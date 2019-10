Continúan las protestas en Chile

Continan las protestas en Chile

2019-10-25 07:42:54 / web@radiorebelde.icrt.cu





La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile convocó para hoy a una nueva jornada de protestas contra el modelo neoliberal existente en el país y la ola represiva ordenada por el Gobierno de Sebastián Piñera. En la capital Santiago de Chile se prevé una concentración a la altura del mediodía en la Plaza Los Héroes, así como una masiva marcha en la Plaza Italia a las 17:00 horas, convocatoria que se extenderá a todas las ciudades del país. La víspera miles de chilenos volvieron a reunirse en el centro de la capital para reiterar su rechazo al Gobierno de Piñera, durante el segundo día de la huelga general convocada por los sindicatos y movimientos sociales, en un estallido popular que cumplió una semana y dejó al menos 18 fallecidos, según cifras oficiales. Ante este escenario, marcado por el rotundo rechazo a un modelo socioeconómico fundado en el abuso y la precarización de la vida, el Ejecutivo mantuvo el toque de queda para la Región Metropolitana, desde las 22:00 horas del jueves hasta las 04:00 horas de hoy viernes.



Busca el primer ministro británico adelantar las elecciones



El primer ministro británico, Boris Johnson, insiste en adelantar las elecciones generales para el próximo 12 de diciembre en caso de que la Unión Europea (UE) acepte dar una prórroga al brexit más allá del 31 de octubre. Así Johnson condiciona dar más tiempo a la discusión del acuerdo de salida de Reino Unido del bloque europeo, a cambio de que los parlamentarios apoyen su llamado a las urnas electorales. Si de verdad quieren más tiempo para analizar este excelente acuerdo del "brexit", lo pueden tener, pero deben aceptar unas elecciones generales el 12 de diciembre, declaró el primer ministro británico a la cadena BBC. Boris Johnson se vio obligado a solicitar a la Unión Europea una prórroga de una semana para concretar el brexit ante la negativa de la Cámara de los Comunes de aprobar el acuerdo de salida, s in embargo, el parlamento británico dio el visto bueno al documento esta semana, pero se niega a tramitar la ley en solo tres días. Mientras, la oposición al Gobierno de Johnson se niega a apoyar su pedido de adelantar elecciones generales, una medida que necesita el respaldo de una mayoría de dos tercios de la Cámara de los Comunes.



Llama Evo Morales al pueblo para defender la democracia



El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió, en Cochabamba con los movimientos sociales del país para denunciar el intento golpe de Estado de la oposición y las acciones de la población para defender su democracia. El pueblo se ha movilizado para defender la democracia, declaró Evo Morales desde la plaza 14 de septiembre, y afirmó que el llamado al paro nacional convocado por la oposición es un intento golpista; y recomendó a los jóvenes a no defender a un “delincuente” que entregaría a Bolivia a Estados Unidos. También, el presidente boliviano, puso ejemplo de las situaciones recientes de Argentina, Chile y Ecuador, mientras se refirió que quienes no reconocen los resultados electorales buscan retornar a un modelo neoliberal donde las reglas sean dictadas por Washington. Por su parte, a gritos de “No volverán”, miles de militantes al Movimiento Al Socialismo (MAS) expresaron su apoyo a Evo Morales como vencedor en la primera vuelta de los comicios.



Celebrarán en Brasil y en varios países el cumpleaños 74 de Lula



Con la denuncia de su prisión política y un grito por su libertad, partidos y movimientos sociales en Brasil y en 10 países del Mundo celebrarán el próximo domingo el cumpleaños 74 del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según el portal Brasil de Fato, pese a que Lula cumple 74 años el 27 de octubre, celebrará la fecha de su natalicio en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, donde en esa jornada cumplirá además 568 días encarcelado injustamente. En el exterior, el denominado Día de Lula estará marcado por actos en 10 países de América, Europa y Asia, de acuerdo con datos del Comité Internacional Lula Libre, mientras en Brasil se celebrará en varios estados y ciudades. Además, el portal Brasil de Fato aseguró que más que un homenaje al expresidente, los actos políticos y culturales saldrán a la calle por la justicia y la plena libertad de Lula, es decir, la anulación del proceso contra el fundador del Partido de los Trabajadores en la operación anticorrupción Lava Jato.



Alertan sobre posible catástrofe humanitaria en el norte de Siria



Los comités sirio - ruso para el retorno de los desplazados alertaron hoy de una posible catástrofe humanitaria en el noreste del país, debido al desplazamiento de más de 165 mil pobladores por los enfrentamientos armados. En un comunicado los comités señalaron además que, ante la inseguridad y los ataques de fuerzas turcas, es necesario ¨restaurar la normalidad en la región de Jazira, y el gobierno sirio debe imponer su control sobre aquella región y todo el territorio sirio. Asimismo, el texto indicó que es muy preocupante que se pierda el control sobre las cárceles que mantiene a los terroristas del Estado Islámico, y llama a realizar todo el esfuerzo necesario para impedir la liberación de esos elementos. De igual forma, los comité sirio – ruso denunciaron los continuados impedimentos de militares estadounidenses asentados ilegalmente en la región Al Tanef y que junto a los extremistas impiden la salida de los refugiados del campamento de Rubkan, junto a la frontera sureste con Iraq.



Convoca las Naciones Unidas a un dialogo mundial en su 75 aniversario



De cara a celebrar su aniversario 75 el año próximo, las Naciones Unidas convocó hoy a sumarse a una “conversación global” sobre el trabajo de este organismo y la cooperación internacional. Según declaró el asesor especial sobre los preparativos para la conmemoración del septuagésimo quinto aniversario de Naciones Unidas, Fabrizio Hochschild, actualmente existen numerosos desafíos que solo pueden ser abordados por medio de la cooperación internacional. Por eso queremos escuchar de las personas de todo el planeta cómo abordar tales retos y hacer mejor a la ONU, subrayó, Hochschild. Sabemos que hay muchos escépticos con el trabajo de la ONU y debemos adecuar la organización multilateral a las dinámicas del siglo Veintiuno, apuntó el asesor especial del organismo internacional.



(Haciendo Radio)

Del Autor