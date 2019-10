Convocan a gran acto en Sao Paulo para exigir la libertad de Lula

Los frentes Pueblo Sin Miedo y Brasil Popular convocaron a un gran acto el próximo domingo en Sao Paulo para exigir la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple hoy 549 días preso. Los organizadores del evento 'Justicia para Lula' informaron que la manifestación tiene como objetivo denunciar los crímenes y la guerra jurídica que sacó Lula de las elecciones de 2018 y lo convirtió en un prisionero político. Por otro lado, y según una nota publicada en la página oficial del Partido de los Trabajadores, después que las denuncias de la Vaza Jato, así llaman a las filtraciones que ponen en duda la imparcialidad de la operación anticorrupción Lava Jato y sacara a la luz estos hechos, el exjuez Sérgio Moro y los fiscales del grupo de trabajo en la sureña ciudad de Curitiba sufrieron numerosas derrotas e intentaron un golpe final contra Lula. El texto, además señaló que Lula no cayó en la trampa del grupo de Curitiba y dijo que no aceptaba nunca 'negociar sus derechos y su libertad'.



Informa Lenín Moreno el traslado de la sede del Gobierno a Guayaquil



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el trasladó la sede del Gobierno a la ciudad de Guayaquil, ubicada a unos 421 kilómetros al suroeste de Quito, por las masivas protestas en contra de un paquete de medidas económicas neoliberales adoptadas por su Gobierno. Me he trasladado a Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen, informó el mandatario en un mensaje transmitido en Cadena Nacional. Además, Lenín Moreno informó que las movilizaciones que vive desde el pasado 3 de octubre, las cuales han dejado hasta ahora un muerto según un reporte, "no es una manifestación de descontento, y que los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático. En su mensaje, el presidente Lenín Moreno reiteró el respeto al derecho a la movilización, sin embargo, agentes militares y policiales reprimen al pueblo en el centro de Quito, y además el pasado domingo se registró la muerte del manifestante Raúl Chilpe en Azuay.



Pide la Cámara de Representantes al Pentágono que entregue documentos sobre Ucrania



La Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó al Pentágono y a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, que entreguen los documentos sobre la retención de ayuda militar a Ucrania, como parte de la investigación por un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. De conformidad con la investigación de juicio político contra Trump de la Cámara de Representantes, estamos transmitiendo una citación que les obliga a presentar los documentos establecidos en el calendario adjunto antes del 15 de octubre de 2019, y que ya fueron notificados el secretario de Defensa, Mark Esper, y al director interino de la OMB, Russell Vought. Los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión investigan hasta qué punto el presidente Trump puso en peligro la seguridad nacional al presionar a Ucrania para que interfiera en las elecciones de 2020 y al retener la asistencia militar proporcionada por el Congreso, de acuerdo con un comunicado conjunto. Este nuevo pedido de documentos al Pentágono y a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, hechos por la Cámara de Representantes se efectúa luego que un segundo agente de la inteligencia, del cual no se conoce su identidad, afirmó que desea ofrecer al Congreso información sobre las presiones de Trump a Ucrania.



Denuncia Nicolás Maduro nuevo intento de Colombia para socavar la paz de en su país



El Gobierno de Colombia continúa hoy su escalada de intentos por socavar la paz en Venezuela, con las amenazas de usar a grupos paramilitares para generar violencia en nuestro país, denunció el presidente Nicolás Maduro. La víspera, el mandatario informó sobre la decisión de continuar con la segunda fase de la alerta naranja en la frontera binacional, frente a las pretensiones de Bogotá. Además, Maduro aprobó a su vez un conjunto de medidas para mantener de manera permanente la alerta y vigilancia frente a la violencia, tráfico de drogas y de combustible, así como para el enfrentamiento a los grupos armados, ante los secuestros y otros delitos provenientes de Colombia. Por otro lado, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunciaba las amenazas del Gobierno de Colombia de usar a sus grupos paramilitares para cometer actos violentos en su país. También, Cabello señaló que la administración de Duque pretende agredir a Venezuela ante la imposibilidad de sus aliados de dar al traste con la Revolución bolivariana por la vía democrática.



