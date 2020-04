Convocan a realizar las Romerías de Mayo desde casa

Convocan a realizar las Romeras de Mayo desde casa

2020-04-17 11:47:59 / web@radiorebelde.icrt.cu





La Asociación Hermanos Saíz convoca, del 2 al 8 del mes próximo, a las Romerías de Mayo, evento que esta vez tendrá la particularidad de realizarse desde casa, como consecuencia de la actual situación epidemiológica provocada por la COVID-19. En el afán de no renunciar a mantener vivo ese espíritu romero en estos momentos tan complejos, conscientes de que el arte también salva, llegarán las Romerías, esta vez con el eslogan "Porque no hay mañana sin hoy". Jóvenes escritores, artistas, investigadores, promotores, voluntarios, Maestros de Juventudes, Miembros de Honor y otras personas, podrán compartir imágenes de ediciones anteriores, recuerdos, canciones, poesía, como parte de una esencia que forma parte del alma de la AHS y de la cultura cubana. La página en Facebook de las Romerías y los perfiles en redes sociales de la AHS, así como el sitio web disponible en la dirección www.ahs.cu, serán fuentes de conciertos, exposiciones, forodebates y cápsulas de promoción. Los contenidos serán brindados en espacios televisivos y radiales, lo que permitirá incrementar el alcance de este nuevo desafío de la vanguardia del arte joven en el país.



Participará Cuba en reunión virtual convocada por la Unesco sobre cultura y COVID-19



Cuba participará la semana próxima en una reunión virtual convocada por la Unesco para abordar el impacto de la COVID-19 en la cultura, confirmó hoy la Misión permanente de este país ante dicho organismo. Se espera que el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, intervenga en la videoconferencia señalada para el 22 de abril, como parte de los esfuerzos dedicados por la Unesco a la búsqueda de respuestas coordinadas ante las afectaciones de la pandemia en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura. El encuentro dará continuidad al foro de ministros de Cultura celebrado el 19 de noviembre en París, Francia, en el contexto de la sesión 40 de su Conferencia General. Se tratarán temas como el apoyo a los artistas, cuya actividad se ha visto afectada, y el acompañamiento desde diversas iniciativas a los cientos de millones personas que permanecen en todo el planeta bajo medidas de confinamiento, las cuales llevaron al cierre de escuelas, teatros, museos, bibliotecas y sitios patrimoniales.



Tomás Gutiérrez Alea, un paradigma del cine en Cuba, fue recordado en aniversario de su fallecimiento



A 24 años de su último respiro, Tomás Gutiérrez Alea y su filmografía mantienen vigencia, gracias a su modo de reflejar la realidad de Cuba y una singular estética capaz de atrapar a todos los públicos. Con una carrera prolífica que lo posicionó entre lo mejor de la cinematografía cubana e internacional, Titón legó una veintena de largometrajes, documentales y cortos, caracterizados por lograr desdibujar los márgenes entre lo culto y lo popular y, de esa manera, marcar la industria del séptimo arte en la nación caribeña. Como representante del movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, manifestó en sus producciones, conferencias y entrevistas su profunda preocupación por los problemas derivados del neocolonialismo y la identidad cultural. Sin distanciarse de los paradigmas artísticos universales o las corrientes cinematográficas de su época, Titón, quien falleció el 16 de abril de 1996, apostó por un cine que sirviera de herramienta para generar cambios sociales y políticos, tanto en Cuba como en la región.



Grupo teatral espirituano ofrece su arte ante la Covid-19



Desde uno de los balcones de la comunidad de Olivos II, en esta ciudad del centro cubano, el grupo de teatro Parabajitos ofrece su arte para hacer más llevaderos los días en casa. Junto a Yojandry Naranjo, impulsor del proyecto, participan en el reducido escenario-balcón de su apartamento, cada tarde, los estantes miembros de la familia: su esposa Yanet y sus hijos Shekinah y Shalom, de ocho y cinco años. Trabalenguas, canciones e informaciones brotan desde la altura de cinco pisos. Algo más de una década de creado tiene este grupo de las artes escénicas para niños, que entre sus numerosos reconocimientos posee el Premio Nacional de Teatro Adolfo Llauradó.



"Live Aid" en cuarentena, el concierto global por el coronavirus



Más de un centenar de artistas internacionales, desde Paul McCartney hasta Maluma y Jennifer López, participarán este fin de semana en un macroevento solidario, convocado por la OMS y Lady Gaga, con más de ocho horas de música que se retransmitirán en todo el mundo por la crisis del coronavirus. La iniciativa recordará al histórico "Live Aid" de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África. Fue una cita que marcó un antes y un después, de la que se desprende la mítica canción "We Are The World" y en la que Freddie Mercury y su banda dieron la que para muchos es la mejor actuación de la historia del rock. Las extrañas circunstancias que vive el planeta han llevado a organizar otro evento para unir a la población de la misma manera, bajo el lema "Un Mundo: Juntos en Casa", aunque en esta ocasión no habrá escenarios ni público.



Festival Eyeife y Tunturuntu, este viernes en sus plataformas de Facebook Live e Instagram



El festival Eyeife, dedicado a la promoción de la música electrónica y de la cultura de la isla de modo general, también reorganiza su programación anual dada las actuales circunstancias y se mueve a otros ámbitos en el afán de continuar compartiendo con su público. Para la ocasión, desplaza su fiesta programada para celebrar la primavera, al circuito digital de la mano de la Plataforma Online Tunturuntu. Con un elenco de lujo que trae a encuentro a los participantes de la edición Eyeife 2019, el festival se lanza al llamado de concienciar desde la sonoridad, la producción y la cultura en general. Esta vez cuentan, entre los artistas que estarán compartiendo sus conciertos, algunos como el conocido Disc Jockey Albert Neve, quien resulta uno de los representantes más significativos e influyentes de la escena musical electrónica de España. La idea principal es compartir un mismo espacio donde todos los géneros y las voces se unen para concienciar sobre la responsabilidad y el respeto por el otro en un momento tan convulso como vive el mundo. Dentro de las presentaciones que se extenderán de 30 a 45 minutos, y serán transmitidas desde las 6:00 p.m. por los perfiles y redes de los propios músicos, el Festival Eyeife y Tunturuntu, en sus plataformas de Facebook Live e Instagram, también podrá hacerse un recorrido por lo más conocido de los repertorios de estas estrellas internacionales que se unen a la causa.



Canción ‘Cuando estés aquí’ de Pablo Alborán donará beneficios a la lucha contra Covid-19



El cantautor español Pablo Alborán estrenó esta semana su último single ‘Cuando estés aquí’, inspirado en la actual cuarentena que vive el mundo a causa de la pandemia de la Covid-19. El artista aseguró que el mensaje que quiere transmitir con la canción es poder “aportar un poco de paz, un abrazo, el abrazo que no nos podemos dar ahora". Precisó Alborán que los beneficios que genere irán directamente al proyecto ‘Emergencia coronavirus’ de la UNICEF. El videoclip fue íntegramente realizado desde el confinamiento en su propia casa. La voz y el piano, interpretados por Pablo Alborán, están acompañados por la guitarra de Lolo Álvarez.



(Haciendo Radio)