Dilma Rousseff estuvo el dedo de los americanos. Estados Unidos nunca aceptó nuestra aproximación con Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay y otras naciones latinoamericanas, apreció Lula, y señaló el interés de Washington por un Brasil debilitado, sin soberanía y despojado de sus más valiosos recursos naturales. El líder histórico del PT se refirió también a la cuarta etapa del proyecto Lula por Brasil por los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná y de los ataques perpetrados durante la misma contra la caravana por grupos fascistas.



Un convoy con más de 6.500 personas sale de Guta Oriental



La agencia siria SANA reseñó que un convoy de 100 autobuses que transporta 6 mil 749 personas, de las cuales un cuarto son rebeldes, salió durante la noche del enclave insurgente de Guta Oriental, cerca de Damasco. Este convoy, el más importante desde que comenzaron las operaciones de evacuación en Gutha Oriental, salió de un sector controlado por el grupo rebelde Faylaq al Rahman. Esta evacuación forma parte de un acuerdo concluido la semana pasada entre ese grupo islamista y Rusia, país aliado del gobierno sirio, tras una ofensiva aérea y terrestre lanzada el 18 de febrero pasado, que puso de rodillas a la mayor parte del enclave rebelde de Guta Oriental, que estaba sitiado desde 2013. Las tropas gubernamentales sirias conquistaron más del 90% del enclave rebelde de Guta Oriental. Derrotados militarmente, los diversos movimientos rebeldes aceptaron abandonar sus posiciones en Guta Oriental y replegarse a Idlib, provincia del noroeste de Siria controlada por los insurgentes. El gobierno sirio anunció a principios de años su intención de retomar el control de Guta Oriental, una zona desde donde los rebeldes disparaban obuses y cohetes contra Damasco.



Docentes argentinos instalarán carpa en protesta por mejor salario



Los maestros del Frente de Unidad Docente Bonaerense instalarán hoy frente a la gobernatura de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, una carpa blanca en reclamo por mejores condiciones salariales. Tras varias conversaciones con el Ejecutivo de María Eugenia Vidal, los docentes no encuentran una oferta de sueldo que no los deje por debajo de la línea de pobreza y hoy se espera el anunció de un paro para el próximo 5 de abril, según adelantaron medios de prensa locales. Como lo hicieron el pasado año frente al Congreso argentino, pero a escala nacional, esta vez los docentes bonaerenses harán visible a través de esta iniciativa un reclamo que viene demandando desde hace varias semanas contra la propuesta de elevar a un 15 por ciento el sueldo. Allí, en la histórica Plaza San Martín, a unos pasos de la Gobernación provincial, junto al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, la Federación de Educadores Bonaerenses y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires estarán presentes hoy otros sindicatos con los mismos reclamos.



Tres líderes campesinos asesinados en Antioquia, Colombia



Los asesinatos a líderes sociales en Colombia continúan. En sólo una semana fueron ultimados tres líderes campesinos en Antioquia: Francisco Zabala, Jorge Miguel Polanco y José Aníbal Herrera. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo, Francisco Zabala, fue asesinado el domingo junto a otro campesino por hombres armados en el municipio Cáceres, ubicado en el departamento de Antioquia. Zabala formaba parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos en El Rizo, uno de los 20 territorios rurales del Bajo Cauca donde 2.400 personas fueron desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados. La comunidad nos informó que está muy atemorizada y por eso no quieren ofrecer detalles, los hombres asesinaron al presidente de la Junta en El Rizo", dijo el coordinador de la organización sin fines de lucro Nodo Antioquia, Yesid Zapata.



Más de 35.000 víctimas tras 3 años de guerra en Yemen



Ya se cumplieron tres años del conflicto azuzado por Arabia Saudita. La agudización de la violencia causada por las fuerzas sauditas en Yemen ocasionó una de las peores crisis humanitarias del mundo, que de las víctimas civiles deja unas 14.291 asesinadas. Los niños también fueron víctimas del conflicto que se vive en la nación yemení. Se contabilizan unos 3.057 niños asesinados; al igual que 2.086 mujeres y 9.148 hombres. Las fuerzas de Araba Saudita, apoyadas por aliados internacionales, atacaron Yemen de manera incesante y el resultado arroja datos escalofriantes. De los heridos 2.869 son niños y 2.284 son mujeres; en total se registran 22.537. Unas tres millones de personas se quedaron sin hogar y 22,2 millones y necesitan asistencia humanitaria tras la intervención militar en Yemen llamada Operación Tormenta Decisiva. Se cuentan más de 2.000 puentes y caminos destrozados, al igual que más de 1.500 instituciones gubernamentales, más de 400 estudios y compañías de telecomunicaciones, 15 aeropuertos, 14 puertos, entre otros. La salud, la electricidad, la alimentación, casi todos los servicios del país están averiados producto de la guerra. La ONU habla de crisis humanitaria y se conoce que hay dañados más de 300 hospitales, casi 600 tanques con comida, 722 tiendas de comida, entre otros.



