Convocan a nueva edición de Premio Literario Luis Rogelio Nogueras

Convocan a nueva edicin de Premio Literario Luis Rogelio Nogueras

Ediciones Extramuros y el Centro de Promoción Literaria del Centro Provincial del Libro y la Literatura de La Habana convocan a la XXX edición del Premio Literario Luis Rogelio Nogueras. En esta ocasión se concursará en el género novela policiaca, donde podrán participar todos los escritores residentes en el país, quienes deberán presentar una novela de hasta 150 cuartillas, que no esté concursando en otros certámenes, ni sujeta a compromisos editoriales. La fecha de entrega cierra el 30 de septiembre de 2020. En el mes de noviembre del presente año se hará entrega del premio en una ceremonia para la que previamente se informará del lugar, modo y fecha.



Obras constructivas fortalecerán sector de la Cultura en etapa pos covid-19



La pandemia de la COVID-19, si bien alteró ostensiblemente los programas culturales en salas, teatros, casas de cultura, instituciones y comunidades, no ha significado inactividad alguna en la Cultura. Al contrario: puede asegurarse que el sector emerge de este combate sanitario mucho más fortalecido. Tal aseveración descansa no solo en la enorme cantidad de presentaciones artísticas online, sino también en los resultados en otros renglones que magnificaron la participación de Cultura en la batalla, esencialmente en el aspecto constructivo y de remodelación. El proceso de reparación y mantenimiento en el sector ha sido muy abarcador, por ejemplo, en Santiago de Cuba, donde se ha puesto empeño en la sede del Coro Madrigalista, el Teatro Martí, o la Sala Mambí del Teatro Guiñol Santiago, a la que se la ha hecho un trabajo encomiable.



Obtiene premios en concurso de EE.UU. Jazz Band de Conservatorio de Cuba



El MINCULT celebra los reconocimientos alcanzados por la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán en un concurso de estudiantes convocado de manera virtual por Estados Unidos. La formación orquestal fue reconocida en la sección de Banda Destacada y, además, el evento resaltó en Trompeta a Frank Alejandro Cuni y en Vocal Jazz a Alejandra Camila Ramos. En el certamen virtual, varios miembros de la Jazz Band cubana también obtuvieron Menciones Honorables en Solos.



Otros Enfoques de artistas villaclareños ante la pandemia



Visibilizar el trabajo de los artistas a partir del giro impuesto por la pandemia del nuevo coronavirus ha constituido prioridad del proyecto Enfoques, iniciativa de la AHS en Villa Clara. César Irigoyen, uno de los realizadores, precisó que se trabaja para dos escenarios: las redes sociales y la televisión, en esta última con un formato de programa de 12 minutos que saldría por el canal local Telecubanacán. Asimismo, otras iniciativas han mantenido viva la espiritualidad en estos tiempos convulsos de COVID-19, por ejemplo, Gente con Pico Fino, programa radial para la lectura de textos; Poesía contra coronavirus, o los estrenos que cada jueves hace La Trovuntivitis desde su canal de YouTube.



Ya comenzó Santa Clara Canta



La segunda edición de la Temporada Coral Santa Clara Canta ya ha sido inaugurada este domingo, de manera virtual, valiéndose de las plataformas digitales y Televisoras para enviar al mundo un mensaje fraterno desde una de las más antiguas y enaltecedoras tradiciones culturales de nuestro pueblo: “Cantar”. Esta edición tiene su inspiración en el médico, internacionalista y revolucionario Ernesto Che Guevara, nuestro Guerrillero Heroico, al celebrarse este 14 de junio el aniversario 92 de su natalicio y, asimismo, es un regalo a la ciudad en su aniversario 331. Los participantes han reclamado a niños y niñas, hombres y mujeres, a entonar un canto por los que ya no están y en nombre de ellos y ellas elevar las voces en acción de gracias a todos los que hoy luchan por la vida en esta batalla mundial.



Los Óscar deciden hoy si retrasan su gala de 2021 por el coronavirus



La Academia de Hollywood decidirá este lunes sobre un posible retraso de la gala de 2021 de los Óscar, prevista para el 28 de febrero, debido a la crisis del coronavirus. Es probable que se aplace la ceremonia hasta ocho semanas más tarde, lo que podría llevar la gran fiesta del cine a finales de abril. Si finalmente se retrasara, esto conllevaría que los Óscar amplíen su fecha límite de admisión de candidatas.



Se suman a lucha contra la covid-19 los personajes de Gru y los Minions



La OMS, la Fundación pro Naciones Unidas y el estudio de cine Illumination formaron una alianza para promover en un anuncio las prácticas seguras y saludables en estos tiempos difíciles de la pandemia que provoca el nuevo coronavirus. Protagonizado por los personajes de Gru y los Minions, tan populares en el mundo, la proclama de esas instituciones muestra conductas que salvan vidas y ayudan a mitigar las consecuencias de la COVID-19. “Las historias son una herramienta poderosa para acelerar los cambios sociales positivos en el mundo. Es un honor colaborar con la OMS y la Fundación pro Naciones Unidas para recordar a las personas que durante esta pandemia deben protegerse a sí mismas, a los demás y a sus comunidades”, declaró Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination.



Cali quiere récord mundial bailando salsa



Los caleños se trazaron la meta de establecer un nuevo Guinness Récord con el mayor número de personas bailando salsa desde sus casas en una sola video-llamada. El encuentro de bailarines se realizará la noche del próximo domingo 28 de junio por iniciativa de la Fundación Delirio, que prepara todo para la fiesta virtual, a la que ya se han inscrito sin costo decenas de personas a través del sitio online de la organización. La idea de la fiesta es anticiparse a la celebración de los 484 años de la fundación de Cali, la principal ciudad colombiana sobre el Pacífico, considerada la "capital mundial de la salsa" y cuna de la danza, el cine y teatro del país.



