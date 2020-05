🎧 Contribuye Laboratorio de Biología Molecular de La Habana a la detección de casos de la Covid-19

🎧 Contribuye Laboratorio de Biologa Molecular de La Habana a la deteccin de casos de la Covid-19

El Centro Provincial de Higiene, Epidemiologia y Microbiología de La Habana desarrolla una importante labor profiláctica para el control de enfermedades infecciosas y no infecciosas, además de garantizar la formación docente de especialistas en la disciplina sanitaria, así como potenciar la investigación que contribuya a mejorar los índices de salud en la capital.



Los laboratorios insertados en el centro desarrollan múltiples funciones, entre ellas la detección de enfermedades infecciosas como la COVID19.



La directora Microbiología del centro, Doctora Regla Mora Guerra destaca que desde el año 2016 se han introducido en el centro novedosos métodos para el diagnóstico como pruebas de biología molecular, a raíz del brote de Zika en el país.



En el Laboratorio de Biología Molecular se realizan las pruebas del PCR en tiempo real a casos sospechosos residentes en la capital.





La directiva explica que la prueba es la reacción en cadena de la polimerasa que les permite detectar fragmentos del virus y codificarlo para de eso modo conocer si se trata del SARS_ CoV_2 o no, y agregó que es una prueba confirmativa y totalmente fidedigna.



La también Especialista de Primer Grado en Microbiología señala que como promedio el centro procesa diariamente más de 280 muestras, cifras que hoy no pueden incrementarse por limitaciones en la capacidad de los equipos, “para poder analizar 96 muestras antes se deberán hacer tres corridas y eso nos garantizará la corrida final. Cada uno de esos pasos lleva un consumo de dos horas aproximadamente”.

Los resultados del PCR en tiempo real para el diagnóstico de la COVID-19 pueden estar en 24 horas, pero ello dependerá también de la capacidad del laboratorio y el número de muestras que lleguen al mismo. Con número superior a las 100 muestras el diagnóstico puede prolongarse hasta las 48 horas, aunque no más de 72.



Hasta el momento el centro dispone de la tecnología y de todos los recursos empleados para el análisis de las muestras, además del material gastable y los reactivos que, por los efectos del bloqueo de Estados Unidos, se dificulta su adquisición.



El laboratorio dispone de un personal con experiencia y años en la actividad de biología molecular. Para dar respuesta a los nuevos desafíos de la salud cubana, el centro se dio la tarea de conformar tres equipos trabajo que permitieran darle descanso al personal y evitar cualquier contratiempo, ante las largas y agotadoras jornadas de trabajo.





Con un predominio casi absoluto del sexo femenino, las laboratoristas son mujeres valientes, seguras y con un alto grado de responsabilidad ante la profesión escogida, así nos hizo saber la especialista en microbiología Taiza Gómez Pérez, a quien el cansancio no la ha podido vencer.



“Trabajamos más de 12 horas diarias. Llegamos sobre las siete de la mañana y nos vamos a las 12 de la noche, incluso hay equipos que se van más tarde. A partir de las seis de la tarde el trabajo comienza a ser más agotador. Hay que decirnos las cosas más de dos veces, yo por ejemplo le pregunto a Aned que me dijo, que número es para no equivocarnos. Siempre estamos una pendiente de la otra. A veces la comida llega temprano y no paramos hasta que terminamos de analizar todas las muestras”, comentó Gómez Pérez.

Los especialistas del Laboratorio del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de La Habana trabajan en ocasiones 16 horas ininterrumpidas para procesar 280 muestras diarias y aportar su granito de arena en la lucha contra la #covid19@radiorebeldecu pic.twitter.com/xvH3HB994Z — Livhy Barcelo Vázquez 2019 (@2019Livhy) May 28, 2020

Con el orgullo de haber llevado correctamente los protocolos de bioseguridad, Mora Guerra afirma que ninguno de los trabajadores de la institución ha sido contagiado con la COVID-19 y que cuentan con todos los recursos para su protección.



Regla Mora, quien además alterna sus funciones de trabajo con labores de docencia enfatiza en la preparación que brinda la institución al personal de enfermería para la toma de muestras en las áreas de salud y en los centros de aislamiento, actividad que según la directiva es riesgosa y lleva mucho trabajo de ahí la necesidad de capacitar al personal.



La Master en Virología y jefa del laboratorio, Aned Gordillo Hernández refiere que a pesar del enorme sacrificio y el perenne riesgo al cual están expuestas, han compartido momentos alegres y divertidos, han celebrado cumpleaños y día de las madres, en sus palabras se nota que más que colegas de son una gran familia.

Siempre hemos dado el paso al frente en todo, tanto para combatir el dengue, el zika y ahora con el nuevo coronavirus. Estudiamos para eso y nos preparamos para demostrar que somos realmente profesionales de la salud y que estamos dispuestas a estar donde el país nos necesite, así expresó la doctora quien al reflexionar como madre siente tristeza al estar distanciada de sus hijos pero sabe que es la única posibilidad de mantenerlos.



Por su parte, la directora del Departamento de Microbiología no pierde la oportunidad de hacer una vez más un llamado de altera a la población, que aun cuando cada noche agasajan con aplausos al personal de salud, se hace evidente la persistencia de aptitudes negligentes.



“No podemos confiarnos porque veamos una disminución en el numero casos positivos y pensar que la batalla está ganada. A la población le pedimos que mantenga el uso del nasobuco, el lavado de manos, el distanciamiento social, así como la permanencia en sus vivienda para minimizar el riesgo de la enfermedad y afianzar los logros alcanzados”, acotó.



El laboratorio del Centro de Higiene, Epidemiologia y Microbiología de La Habana no descansa en su afán por devolverle la tranquilidad a quienes han logrado escapar del virus y apoyar desde un rápido diagnóstico la recuperación a los pacientes contagiados con la COVID-19.

