Convocan al Premio Nacional de Danza 2020

El Consejo Nacional de las Artes Escénicas con la colaboración del MINCULT y la UNEAC, convoca a presentar propuestas al “Premio Nacional de Danza 2020”. Este Premio se otorga anualmente como máximo reconocimiento al trabajo de los creadores e intérpretes en esta especialidad de las artes escénicas. Podrán ser propuestos aquellos creadores vivos que, dentro del amplio panorama del teatro cubano, han tenido y mantienen en la actualidad una trayectoria reconocida y aportadora al desarrollo de la especialidad en Cuba. Las propuestas serán recibidas en el CNAE hasta el 22 de junio del presente año. El premio se entregará en acto público solemne, en fecha próxima que será debidamente informada.



Conmemorarán en Cuba aniversario 90 del natalicio de Armando Hart



Representantes de las instituciones martianas conmemorarán en Cuba el aniversario 90 del natalicio de Armando Hart con un acto de asistencia limitada el próximo 12 de junio, informó el Ministerio de Cultura. Debido a la situación generada por la COVID-19 y las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno de Cuba para proteger al pueblo, dicho acto tendrá una asistencia no superior a las 16 personas, y se realizará en el Salón Bolívar del Centro de Estudios Martianos, en La Habana. Diversos intelectuales de esta nación caribeña consideran importante seguir reconociendo los aportes de Hart a la educación, la cultura y al pensamiento político cubano.



Tumbao, primer clip en animados de la orquesta Faílde





El video clip Tumbao, estrenado oficialmente ayer en el canal de Youtube de la Orquesta Faílde, trasciende como el primero en dibujos animados de esa agrupación, que desde el audiovisual promociona la canción que da título a su más reciente fonograma. La composición de Pedro Pablo Cruz, con arreglo de Alejandro Falcón, la llevó al audiovisual Rayko Gámez con un discurso artístico de la imagen que sincroniza con la portada del disco al que representa la canción. Aparecen representadas personalidades como Miguel Faílde, Benny Moré y Tata Güines, entre otros entes que lanzaron a lo más alto la música cubana.



Cienfuegos tendrá nuevo mural cerámico en la ciudad



Para el mes de septiembre la ciudad de Cienfuegos tendrá un nuevo mural de cerámica a relieve. Tres artistas de la Perla del Sur, los hermanos José Carlos y Pedro Enrique Beltrán Labrada, junto con Mario Velázquez Triana, son los protagonistas del proyecto que será emplazado en la pared frontal de la librería Dionisio San Román, ubicada en el Boulevard de la urbe. La obra, con 12 metros de ancho y tres de alto, tendrá iluminación nocturna para apreciar sus detalles a cualquier hora del día y recreará la fundación de la antigua villa de Fernandina De Jagua, desde la belleza y el impulso creativo del arte. Así, la Perla de Sur tendrá a la vista pública otra obra de arte para seguir descubriendo sus encantos.



Activismo artístico ambientalista promueve saneamiento del Río Guaso



“Más de amor que de otra cosa” es eslogan y convicción que mueve a la más reciente entrega artística del laureado proyecto músico-danzario Médula, e incluye CD próximo a salir y activismo ambientalista con visible impacto en la red de redes, para sanear al emblemático río Guaso de la ciudad de Guantánamo. La iniciativa, expresada en instantáneas de bellas y coreográficas esculturas humanas, contrastantes entre la suciedad de la citadina rivera guantanamera, encontró en el espacio online plataforma ideal para trascender. Obreros y carros colectores de desechos sólidos llegaron hasta las márgenes del “Guaso” e higienizaron varios tramos, una tarea que proseguirá, aunque los artistas opinan que no es exclusiva responsabilidad institucional, sino de la ciudadanía toda, por lo que su llamado es a la conciencia colectiva.



Recuerdan a Federico García Lorca en aniversario de su nacimiento



Fue un 5 de junio, pero del año 1898, cuando nació Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, un pequeño pueblo de Granada, España. Estando en tierras norteñas, fue Fernando Ortiz quien lo invita a dar unas charlas y conferencias en Cuba, donde permaneció tres meses aproximadamente. Cuentan que nuestra Patria lo deslumbró y que hasta comentó en carta a sus padres; “que esta Isla era un paraíso, si me pierdo que me busquen en Andalucía o en Cuba”. Es así que el mundo recuerda a García Lorca, por su genio creador y su intensa existencia.



Primera interpretación en Cuba de Giselle por Alicia Alonso cumplió 75 años





La primera interpretación en Cuba de Giselle por la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, celebrada en el Teatro Auditorium (hoy Amadeo Roldán), cumplió ayer 75 años. La talentosa bailarina cubana actuó en esa función con el Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical y le acompañaron Fernando Alonso, Rosella Hightower y Simón Semenoff. Dos años antes de esa función en el Auditorium, el 2 de noviembre de 1943, la bailarina se había estrenado en el protagónico del emblemático ballet romántico con el American Ballet Theatre, hecho que constituyó un hito en su carrera y en la historia del ballet.



Williams y Morricone recibirán Premio Princesa de Asturias



Los compositores John Williams y Ennio Morricone serán homenajeados con Premios Princesa de Asturias por sus respectivos trabajos para el cine. El jurado que otorga estos reconocimientos dijo que el músico estadounidense y el italiano han enriquecido cientos de películas con su talento: mientras Morricone construyó su reputación poniendo música desde Europa al lejano oeste americano, Williams trasladó el espíritu de la tradición sinfónica vienesa a grandes éxitos de Hollywood. Williams, de 88 años, ha compuesto las bandas sonoras de La guerra de las galaxias, Tiburón, Indiana Jones y las tres primeras de películas de Harry Potter. Morricone, de 91 años, ha creado a lo largo de siete décadas más de 400 partituras para producciones de cine y televisión que incluyen Los intocables y más recientemente Los 8 más odiados, de Quentin Tarantino.



