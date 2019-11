Convoca la Alianza de Mujeres a marchar contra el odio en Bolivia

Ante los hechos de violencia que se han registrado en Bolivia por parte de grupos opositores, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural llamó a marchar contra el odio y el racismo. La convocatoria es a participar en las marchas contra la violencia en varias jornadas que están previstas para el 6 de noviembre en Cochabamba, el 8 en La Paz, el 11 en Tarija y el 13 en Oruro. Nos hemos reunido para analizar la situación del país porque en estos días hemos vivido un pánico de discriminación y racismo todas las mujeres, especialmente las mujeres de pollera, y de condición indígenas, explicó la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas e Indígenas "Bartolina Sisa", Segundina Flores. Luego de reunirse con el presidente, Evo Morales, en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, leyeron un manifiesto para reiterar su compromiso con la defensa de la paz, la democracia y la dignidad en Bolivia.

Exige Evo Morales a la oposición que presente pruebas del fraude en las pasadas elecciones



El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió a la oposición presentar pruebas del presunto fraude ante la comisión que realiza la auditoria internacional a los comicios del pasado 20 de octubre. Ahora que presenten pruebas del fraude a la Organización de Estados Americanos (OEA), eso queremos ver ahora y si no presentan pruebas ¿entonces qué es?', señaló el mandatario boliviano. Además, Evo Morales cuestionó que esa línea política, encabezada por el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cambie de posición para frenar la solución al conflicto político en el país y lamentó que pretenda desconocer a los más de 640 mil votos obtenidos por el Movimiento Al Socialismo. Mesa, perdedor de las elecciones, primero se atribuyó el derecho a disputar una segunda vuelta contra MAS sin esperar el cómputo oficial de votos; luego demandó una auditoría internacional por sospechas de fraude y, ahora, pide desconocer los resultados de las elecciones generales. Un equipo de 30 técnicos y profesionales de la OEA iniciaron la auditoría integral con la participación de algunos países de la región y organismos internacionales, comprobación que ha sido aprobada por varios Estados



Continúan las protestas en Chile



Con enormes manifestaciones en la capital Santiago y en varias ciudades, Chile cumplió hoy dos semanas de un estallido social sin precedentes que no parece detenerse hasta que el gobierno atienda sus múltiples demandas. En Santiago de Chile, a pesar de ser día feriado, desde las primeras horas de la tarde comenzaron a concentrarse miles de personas en la Plaza Italia hasta colmar completamente ese emblemático lugar y las calles aledañas, los participantes, incluidos familias con hijos, se concentraron pacíficamente portando banderas chilenas del pueblo mapuche e incluso de los clubes más populares del futbol nacional, así como numerosas pancartas con las principales demandas al gobierno y sonando cacerolas. Convocada por la Mesa de Unidad Social, la concentración fue calculada por la intendencia Metropolitana como de más de 20 mil personas, pero según medios de prensa fue bastante similar a la del viernes anterior, cuando se cifró en al menos un millón de participantes. Durante algunos momentos se produjeron algunos enfrentamientos entre las fuerzas carabineros y pequeños grupos de manifestantes en la confluencia de la avenida Vicuña Mackenna con la plaza, que fueron dispersados con chorros de agua y gases lacrimógenos. Pasadas las 19.00, los carros lanza agua arremetieron contra la multitud que se expresaba pacíficamente, hasta dispersar a la mayoría, pero tras retirarse los vehículos policiales nuevamente se colmó de personas la explanada. También se reportaron grandes marchas en Valparaíso, Punta Arenas, Concepción, Talca, Viña del Mar, Antofagasta y otras ciudades, la mayoría de ellas sin incidentes de consideración.

Podría comenzar en este mes las audiencias públicas del juicio político contra Trump



La titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que espera que en este mes se inicien las audiencias públicas en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump. Asumiría que habrá audiencias públicas en este mes de noviembre, y cualquier caso que se haga para acusar al presidente 'tiene que estar blindado', declaró la legisladora al servicio de noticias Bloomberg, aunque insistió en que no hay un límite de tiempo para completar la investigación. 'No sé cuál será el calendario', expresó Pelosi, quien remarcó que aún no han tomado una decisión acerca de si Trump será acusado, y sostuvo que no se puede descartar que el proceso se prolongue hasta 2020, año electoral en el país.



