Convoca AMLO a unidad nacional ante represalias arancelarias de Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la unidad nacional, ante la subida de aranceles a las mercancías del país exportadas a Estados Unidos, impuesta por Donald Trump mientras la nación latinoamericana no impida la inmigración ilegal.



López Obrador indicó que ha recibido llamadas de apoyo de varios de sus compatriotas, incluyendo personas de distintos sectores, para hacer frente a las medidas de Trump.



En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador remarcó que no tiene dudas de que habrá unidad nacional, y que va a solidarizarse todo el pueblo, tanto en el propio país, como entre los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.



López Obrador pidió paciencia a los mexicanos, pues consideró que el Gobierno de Trump tendrá que rectificar ante la imposición arbitraria de aranceles, aunque no lo hará de inmediato.



El mandatario subrayo que la medida de Trump no conviene a México ni a Estados Unidos, y se declaró convencido de que la opinión de los ciudadanos de ambos países va a estar a favor del libre comercio, no de impuestos, aranceles o cerrar sus economías.



López Obrador insistió en que no responderá de manera desesperada ante Trump, porque consideró que no debe aplicarse la ley del Talión, de ojo por ojo y diente por diente, y espera que su colega estadounidense rectifique. porque el pueblo mexicano no se merece un trato como el que se quiere aplicar.



En su conferencia de prensa matutina de este viernes, López Obrador recordó que su Gobierno busca resolver el problema de la migración proveniente de países de Centroamérica mediante la cooperación y políticas de desarrollo.







López Obrador aseguró que no quiere culpar a los Gobiernos centroamericanos por el flujo migratorio, pues consideró que son circunstancias que se presentan en países donde la gente no tiene opciones, alternativas y son seres humanos.



Previo a sus declaraciones de hoy, López Obrador envió ayer una carta a Trump en la que le remarcaba que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas, y se preguntó, aludiendo a la nación norteña, cómo se ha convertido de la noche a la mañana del país de la fraternidad para con los migrantes del Mundo, en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria.



López Obrador previno a Trump que aunque el jefe de la Casa Blanca tiene el derecho soberano de expresar el lema…”Estados Unidos primero”… es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso, por encima de las fronteras nacionales, prevalecen la justicia y la fraternidad universales.



En su misiva de ayer a Trump, López Obrador subrayó que en lo que concierne a la política migratoria, México trata de evitar el paso de los migrantes por su territorio en la medida de lo posible y sin violar los derechos humanos.



Al respecto, López Obrador recordó que le había propuesto a Trump cooperar y hacer inversiones para contribuir al desarrollo de los países centroamericanos y crear empleos para resolver de fondo el problema migratorio.



En ese sentido, López Obrador pidió a Trump que este viernes se atienda en Washington a la delegación de su gobierno, encabezada por el canciller, para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones.



El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca convencer a la Casa Blanca para invertir diez mil millones de dólares en un Plan de Desarrollo Regional para Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México, para tacar las causas estructurales que obligan a miles de centroamericanos a emigrar a Estados Unidos.



Trump anunció ayer que a partir del diez de junio impondrá aranceles del cinco por ciento a todos los productos que ingresen desde México, mientras no se detenga el flujo de migrantes.



Si hacia el primero de julio, Trump considera insuficientes los resultados, los aranceles crecerán hasta un 10 por ciento, y luego habrá un aumento de las tarifas de cinco por ciento cada mes, hasta llegar a 25 por ciento en octubre.



La Casa Blanca señaló que los aranceles se mantendrán altos y las compañías estadounidenses ubicadas en México podrían regresar a territorio norteamericano a fabricar sus productos y bienes allí.



(Noticiero Nacional de Radio)

