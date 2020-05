Contradice Trump a la inteligencia estadounidense y dice tener pruebas de que la COVID-19 se creó en un laboratorio chino de la ciudad de Wuhan

Contradice Trump a la inteligencia estadounidense y dice tener pruebas de que la COVID-19 se cre en un laboratorio chino de la ciudad de Wuhan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contradijo, la víspera a los servicios de Inteligencia del país; al asegurar que dispone de evidencias que muestran que el nuevo coronavirus ha sido creado en un laboratorio chino de Wuhan, epicentro del brote mundial de la pandemia. Horas antes, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional informó en un comunicado de que había un 'amplio consenso científico' que concluía que el virus 'no fue fabricado por el ser humano o modificado genéticamente'. No obstante, al ser cuestionado este jueves por los periodistas en la Casa Blanca acerca de la posibilidad de que el virus hubiera sido creado en el Instituto de Virología de Wuhan, Trump respondía que 'sí', que así lo creía, pues cuenta con información 'de confianza', aunque descartó dar más detalles, pues dijo no tener autorización para ello. 'Hay muchas teorías. Vamos a ver dónde está y a ver de dónde viene’, añadió Trump, quien aseveró a su vez que 'China está intentando ser algo más transparente' con Estados Unidos.



Condenan los diputados salvadoreños la agresión contra la embajada de Cuba en Estados Unidos



El diputado salvadoreño Damián Alegría condenó el ataque perpetrado este jueves contra la embajada de Cuba en Estados Unidos, el cual lo consideró como una expresión del discurso de odio del presidente Donald Trump. El parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y miembro del Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba, afirmó a Prensa Latina que esta agresión dejó en evidencia a la administración Trump, y es parte de una política negativa, antihumana y que promueve el odio, que no ayuda a la convivencia de los pueblos'. Una persona disparó esta madrugada contra el edificio de la sede diplomática de Cuba en Washington, y aunque nadie resultó herido, sí hubo deterioros materiales. 'Esto también evidencia que el gobierno de Estados Unidos incumple los convenios internacionales sobre la protección de los diplomáticos', agregó el diputado Damián Alegría, durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa salvadoreña.



Reconoce la Organización Panamericana de la Salud la labor de Venezuela en el combate contra el nuevo coronavirus



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que sostuvo una reunión con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, quienes le solicitaron autorización para replicar la estrategia epidemiológica venezolana en otros países, para combatir la pandemia de la COVID-19. Asimismo, Maduro destacó que los organismos reconocieron las 'medidas tempranas' que permitieron al país 'mantener la curva de contagios aplanada'. Además, el presidente venezolano señaló que durante su reunión con coordinador residente de la ONU, Peter Grohmann y con representante de la OMS en Venezuela, Gerardo de Cosio se analizó la próxima fase para combatir el avance de COVID-19, y la masificación de pruebas moleculares, que 'iniciará en los próximos días'. Al respecto, Nicolas Maduro detalló que la medida se llevará a cabo a través del despistaje masivo y personalizado, en 'sintonía con el modelo venezolano actual' de atención de todos los casos.



Lleva 27 días sin reportar nuevos casos de la COVID-19 la provincia china de Hubei



La provincia central china de Hubei no reportó el jueves ningún nuevo caso confirmado de la COVID-19 en su territorio, informó hoy viernes las autoridades provinciales de salud. Desde el 4 de abril, no se han registrado nuevos contagios de la COVID-19, en Hubei, lleva 27 días consecutivos sin ninguna persona infectada informó la institución de salud. La provincia de Hubei tenía registrados hasta el jueves un total de 631 pacientes asintomáticos en observación médica, 19 de ellos eran nuevos casos reportados y 11 salieron de la cuarentena. También, en la provincia se había pesquisados a un total de 282 mil 482 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes de la COVID-19 hasta el jueves, de ellas mil 434 todavía estaban en observación médica. Hasta esa misma el 4 de abril, la provincia de Hubei había reportado un total de 68 mil128 casos confirmados de COVID-19, incluidos los 50 mil 333 pacientes dentro de la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia.



En Brasil se celebra el Día de los Trabajadores con el grito Fuera Bolsonaro



El Día Internacional de los Trabajadores se celebrará virtualmente hoy en Brasil bajo el grito Fuera Bolsonaro, sin los tradicionales actos en las calles, pero con discursos y conciertos musicales transmitidos por internet, ante la pandemia de la COVID-19. La calamidad sanitaria obliga a mantener el rigor del aislamiento social y las mayores centrales sindicales del país se unirán este viernes en las celebraciones en defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores, y tratarán de articular un amplio frente a favor de la democracia y la Constitución.



Estados Unidos irá volviendo a la normalidad parcialmente



Varios estados norteamericanos ponen fin hoy a las órdenes de permanecer en casa decretadas ante la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2 y otros registran reaperturas parciales, aun cuando la propagación permanece alta en muchas áreas. De acuerdo con el diario The New York Times, millones de estadounidenses podrán comer en restaurantes y comprar en tiendas desde este viernes, luego de que los gobernadores de Alabama, Ohio, Mississippi, Tennessee y Texas, entre otros estados, dejaron expirar ayer las órdenes de permanecer en casa, y Texas adoptará este Primero de mayo una de las mayores aperturas, al permitir que operen al 25 por ciento de su capacidad las tiendas minoristas, restaurantes, cines y centros comerciales.



