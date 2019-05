Convoca TSE de Bolivia a elecciones generales para el 2020

2019-05-28

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia realizó la convocatoria oficial a las elecciones generales para el próximo 20 de octubre. Los bolivianos deberán elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados para ejercer sus funciones durante el período 2020-2025. Durante una conferencia de prensa, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, indicó que la sala plena aprobó la resolución mediante la cual se convoca a la elección. La funcionaria precisó que también serán escogidos en los venideros comicios: Representantes ante organismos parlamentarios y supraestatales de Bolivia. El TSE emitió una resolución que determina garantizar la distribución equitativa de candidatas mujeres e instancias indígena originario campesinas, según las leyes de la nación. Asimismo, reiteraron que el organismo y sus funcionarios actuarán "de manera transparente garantizando el derecho a la democracia y respetando los votos".



Ratifica Nicolás Maduro la convocatoria a las elecciones parlamentarias



Las venideras elecciones parlamentarias permitirán cerrar el ciclo de desestabilización y conspiraciones promovido hoy por sectores de la oposición venezolana, aseguró el presidente Nicolás Maduro. En un reciente encuentro con la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el mandatario ratificó la necesidad de restablecer la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato judicial desde 2016. Han sido años de desastre, volvieron al poder legislativo un poder inútil, arrodillado a los intereses del imperio norteamericano, afirmó Maduro en la reunión. También, el mandatario venezolano llamó a movilizar a las fuerzas revolucionarias en el arranque de una precampaña de honestidad para cosechar un triunfo necesario para la paz del país. Al respecto, Nicolás Maduro señaló que una victoria de la Revolución en las próximas votaciones legislativas será la mayor fuerza de energía y paz que pueda recibir el país para cerrar el ciclo de desestabilización y de conspiraciones contra Venezuela. Además, el presidente venezolano reconoció la importancia de los recientes acercamientos entre el Gobierno y la oposición en Oslo, Noruega, para buscar una solución al conflicto político que vive el país, y señaló estamos en Noruega conversando con el sector extremista sobre los asuntos del país, de un Gobierno democrático que busca el diálogo.



Macharán hoy las argentinas para pedir por el aborto legal



El aborto legal, seguro y gratuito, que es un reclamo de la mayoría en Argentina, marcará hoy la jornada con la vuelta del tema al Congreso en medio de una marea de mujeres que pedirán porque finalmente ese derecho sea ley. Con pantallas instaladas en las afueras del Congreso, la Campaña que promueve el aborto ofrecerá una rueda de prensa en el anexo C de la Cámara de Diputados, con el respaldo de varios legisladores en una jornada que se avizora muy movida, con reclamos en más de 100 ciudades argentinas. Desde la semana última ya se siente el movimiento en twitter de la ciudadanía que pide que sea ley la interrupción de la gestación para que así se frene las muertes de muchas mujeres que por falta de recursos se someten a este procedimiento en condiciones infrahumanas. Hoy, el color verde, símbolo que identifica la lucha de mujeres y hombres argentinos por el aborto legal, volverá a teñir las calles de Buenos Aires y de otras provincias en un grito colectivo y en una acción simultánea para hacer fuerza y que los congresistas lo incluyan en su agenda parlamentaria este año. Esta fecha es muy significativa, porque el 28 de mayo fue elegido Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y se cumplen 14 años desde la primera presentación de la iniciativa, en 2007.

Llegan a Venezuela otras 69 toneladas de medicinas desde China



Otras 69 toneladas de medicamentos y material quirúrgico llegaron este lunes a Venezuela como parte de la cooperación con China, lo que constituye la cuarta entrega de la Asistencia Técnica Humanitaria. En el marco de los acuerdos de los gobiernos de Venezuela y China se han enviado distintos cargamentos a Venezuela desde finales de marzo. El primer lote fue el 29 de marzo con 65 toneladas de medicamentos. El 13 de mayo llegaron 71 toneladas y el 16 de mayo llegaron otras 64 toneladas. En total han sido 269 toneladas de medicinas. La asistencia de China es parte de los acuerdos que ha suscrito el gobierno venezolano con distintos países y organismos internacionales para garantizar medicamentos al país. Los acuerdos se han hecho en contexto del bloqueo económico que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela y que, además de dejar pérdidas de miles de millones de dólares, obstaculiza la importación de medicinas. El gobierno venezolano ha expresado disposición a recibir asistencia por las vías legales, en referencia al rechazo de la supuesta "ayuda humanitaria" que buscó introducir la oposición con el gobierno estadounidense por la vía violenta desde la frontera con Colombia.



