Continuará Marlies Mejías recorrido por Australia

2018-01-20





La cubana Marlies Mejías continuará su pedalear por Australia cuando compita en Melbourne el próximo día 25. Tras suspenderse la carrera de este viernes por las altas temperaturas en Adelaida (45 grados), la propia pedalista dijo a JIT que el próximo lunes se traslada a la capital y mayor ciudad del estado de Victoria para asistir a un Criterium. Marlies integra en condición de invitada el club Sho-Air Twenty20, con el cual debutó en la propia Isla-continente como la segunda mejor de esa escuadra en el Santos Women´s Tour, que se corrió del 11 al 14 últimos. Estas competencias benefician a la muchacha en su preparación con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y en los que tendrá un gran compromiso. En la anterior edición de Veracruz 2014 resultó la estrella femenina de este deporte gracias a cosecha de cinco doradas. También se conoció que un equipo masculino cubano ya está en Argentina para intervenir en la Vuelta Ciclística a San Juan que tendrá lugar del 21 al 28 de este mes donde participarán Pedro Portuondo (Santiago de Cuba), Félix Nodarse (Artemisa), Leandro Marcos (La Habana), Hidaldo Vera (Guantánamo), Cristian Pérez (Matanzas) y Alejandro Parra (Holguín).



Se ubicaron espadistas cubanas en la tabla 128



Lideradas por la más consistente espadachina de la última década Yamilka Rodríguez, un trio de cubanas se incluyó en la tabla de 128 de la Copa del Mundo de espada que cierra el programa de hoy en la Ciudad Deportiva capitalina. Junto a Rodríguez clasificaron Jiselle Franco y Yania Gavilán en duros combates que mostraron la necesidad de roce internacional en una de las armas que más gloria ha dado a la esgrima criolla. «Sabíamos que tendríamos también como “adversario” a la falta de fogueo, pero nuestras muchachas son de competencia», dijo a JIT el entrenador principal Pedro Enríquez. Gavilán ganó cuatro combates de siete, Yamilka tres y dos Franco en sus respectivos poules. «Todos los grupos estaban duros y lo que viene será más difícil. Sin dudas es un gran campeonato. Esta lo mejor de lo mejor aquí», abundó. Dianelys González, Clara Díaz, Gretel Carbonell y Ceily Tamayo no pudieron hacer el grado de un evento al que concurren 145 espadachinas de 25 naciones.

Anuncian Match de retadores de judo en Cuba



Idalis Ortiz, multimedallista olímpica y mundial de +78 kilogramos, sobresale en la relación de las 16 competidoras que estarán el sábado 27 en el Match de Retadoras de Judo, con sede en la sala polivalente Ramón Fonst. Andrés Taño anunció que aún no se ha decidido la rival de Idalis, también resalta por los resultados más recientes a Kaliema Antomarchi, en los 78 kilogramos, quien se medirá con Santa Virgen Romero. La recién incorporada a los tatamis Dayaris Mestre en 48 estará en acción contra Melissa Hurtado. Los otros combates entre las dos principales figuras de cada división serán: Janisleidis Ponciano- Saimaris Gregorio, en los 44 ; Noemis Saiz-Yurisleidis Hernández (52 ), Anailys Dorvigne- Arnaes Odelín (57 ) y Maylín del Toro-Yusmari Reyes (63 ). Completan la relación Olga Masferrer y Melissa Peñalver (70 ), en todos los casos en el camino para definir el equipo que asistirá a Barranquilla, certamen multideportivo que tendrá lugar del 19 de julio al 3 de agosto próximos, así como las inscripciones para varios eventos internacionales de preparación. Sobre el match masculino, también pactado para el día 27, Taño ratificó que hoy los hombres tendrán un tope de control que definirá el listado, con escenario en el tatami de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado.



