Convocan a Concurso Coreográfico Danza Fusión Lizt Alfonso Dance Cuba

2019-01-24 07:54:10 / web@radiorebelde.icrt.cu

El XX Concurso Coreográfico de Lizt Alfonso Dance Cuba, Danza Fusión, que llega este 2019 a su Vigésima edición está dirigido a todos los interesados que quieran expresarse a través de la composición coreográfica. Un prestigioso jurado compuesto por personalidades de las artes escénicas, entregarán un primero, segundo y tercer lugar, así como reconocimientos especiales. Las sesiones del concurso tendrán lugar en el capitalino Teatro Martí y la Inscripción, que es obligatoria, se realizará del 4 de febrero al 4 de abril del 2019. De lunes a viernes de 10: 00 AM a 7:00 PM. en la Sede de Lizt Alfonso Dance Cuba: Calle Compostela #659 entre Luz y Acosta. Habana Vieja. (Plazuela del Convento de Belén) Teléfonos: 7 866- 3680- 88 y 89. La preselección a partir de la entrega de las planillas de inscripción se realizará 6 y 7 de mayo de 2019, a partir de las 2:00 PM, en Sede Lizt Alfonso Dance Cuba. El concurso se desarrollará 21 y 22 de junio – 2019 en el Teatro Martí. Para conocer las Bases del concurso y ampliar la información pueden dirigirse a la sede de la compañía, en Calle Compostela #659 entre Luz y Acosta. Habana Vieja, o por los teléfonos 7 866- 3680- 88 y 89.



Entregarán Premio Nacional de Artes Plásticas 2018 a José Ángel Toirac



El sábado 26 de enero a las 4:00 pm en el Teatro del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes se entregará el Premio Nacional de Artes Plásticas 2018 al artista José Ángel Toirac en ceremonia oficial. Graduado del Instituto Superior de Arte (ISA) en 1990, José Ángel Toirac ha realizado varias exposiciones personales y ha participado en gran cantidad de muestras colectivas tanto en Cuba como fuera del territorio nacional. Ha formado parte de varios eventos importantes como el Salón de Arte Cubano Contemporáneo, la Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador y ferias internacionales como Art Miami. Obras suyas se encuentran en importantes colecciones en cuba y fuera de ella como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas, Islas Canarias, el Museum of Modern Art (MOMA), New York, U.S.A, entre muchos otros. El Premio Nacional de Artes Plásticas fue entregado por vez primera en el año 1994 y se concede anualmente a un artista visual cubano, vivo y residente en el país, cuya producción se distinga por brindar un valioso aporte al desarrollo y a la historia de las artes visuales en Cuba.



Celebrarán en cuba lV Conferencia Internacional " Por el Equilibrio del Mundo"



La IV Conferencia Internacional "Por el Equilibrio del Mundo" que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de esta capital cubana entre los días 28 al 31 de enero, acogerá a más de 600 delegados de 62 países, según datos recibidos hasta el momento e informados por el comité organizador. Convocado por el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, este gran foro de pensamiento plural y multidisciplinario en homenaje al apóstol cuenta con un amplio Programa Científico que incluye espacios relacionados con la educación, la bioética, el medio ambiente, solidaridad, los derechos humanos, las políticas culturales, las relaciones internacionales, la comunicación social, el parlamentarismo y un foro juvenil y diversas actividades colaterales a lo largo de esos días. En la ceremonia de apertura se entregará el Premio Internacional UNESCO / José Martí al intelectual cubano Roberto Fernández Retamar, que fuera adjudicado por el jurado internacional tal como establece su reglamentación. Como invitados especiales a esta IV Conferencia Internacional " Por el Equilibrio del Mundo" están ya confirmadas numerosas personalidades del mundo científico y académico, de la política, la religión, la cultura y demás ramas del saber y el conocimiento que llegarán a La Habana en los próximos días. Se trata del octavo evento internacional convocado por el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional y su Consejo Mundial, foros que se iniciaron en el año 2003 con el primero de ellos, cuya clausura estuvo a cargo del Comandante en Jefe Fidel Castro en memorable discurso, conocido como "La fuerza de las ideas."



