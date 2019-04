Conversando con el Dr. Quirantes sobre controlar la diabetes tipo 2

El objetivo fundamental de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como en cualquier otro tipo de diabetes, es mantener todo el día la glucosa sanguínea dentro de límites normales. A veces no resulta fácil.



Algunas de estos diabéticos necesitan utilizar medicamentos como tratamiento para su diabetes. Pero en dependencia de su peso, sus estilos de vida y el resultado de los análisis, el especialista puede intentar controlar la diabetes sin medicación. Eso sí, gran parte del trabajo la debe realizar el propio diabético, protagonista de su enfermedad.



Por dónde comenzar





Para comenzar, uno de las cosas más importantes es estar comprobando tus niveles de glucosa en la sangre con regularidad y anotarlos en una libreta dedicada a tal fin. Los glucómetros y las tiras reactivas para el control de la diabetes, en nuestro país están al alcance de todas las personas a precios muy asequibles, pero es esencial comprobar las cifras hasta comprobar que las tienes normales en cualquier momento. Según esas lecturas se puede determinar si es necesario realizar cambios en el peso corporal, regímenes de alimentación y/o los ejercicios.



Alimentación y ejercicios





Mantener una dieta y un peso saludable es esencial en el tratamiento de la diabetes tipo dos. El diabético debe recibir orientaciones especializadas sobre su plan de alimentación. Debe comer muchas frutas, verduras y sanas proteínas cocidas con un método adecuado, revisando su azúcar en la sangre antes y después de las comidas hasta alcanzar el esperado control.



Otro tratamiento esencial para la diabetes tipo dos que aspire a retirar los medicamentos es el ejercicio. Se debe mantener sistemáticamente bajo orientación profesional para llevar el azúcar en la sangre a rangos normales. Se le deben sugerir metas progresivas de acondicionamiento físico para ayudar a mantener la motivación.



El maligno tabaquismo

Quien fuma cigarrillos tiene que eliminar esa adicción más temprano que tarde, pues fumar puede aumentar el azúcar en la sangre. Quien deja de fumar y sigues los pasos anteriores hará una gran diferencia en todos sus análisis del control de la diabetes.



Quien tiene es diabetes tipo 2 pueden mantener su glucosa en la sangre en un rango saludable sin medicamentos, bien sean medicamentos orales para la diabetes o inyecciones de insulina si normalizan su peso y lo mantienen sin engordar, si realizan actividad física regularmente, y siguen un plan de alimentación que les ayuda a mantener los componentes de sus comidas bajo control inteligente.



A pesar de todo sigue siendo importante





Eventualmente, sin embargo, muchas personas con diabetes tipo 2 encuentran que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el control de peso, el ejercicio y la dieta no son suficientes para mantener la glucosa en la sangre en un rango saludable. Esto no es excepcional pues una teoría explica cómo las células productoras de insulina de algunas personas simplemente se cansan de tener que producir más y más insulina pues sus tejidos son resistentes a los efectos de la insulina.



Sin embargo, mantener el nivel de glucosa en la sangre en un rango saludable no es inútil. Es fundamental para prevenir las complicaciones a largo plazo, como las enfermedades de los ojos, las renales, el infarto cardíaco y otros problemas que la glicemia mal controlada puede causar en un período de años.

Lo más importante es la salud. Y se debe recordar no olvidar los consejos del médico.

Del Autor