Buscará hoy luchador Oscar Pino una medalla en Torneo Ivan Poddubny de Rusia

Los gladiadores cubanos del estilo grecorromano Javier Duménigo (60 kg) y Miguel Martínez (67 kg) no pudieron avanzar hoy a la disputa de medallas en el Torneo Ivan Poddubny, con sede en la urbe rusa de Krasnodar. Duménigo inició su actuación con victoria de 3-1 sobre Ruslan Itemgenov (KAZ), pero luego cedió ante el ruso Zhambolat Lokyaev por 0-3. El local, subcampeón de Europa en 2017, no lo arrastró al repechaje al caer en su siguiente combate. Martínez se fue muy rápido de la competencia, toda vez que perdió en su primera presentación ante el anfitrión Pavel Saleev (1-3), vigente subcampeón del Gigante Euroasiático. También en esta jornada, Yosvanys Peña (77 kg) intentó avanzar en la fase de repechaje de su división, mas fue víctima del anfitrión Chingiz Labazanov, segundo lugar europeo en 2017 y monarca mundial de los 71 kg en el año 2014. El duelo finalizó con pizarra de 1-3 puntos. Esta tarde está prevista la pelea por bronce de Oscar Pino (130 kg), quien se medirá al local Lom-Ali Akaev, cuyos mejores resultados son un par de victorias en torneos internacionales celebrados en Brasil y Bielorrusia. Akaev eliminó en esta propia justa a Yasmany Lugo, subcampeón olímpico de los 98 kg, pero presentado esta vez en la división superior por cuestiones estratégicas de su preparación.



Marcharán juntas Corea del Norte y del Sur en los Juegos Olímpicos de Invierno



La República de Corea y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) acordaron marchar juntas bajo la bandera de la Unificación Coreana en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018. Al mismo tiempo decidieron enviar un equipo conjunto de hockey sobre hielo femenino, tras una reunión entre funcionarios de las dos Coreas en la aldea fronteriza de Panmunjom para discutir la participación de Corea del Norte en los juegos de invierno que tendrán lugar en febrero próximo. La Corea del Norte enviará un equipo de animadoras y otro de demostración de taekwondo de 230 y 30 integrantes, respectivamente, de acuerdo con un comunicado conjunto. En tanto, a las Paralimpiadas de PyeongChang, enviará una delegación de 150 miembros, incluidos atletas, destaca la agencia de noticias Yonhap.



Debuta La Habana con triunfo en Torneo Nacional de Ascenso del Futbol cubano



El equipo de La Habana debutó con triunfo de dos goles por uno ante el conjunto de Mayabeque en la primera jornada del Torneo Nacional de Ascenso del fútbol cubano. Los dirigidos por Lorenzo Mambrini salieron delante en el marcador por intermedio del defensor Yoser Perdomo en la primera mitad del partido. En la segunda parte del encuentro el delantero Eddy Sanamé ampliaría la ventaja para la escuadra de la capital. Los mayabequenses descontarían con un tanto de Luis Castro en los compases finales del encuentro, que tuvo como escenario la cancha de La Polar. En este escenario, pero a primera hora los elencos de Matanzas y Holguín protagonizaron un duelo de goles que fue ganado por los matanceros cuatro anotaciones por tres. En el único duelo disputado en el Estadio Nacional Pedro Marrero el once de Artemisa goleó cuatro tantos por uno a la selección sub. 20 de Cuba. Para hoy sábado el calendario depara el enfrentamiento de La Habana y la selección sub. 20 en el estadio Pedro Marrero. El plantel de Pinar del Río se medirá ante Holguín y Matanzas rivalizará frente Artemisa , ambos en La Polar.



Implanta estadounidense Christian Coleman récord mundial en 60 metros planos

El estadounidense Christian Coleman implanta récord mundial en los 60 metros planos durante la reunión atlética de Clemson, Estados Unidos destaca hoy la Federacion Internacional de Atletismo. Coleman, subcampeón universal del hectómetro en Londres 2017, logró el viernes en la noche un tiempo de 6.37 segundos, para rebajar en dos centésimas el primado del orbe de su compatriota Maurice Greene, alcanzado en 1998 en la pista del antiguo Palacio de Deportes de Madrid e igualada por él mismo en Atlanta en el 2001. En el mitin de Carolina del Sur, perteneciente a la Liga Universitaria, el actual subtitular mundial de los 100 metros aventajó a Tevin Hester (6.57 segundos) y Warren Fraser (6.69) y mejoró en ocho centésimas su propio registro anterior. A sus 21 años, Coleman es el nuevo rey del sprint corto y ya contaba entre sus credenciales con la mejor marca mundial de los 100 metros en 2017 (9.82 segundos) y dos triunfos ante el jamaicano Usain Bolt en la cita londinense.



(Redacción Deportiva de Rebelde)