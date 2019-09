Convocan este sábado en Venezuela a participar en Jornada de Solidaridad

Convocan este sbado en Venezuela a participar en Jornada de Solidaridad

Publica Telesur que este sábado 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, se celebrará la Jornada Mundial de Solidaridad con el pueblo venezolano, convocada por la Red en Defensa de la Humanidad. La convocatoria, parte de la campaña No More Trump, No más Trump, invita a artistas, científicos, intelectuales y movimientos sociales a “condenar la guerra no convencional desplegada actualmente por el imperialismo estadounidense”, de acuerdo con un comunicado oficial del ministerio de Cultura del país bolivariano. También en Facebook, Twitter e Instagram podrán publicarse mensajes con contenidos y formatos diversos que incluyen fragmentos de piezas musicales, poesías, consignas, obras de arte, fotografías, caricaturas, memes, entre otros. Asimismo, bajo la etiqueta #PorLaPazNoMasTrump, esas plataformas se harán eco del llamado de internautas, colectivos y capítulos nacionales de la Red en Defensa de la Humanidad, a favor de la paz, la salvación de la vida en el planeta, contra la guerra y la política del gobierno del presidente estadounidense.

La Red en Defensa de la Humanidad, convoca a la jornada mundial de este 21 de septiembre a favor de Venezuela. Participa!!! pic.twitter.com/Dc6tk7G2kL — Red de Intelectuales (@humanidadenred) 20 de septiembre de 2019



Afirma Irán que la política de sanciones de Washington ha fallado



El Gobierno de Estados Unidos debe reconocer que su política de sanciones ha fallado, ha declarado el representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Abbás Mousavi. Según indica Russia Today el portavoz describió la política exterior de la Casa Blanca como confusa y desesperada, agregando que no tiene otra base que la intimidación, el unilateralismo y el terrorismo económico y carece de cualquier capacidad de iniciativa racional y diplomática para resolver pacíficamente las disputas con otras naciones. La declaración del vocero se produce apenas un días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un nuevo paquete de sanciones dirigidas contra el Banco Nacional de Irán.



Aplica Trump tarifas a China por verla como una potencia militar



HISPANTV refiere que Trump dice que China representa “una amenaza para el mundo” a nivel militar y es por eso que le planta cara con sus aranceles para debilitarla. El magnate neoyorquino explicó que los chinos para completar su objetivo de fortalecimiento militar hacían uso del dinero estadounidense y adujo que esta situación se daba porque sus predecesores en el cargo habían permitido a China “sacar 500 MIL millones de dólares al año” de EE.UU., así como “robar” derechos de propiedad intelectual de empresas de alta tecnología norteamericana.Para revertir esta tensa situación, Trump precisó que con su política de mano dura iniciada contra Pekín, Washington ahora está recibiendo “miles de millones de dólares” gracias a los aranceles impuestos a las importaciones chinas. Las dos mayores economías del mundo mantienen una guerra arancelaria y económica: desde junio de 2018, y desde entonces se han impuesto ingentes tarifas recíprocas, al tiempo que celebran negociaciones para lograr un acuerdo sobre sus intercambios comerciales.



Asegura canciller de Irán que Estados Unidos no puede seguir con la guerra económica y apostar por el diálogo



Publica Hispantv que Irán recuerda a EE.UU. que aún existe la mesa de diálogo del acuerdo nuclear y que puede volver a ella, pero solo una vez que levante las sanciones a Teherán. El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, dijo a la prensa a su llegada a Nueva York que los estadounidenses no pueden seguir con el terrorismo económico, o según Trump la ‘guerra económica contra Irán’, y perseguir la política de la máxima presión, y al mismo tiempo querer sentarse en la mesa de diálogo. Por otra parte el máximo diplomático persa, hizo referencia a la intención del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para salvar el pacto nuclear, si bien le recordó que la solución a las tensiones actuales tras las infracciones de Washington no pasa por “la aceptación de los marcos estadounidenses”.



Afirma Maduro que desde Casa de Nariño se emitió la orden para extraer a Guaidó a Colombia



A través de Sputnik conocimos que el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que desde la Casa de Nariño, sede del Gobierno de Colombia, se emitió la orden para extraer el pasado 23 de febrero al opositor Juan Guaidó desde territorio venezolano hacia el país vecino. Maduro indicó que Guaidó asistió a una reunión en la llamada casa de pique, donde presuntamente los grupos paramilitares comenten asesinatos. El pasado 11 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, reveló unas fotografías de Guaidó con cabecillas de Los Rastrojos, al parecer tomadas el 22 de febrero. En tanto el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció este 20 de septiembre la detención de Iván Posso Pedrozo, alias Nandito, uno de los miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos que aparece retratado en una de las fotografías con el líder opositor venezolano Juan Guaidó.