Acusa Rusia a Estados Unidos de contrabandear con el petróleo sirio



La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció este que Estados Unidos (EE.UU.) extrae petróleo de contrabando de Siria, cada mes, por decenas de millones de dólares. Evadiendo sus propias sanciones, los estadounidenses sacan petróleo de contrabando de Siria por un valor de más de 30 millones de dólares al mes y no pretenden abandonar esa región en un futuro previsible, afirmó Zajárova. Además, Zajárova indicó que, bajo el pretexto de la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, Washington realiza actividades criminales en la región nororiental siria. También, la portavoz de la cancillería rusa lamentó que un país "civilizado" como Washington, el cual "incesantemente proclama su compromiso con los valores democráticos y principios legales en las relaciones internacionales, bombee petróleo de los campos sirios, encubriendo su actividad" bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Estas declaraciones de Rusia surgen un día después que el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, confirmó la intención de la Casa Blanca de controlar yacimientos petrolíferos en Siria.

Llama Nicolás Maduro al pueblo a defender la Paz en Venezuela



El presidente, Nicolás Maduro, exhortó a los venezolanos a defender la paz y la alegría de la nación frente a quienes quieren promover la violencia. Desde el Hotel Humboldt, en el Parque Nacional Waraira Repano, Maduro envió un mensaje de amor al pueblo e inauguró oficialmente las fiestas navideñas en el país. En medio de un ambiente musical donde artistas venezolanos interpretaron villancicos, canciones navideñas y los emocionantes aguinaldos Maduro expresó, 'felicidades a todos, que viva la Navidad, que viva el amor'. Somos felices, la Venezuela feliz, la Venezuela bella, la que si puede, la que trabaja, la que tiene el derecho a la paz. Debemos defender la paz con trabajo, con producción, con movilización popular', señaló Maduro en los festejos. Durante el evento se realizó el tradicional encendido de la Cruz Navideña en el cerro caraqueño y se difundió un vídeo creación de los cantantes y artistas nacionales que dedicaron la pieza Vamos mi gente.



Califica Irán de terrorismo económico las nuevas sanciones de Estados Unidos



El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, calificó como terrorismo económico las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el sector de la construcción de su país. Someter a los trabajadores de la construcción a terrorismo económico solo manifiesta el máximo fracaso de la 'presión máxima' de Washington que puede sancionar a todos los hombres, mujeres y niños, pero los iraníes nunca se someterán a la intimidación”, declaró el canciller. Además, Zarif convidó a Washington a “abandonar las políticas fallidas" y volver al tratado nuclear suscrito en 2015 entre varios países, abandonado por el presidente Donald Trump hace más de un año. Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el sector de la construcción y el comercio de cuatro materiales que consideran "susceptibles de ser utilizados" en la industria nuclear.



Rechaza el gobierno británico la crítica de Turmp al acuerdo del Brexit



El Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, rechazó las críticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo al acuerdo negociado para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), proceso conocido como Brexit. El jefe de la Casa Blanca afirmó que el pacto establecido entre Johnson y la Comisión Europea (CE) pondría ser un obstáculo para establecer un acuerdo comercial entre Washington y Londres. Estados Unidos quiere "comerciar con el Reino Unido, pero, para ser honesto, con este acuerdo, y con algunos aspectos del acuerdo, no podemos hacerlo, no podemos comerciar, expresó, Trump, en una entrevista telefónica realizada por el dirigente del Partido del Brexit, Nigel Farage, en la emisora británica LBC. Sin embargo, un vocero del Gobierno de Johnson aseguró que, tras concretarse la salida de la UE, Reino Unido tendrá la posibilidad de negociar sus propios acuerdos comerciales, pues recuperará sus "leyes, su comercio, las fronteras y el dinero". Con el acuerdo negociado por Johnson, “todo el Reino Unido saldrá de la unión aduanera de la UE, lo que significa que podremos alcanzar nuestros propios acuerdos comerciales en el mundo, de los que cada región del Reino Unido se beneficiará", detalló el portavoz gubernamental.



