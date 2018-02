Convocó Nicolás Maduro a movilización popular este 4 de febrero

2018-02-03





El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una gran movilización popular para mañana domingo en respaldo a la celebración del Gran Congreso de la Patria y por los 26 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, publicó Prensa Latina. Tras su nombramiento oficial como candidato a los comicios presidenciales por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el mandatario instó a la unidad para lograr la victoria en las referidas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de abril.



Solicita la defensa de Lula el habeas corpus al Supremo Tribunal Federal



Por otro lado Telesur reportó que la defensa del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó la víspera al Supremo Tribunal Federal (STF) un "habeas corpus", para evitar su detención de forma anticipada, tras agotar los recursos en la segunda instancia de la Justicia brasileña. Por medio de esta solicitud, los abogados de Lula, intentan evitar la detención del exmandatario, mientras se determina la legalidad del arresto y la condena, tras el análisis de las pruebas presentada por la defensa.



Presiona la Casa Blanca al Pentágono para que planee un ataque militar contra Pionyang



También el sitio digital Rusia Today informó que la Casa Blanca se está poniendo cada vez más impaciente con el Pentágono por la falta de una estrategia para efectuar un ataque militar preventivo contra Corea del Norte, indicó hoy el diario The New York Times. El consejero de seguridad nacional H.R. McMaster supuestamente presiona a las autoridades militares porque es partidario de mantener todas las opciones sobre la mesa, mientras que el Pentágono teme que esta estrategia aumente las probabilidades de un ataque preventivo señala el artículo del The New York Times.



Cerca el Ejército sirio un bastión estratégico de Al Qaeda en Idlib



Además la agencia china Xinhua destaca que el ejército sirio se encuentra a unos kilómetros de un bastión estratégico de extremistas vinculados con Al Qaeda en la provincia noroccidental de Idlib. Según indicó hoy una fuente militar siria que como parte de la actual ofensiva militar contra el Comité de Liberación del Levante (CLL), también conocido como Frente Nusra, el ejército sirio capturó varias áreas del sur de Idlib desde que inició su ofensiva contra el bastión rebelde en diciembre.





