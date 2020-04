Convocan al XXV Premio de Poesía La Gaceta de Cuba

Convocan al XXV Premio de Poesa La Gaceta de Cuba

2020-04-24 11:25:46 / web@radiorebelde.icrt.cu



El Consejo Editorial de La Gaceta de Cuba, con el auspicio de la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, convoca al XXV Premio de Poesía La Gaceta de Cuba. Podrán participar los escritores y artistas cubanos, residentes en el país, sean miembros o no de la UNEAC, y sin límite de edad. Igualmente, se concursará con uno o varios poemas de tema libre, cuya extensión no exceda los doscientos versos. Las obras deberán ser totalmente inéditas, no tener compromiso de publicación, ni estar concursando en otro certamen. Podrán ser enviadas por correo electrónico, en formato Word o PDF, a la dirección arturango@gmail.com, acompañadas de los datos del autor. Los trabajos se recibirán hasta el lunes 18 de mayo del 2020. El fallo del jurado se dará a conocer en junio del 2020.



El Día Mundial del Libro fue virtual



El Día Mundial del Libro vivió su jornada histórica más paradójica: fue la primera edición virtual, con las librerías cerradas y con poca gente en las calles en busca de sus autores y títulos favoritos. No hay canal en las redes sociales en el que editores y amantes de los libros no hubieran mantenido el espíritu de la jornada, pero fue Instagram quien concentró más actividades. Por suerte, los libros, desde el inicio de los cambios provocados por la pandemia a nivel mundial, han podido conseguirse. Amén de los que se compran en quioscos y papelerías, la solución ha venido también de la posibilidad de obtenerlos online.



Trova y poesía en concierto online de Augusto Blanca y Corina Mestre



Una íntima presentación cargada de lírica y buena vibra, resultó el concierto online ofrecido por el cantautor Augusto Blanca, fundador del movimiento de la nueva trova y la actriz Corina Mestre. Entre canciones y poemas a guitarra transcurrió el recital, que llegó a los internautas y televidentes de todo el mundo, que hoy se encuentran recluidos en sus hogares como medida preventiva ante la propagación de la Covid-19. Mestre puso voz a poemas como Dos milagros, de José Martí; Balada del amor olvidado, de Dulce María Loynaz; y La Canción del Bongó, de Nicolás Guillén, al tiempo que cantó a dúo con Blanca algunas canciones de su amplio repertorio.



Invitan a jugar reto virtual ‘Yo dibujo Europa desde mi casa’



Si tienes entre 5 y 12 años de edad y te gusta la pintura y el dibujo, te invitamos a jugar el reto virtual Yo dibujo Europa desde mi casa, organizado por el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo, de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, y la Delegación de la Unión Europea en Cuba. Para participar en el reto virtual debes hacer un dibujo o pintura donde representes personalidades, lugares, monumentos, expresiones danzarias y/o símbolos que caractericen la cultura y el patrimonio de Europa, y su relación con Cuba. Luego, tienes que hacer que un adulto le de like y siga las páginas de Facebook del Centro; así como compartir dos fotos: una foto de tu dibujo y otra en la que tú mismo sostengas la obra plástica con tus manos; e incluir los datos del dibujo. El último día para que participes será el jueves 7 de mayo de 2020.



Son dados a conocer los Premios del IV Concurso de Microrrelatos



El jurado del IV Concurso de Microrrelatos, organizado por Cubadebate, la Asociación Hermanos Saíz y la casa editorial latinoamericana Ocean Sur, se reúne por vía Whatsapp para deliberar sobre los más de 1 000 textos presentados. Tras una lectura cuidadosa, se acuerda por unanimidad otorgar la condición de Finalista a los textos a Solo de guitarra, de Abey Medina y Práctica de tiro, de Héctor Barrios González. Tercer Premio a Bucle urbano, presentado por GR; Segundo Premio a Cinco, cuatro, tres, dos, una vida, de Adiley Cilleros; y Primer Premio a La encontré sentada en la yerba, como Buda, en una esquina de la terminal…, de Iván. Este último, a partir de la eficaz utilización del diálogo, el autor logra darle vida a personajes que parecen existir más allá de la narración. Siembra en el lector una bien lograda desolación y cientos de preguntas. Felicitaciones a todos los ganadores.



The Rolling Stones publican su primera canción original en ocho años



Los Rolling Stones presentaron su primera canción original en ocho años. La canción arranca de forma suave, delicados riffs de guitarra y unos coros. El tema se pone interesante a la mitad, con un estribillo lleno de garra. La canción incluye un pequeño solo de armónica de Jagger. Un tema correcto que no será recordado como una de las mejores canciones del grupo. No obstante, casualmente la letra se puede relacionar con los tiempos que vivimos. Desde el título (Vivir en una ciudad fantasma) hasta algunos de los versos. Los Rolling Stones participaron el pasado sábado en el gran festival de la era del coronavirus, One World: Together At Home, organizado por Lady Gaga. El grupo no estaba anunciado, pero se apuntó a última hora. Living in a Ghost Town es una canción donde Jagger se luce: con la interpretación, con la apocalíptica letra y con su armónica.



Ediciones Polymita: Joyas bibliográficas para descargar



Ediciones Polymita, con el consenso de autores y colaboradores, acaba de poner a disposición del pueblo, en formato PDF, varios de los títulos más recientes de su colección, que pueden ser descargados desde el sitio Cubarte del Ministerio de Cultura. Su director, el editor y fotógrafo Julio Larramendi, anunció que la donación consta de una veintena de obras sobre los tesoros del Patrimonio Natural y Cultural de Cuba, y convidó a aprovechar con la lectura estos momentos de difícil y necesario aislamiento ante la situación epidemiológica por el nuevo coronavirus. Ediciones Polymita -con sus joyas bibliográficas- incorpora al caudal online títulos como: La Habana. Imagen de una ciudad colonial; Las primeras villas de Cuba y El cartel de la Revolución.



Beyoncé identifica grupos a los que donará por coronavirus



Beyoncé está enfocando sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus a organizaciones que ayudan a comunidades de color que han sido fuertemente afectadas por la pandemia. La superestrella anunció que su organización benéfica se asociará con la campaña Start Small del cofundador de Twitter Jack Dorsey para proporcionar 6 millones de dólares en ayuda a grupos que trabajan para cubrir necesidades básicas en ciudades como Detroit, Houston, Nueva York y Nueva Orleans. “Las comunidades de color están sufriendo en proporciones épicas debido a la pandemia del COVID-19”, señala un comunicado en el cibersitio de la cantante. “Comunidades que ya carecían de fondos para educación, salud y vivienda ahora enfrentan tasas de infección y muerte alarmantes”.



(Haciendo Radio)