Control interno: nada de lo que es bueno, resulta fácil

Matanzas, Cuba.- Un incremento sustancial del daño económico valorado en poco más de 120 millones de pesos, constató el XIII Ejercicio de Comprobación al Control interno, en esta provincia, fundamentalmente por concepto de incumplimiento en los programas de ventas, cuentas por cobrar y pagar y el más peligroso: la ocurrencia de operaciones contables sin respaldo documental.



En ese sentido, Carmen Elsa Alfonso Acegueda, contralora principal aquí comentó que tomando en cuenta la muestra de 21 entidades auditadas - representativas del universo empresarial y presupuestado- la pesquisa abarcó siete municipios, nueve sectores de la economía y seis entidades de la subordinación local, por lo que se puede inferir que no es buena la salud financiera contable.



“Llama la atención y así se constató –expresa Alfonso Acegueda- que la guía de autocontrol, aunque se entrega con tiempo de antelación y las autoridades económicas conocen cual es el proceder, e incluso; el 95 por ciento de la entidades supervisadas declararon haberla aplicado, el resultado no es halagüeño aunque se trate de un ejercicio ético y de transparencia”.



Durante el Ejercicio Nacional al Control Interno en Matanzas se detectaros dos hechos delictivos, uno en la empresa municipal de Alimentos 304 de Unión de Reyes, por un monto significativo; y el otro, en el grupo de la construcción para el Turismo, en la UEB ECOING 28, referida al descontrol con el combustible y que por supuesto, se someten a auditoría forense.



Los inventarios ociosos también reclaman una mejor acción, desde el pasado año la Contraloría sugirió mayor seguimiento al tema, e incluso, diseñar áreas de exposición para que el empresariado pueda disponer de esos recursos inmovilizados y que pueden ser útiles en otros sectores en favor de la innovación, enfatizó la contralora provincial.



“De las entidades auditadas, solo dos exhibían cuentas en litigio; de tal forma que da la impresión de que el control se ejecuta en función de la comprobación y no como una práctica cotidiana del proceso de dirección de quienes custodian bienes del estado. El control interno no es un ejercicio sólo para evaluar, se ejecuta para compulsar la eficiencia y eficacia de las administraciones”, concluyó.