Inician China y Estados Unidos una nueva ronda de conversaciones comerciales



Funcionarios comerciales de China y Estados Unidos, anunciaron el inicio de una nueva ronda de conversaciones, las cuales tienen el propósito de dirimir las diferencias tras una confrontación comercial que ya lleva 15 meses. Las autoridades de la Casa Blanca confirmaron el inicio de las negociaciones de alto nivel, y se estima que se llegue a un acuerdo en dos meses. En representación del Gobierno Trump estará el representante comercial, Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; y por el gigante asiático el viceministro de Finanzas, Liao Min, y otros 20 asesores económicos. Las dos partes buscarán construir sobre la base de las conversaciones de nivel adjunto de las últimas semanas, y los temas de discusión incluirán la transferencia forzada de tecnología, los derechos de propiedad intelectual, los servicios, las barreras no arancelarias, la agricultura y el cumplimiento, indicó el portavoz de Estados Unidos, Stephanie Grisham. Por su parte, Pekín expresó su rechazo por las demandas de Trump, donde exige a China a proteger más su propiedad intelectual y poner fin a un supuesto robo cibernético, y además exigió a reducir subsidios industriales y un aumentó al acceso de empresas estadounidenses a los mercados del Beijing.

Anuncia Turquía que concluyó los preparativos para su ofensiva en Siria



El ministerio de Defensa de Turquía anunció hoy que concluyó los preparativos para su ofensiva en el norte de Siria contra las milicias kurdo sirias, al tiempo que insistió en que las fuerzas armadas turcas nunca tolerarán la creación de un corredor del terrorismo a lo largo de la frontera. La creación de una zona segura o corredor de la paz es necesario para dar una vida segura a los sirios, y contribuye a la paz y estabilidad en nuestra región, señaló el Ministerio turco en la red social Twitter. También, el diario Hürriyet citó a un oficial turco que dijo que los preparativos fueron completados incluyendo el más mínimo detalle. Las fuerzas armadas turcas están listas para salir en cuanto las autoridades políticas les den la orden, y si es hoy será hoy, si es mañana será mañana, vamos a empezar en cuanto llegue la orden, agregó el oficial turco.



Denuncia Rusia la agresión abierta de Estados Unidos



Rusia denunció hoy como una agresión abierta de Estados Unidos el anuncio de un plan de contención que incluye el aumento de maniobras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el mar Negro y el apoyo bélico a Ucrania y Georgia. La llamada contención a Rusia, con más presencia de la OTAN en el mar Negro, habla de las intenciones poco amistosas de Estados Unidos, denunció el diputado por Crimea Mijail Shermet. No se trata de ninguna contención, sino de una abierta agresión de Estados Unidos contra Rusia, estimó Shermet. Todos los países que sigan ciegamente las órdenes de Washington y desplieguen en ellos los sistemas antimisiles, se convertirán automáticamente en potenciales blancos de la defensa rusa, advirtió el parlamentario.



Estima Boris Johnson que las negociaciones del Brexit con la Unión Europea fracasarán



El primer ministro británico, Boris Johnson, estima que sus negociaciones con la Unión Europea fracasarán, tras lo cual tendrá que 'hacer todo tipo de cosas' para impedir otro aplazamiento del Brexit, según reveló una fuente gubernamental citada por la revista The Spectator. Si el acuerdo muere en los próximos días, no lo reavivaremos', declaró la fuente cercana a Johnson, y quien ha reiterado hasta la saciedad que sacará al Reino Unido de la UE el 31 de octubre, sin pedir un tercer aplazamiento. Desde hace semanas crece la especulación sobre la intención del primer ministro de encontrar una brecha en la ley aprobada por el parlamento británico en septiembre para obligarle a solicitar una nueva prórroga a falta de un acuerdo el 19 de octubre, justo después de la cumbre europea. Si aun así se acabase imponiendo otro retraso de la salida británica del bloque, Johnson optaría por hacer campaña a favor de un caótico Brexit sin acuerdo en unas próximas elecciones legislativas anticipadas, señaló la misma fuente a la revista conservadora.



