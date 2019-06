Continúan las protestas en Honduras

Continan las protestas en Honduras

Las protestas en Honduras contra las políticas implementadas por el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández continúan, tras la orden emitida para el despliegue del Ejército en las calles del país. Las manifestaciones se registraron en Tegucigalpa y en otras ciudades, donde la represión de la Policía ha dejado hasta el momento al menos tres muertos y más de 20 heridos.



Estrechan los nexos de cooperación Venezuela y el sistema de Naciones Unidas



La visita a Venezuela de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abre hoy las puertas al fortalecimiento de la cooperación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y ese organismo internacional. Tras despedir a Michel Bachelet al término de su visita de tres días, Nicolás Maduro ratificó la voluntad del Ejecutivo bolivariano de cooperar con la Organización de las Naciones Unidas en materia de los derechos humanos, y calificó de exitosa y positiva la visita de la funcionaria para 'tratar de superar la dura experiencia' con el anterior máximo representante de esa dependencia del ente multilateral.



Incluye Trump a nuevas compañías chinas en la lista negra



EL Washington agregó a otras cinco empresas tecnológicas de China en su lista negra comercial solo unos días antes de la prevista cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. En una declaración del Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que las nuevas entidades enumeradas, que incluyen cuatro compañías y un instituto de investigación, formaban parte de los esfuerzos de China para desarrollar supercomputadoras que podrán ser un problema de seguridad nacional para Estados Unidos porque los ordenadores se estaban desarrollando para uso militar o en cooperación con el Ejército chino, informa Bloomberg.



Continúa disputa por acuerdo del brexit



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reiteró, en nombre de los 27 países que integran la Unión Europea, que no se reabrirá el acuerdo del brexit con el nuevo primer ministro británico. Al finalizar la cumbre europea en Bruselas, Tusk aseguró en una rueda de prensa que esperan trabajar con el sucesor de Theresa May sobre las futuras relaciones con el Reino Unido cuando se concrete su salida de la UE.



Elegirán nuevo director general de la FAO



El 41 período de sesiones de la Conferencia de la FAO sesiona hoy en Roma con un trabajo centrado en la evaluación del estado de la alimentación y la agricultura. Otro tema relevante que abordará la máxima instancia de gobierno de la organización especializada de las Naciones Unidas, cuyas deliberaciones se extenderán hasta el día 29, será la elección mañana del nuevo director general, quien reemplazará al brasileño José Graziano da Silva.



Alerta Trump sobre una destrucción inigualable en caso de guerra con Irán



El Presidente Donald Trump concedió una entrevista a la NBC, donde declaró que no está buscando una guerra con Irán pero si la hay, habrá una destrucción como la que nunca han visto antes. Las palabras del mandatario estadounidense tienen lugar luego de que trascendiera que había aprobado llevar a cabo una ofensiva contra Irán, después de que este país derribara un dron de reconocimiento estadounidense. Trump acabó suspendiendo la agresión. Trump habló sobre dichos ataques y el proceso de toma de decisiones que lo llevó a detenerlos.



Tres muertos es el saldo de incendio en Francia



Prensa Latina dio a conocer que tres personas murieron hoy y varias decenas resultaron heridas víctimas de un incendio ocurrido en un edificio del onceno distrito de esta capital, informó la prensa en Francia. El siniestro comentó sobre las 5:00 hora local y requirió la movilización de unos 200 bomberos para controlar las llamas. Por el momento se desconoce la causa del siniestro y las autoridades ya activaron una comisión de investigación para determinarla.



Estrechan lazos China y RPDC



Desde Hispantv conocemos que el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron estrechar los lazos ante los «serios y complicados» asuntos internacionales. Ambos mandatarios, quienes han mantenido reuniones desde el jueves, reconocieron la importancia de tener una comunicación estratégica estrecha y profundizar la cooperación en varios ámbitos. El mandatario chino propuso también incrementar la coordinación y adoptar una posición constructiva en la desnuclearización de la península de Corea y el establecimiento de la paz duradera en la región. Por su parte, el Presidente de la RPDC dijo estar dispuesto «a tener paciencia, pero al mismo tiempo, espera compromisos por parte del otro bando y pidió soluciones que tomen en cuenta las preocupaciones de todos en el proceso de negociaciones con EE. UU.









