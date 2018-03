Continúan rumores sobre nuevos despidos en la administración Trump

En Estados Unidos continúan este viernes en los medios de prensa los rumores sobre nuevos despidos en la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y que la Casa Blanca hace importantes esfuerzos por aplacarlos. Diversos medios de prensa estadunidense reportaron anoche que Trump tiene previsto cesar a su asesor de Seguridad Nacional, Herbert McMaster, y agregaron que otros cambios podrían ser inminentes, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, salió al paso de esos rumores en su cuenta de la red social Twitter. Al respecto, el diario The Washington Post citó a cinco fuentes con conocimiento del tema según las cuales Turmp está discutiendo posibles reemplazos para el asesor de Seguridad Nacional, pero quiere tomarse su tiempo y garantizar que haya un sucesor fuerte. De acuerdo con la cadena CNN, que conversó con múltiples fuentes que le informaron que Trump está listo para dejar ir a su asesor de Seguridad Nacional y encontrar a un sustituto antes del encuentro que debe tener con el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, en mayo.



Concluye en Venezuela postulaciones para próximas elecciones legislativas



La formalización de las candidaturas a las elecciones de consejos legislativos regionales, previstas para el próximo 20 de mayo, concluye hoy en Venezuela, de acuerdo con el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), publicó Prensa Latina. Esta fase del proceso comenzó la víspera tras las postulaciones por Internet de los aspirantes a ocupar cargos en los 23 órganos estaduales del poder parlamentario, que se elegirán juntamente con los comicios de los entes municipales y de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. La admisión y rechazo de las candidaturas se extenderá hasta el domingo 18 de marzo, en tanto para el miércoles 21 de marzo el CNE convocará a las organizaciones con fines políticos nacionales al acto de selección de la posición en la boleta para las elecciones presidenciales y de consejos legislativos regionales. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela efectuará el próximo lunes 19 de marzo un sorteo público para elegir a un millón 32 mil ciudadanos que prestarán servicios en los sufragios previstos para el mes mayo, y en todos los demás que se convoquen durante el año.



Aprueba Congreso peruano debatir moción de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski



El Congreso de Perú aprobó debatir la moción de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral permanente, reportó Telesur. La moción de vacancia contra Kuczynski fue aprobada por 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones, y ahora el siguiente paso será esperar diez días para la votación de la moción contra el mandatario. Ahora la situación para el mandatario Pedro Pablo Kuczynski se ha vuelto crítica en los últimos días, además de la moción de vacancia, aprobada el jueves la Fiscalía anticorrupción de Perú reabrió una investigación en su contra por un contrato para una explotación de gas natural firmada hace más de una década. En diciembre de 2017 el mandatario peruano enfrentó una primera moción de vacancia, sin embargo, no alcanzó los 87 votos para hacerla válida, votos que no se obtuvieron gracias a la abstención de la bancada del fujimorismo. En la actualidad el rechazo hacia el presidente en Perú se ha ido incrementando tras las reiteradas denuncias de corrupción y en especial cuando en diciembre concediera el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, acción que tomó días después de superar la moción de censura.



Se reúnen en Astana cancilleres de Rusia, Irán y Turquía para analizar actual situación en Siria



Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Rusia y Turquía se reúnen hoy en Astaná, capital de Kazajistán, para analizar la situación actual en Siria, casi un mes después de que el Gobierno sirio iniciara una ofensiva contra un enclave rebelde en las afueras de Damasco, informó la agencia de prensa española EFE. También en el encuentro se evaluará la situación en Guta Oriental por el canciller iraní Mohamad Javad Zarif, el ruso Serguéi Lavrov y el turco Mevlut Cavusoglu. Asimismo, se espera que esta reunión de cancilleres de Rusia, Irán y Turquía allane el camino de cara al encuentro de los presidentes de esos tres países el próximo 4 de abril en Estambul. Por otro lado un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores kazajo confirmó que las reuniones habían comenzado, como estaba previsto.