Pide el canciller iraní hechos y no palabras a Estados Unidos



El canciller de Irán, Mohammed Yavad Zarif, declaró que los hechos mostrarán la verdadera actitud de Estados Unidos para negociar el acuerdo nuclear con su país, al referirse, a una alusión en una conferencia de prensa en Japón de Trump, donde afirmó que no buscaba un cambio de régimen en la República Islámica, sino su abandono por fabricar el arma atómica. En un mensaje en las redes sociales, Zarif precisó, que Teherán jamás ha buscado armamento nuclear. El jefe de la diplomacia recordó que el líder supremo de la Revolución Islámica, Ali Jamenei, prohibió hace mucho tiempo la fabricación de ese tipo de armas mediante un decreto religioso de estricto cumplimiento en el islam. Así la producción, mantenimiento y uso de armas de destrucción masiva están totalmente prohibidos en Irán. Tras la firma en 2015 del Plan Integral de Acción Conjunta o acuerdo nuclear entre Teherán y seis potencias mundiales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania, la Casa Blanca, a instancias de Trump, abandonó el pacto y reimpuso sanciones a la República Islámica. El magnate inmobiliario republicano insistió en otras ocasiones en volver a dialogar con Irán, pero esta última dice que la nación norteña no es confiable. Teherán enfatiza en que solo considerará la posibilidad de conversaciones si levantan las sanciones y todos los signatarios aplican lo estipulado el acuerdo nuclear. A juicio de Zarif, las políticas del gobierno de Trump y sus aliados regionales perjudican a la nación iraní y a todo el oeste de Asia. Agregó que el terrorismo económico del “Equipo B” causa daño al pueblo iraní y tensiones en la región. Según el Zarif, el “Equipo B” lo integran el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton; el príncipe heredero saudita, Muhamad bin Salman Al Saud; el ministro emiratí de Relaciones Exteriores, Muhamad bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.



Vuelve el tema de Siria al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realiza hoy una sesión informativa y después realizar consultas a puertas cerradas sobre Siria, tras analizar hace unos días la situación en la localidad de Idleb. Según informó la delegación de Indonesia, que este mes preside el órgano de 15 miembros, se espera también un informe de la secretaria general adjunta de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ursula Mueller. En el más reciente debate sobre Siria, celebrado el pasado 17 de mayo, el representante permanente de esa nación ante el organismo multilateral, Bashar Al Jaafari volvió a alertar sobre los enfoques selectivos al abordar lo que ocurre en el territorio levantino. Asimismo, recordó que Damasco tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos del terrorismo, y por tal motivo, impulsan una ofensiva contra los grupos extremistas en Idleb. Pero cada vez que el Gobierno sirio y sus aliados toman medidas para proteger a su población de los terroristas, las potencias occidentales llaman a una reunión del Consejo de Seguridad, mientras callan cuando la Coalición liderada por Estados Unidos destruye asentamientos como Raqqa, denunció. Actualmente, informó el embajador, la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham tiene el control de Idleb, no se trata de la oposición siria moderada, como algunos mencionan en el Consejo de Seguridad, son terroristas que cometen los crímenes más atroces contra los civiles y destruyen su infraestructura. El representante permanente de Indonesia ante la ONU asevero que el Gobierno de Damasco impulsa ahora una operación militar para liberar de la amenaza terrorista a la población civil residente. Además, el diplomático denunció que esta organización terrorista tiene en sus filas a muchos combatientes extranjeros, que han sido enviados por diferentes países, algunos de los cuales, incluso, son miembros del Consejo de Seguridad.



