Cooperativas Agropecuarias en Cuba, perspectivas y oportunidades



Las Cooperativas son una organización económica y social que forma parte del sistema de producción de alimentos del país. Foto: Archivo Radio Rebelde.



Con el objetivo de promover el desarrollo de las Cooperativas Agropecuarias fue aprobado recientemente el Decreto Ley 365 y su Reglamento 354, los cuales entrarán en vigor el 24 de noviembre. Ambos cuerpos legales tienen el propósito de promover el desarrollo de las tres formas de producción, las UBPC, las CPA y las CCS.



El director jurídico del Ministerio de la Agricultura, Orlando Díaz Rodríguez, aseguró que las Cooperativas son una organización económica y social que forma parte del sistema de producción de alimentos del país.



Explicó que estas normas responden a la implementación de la política para el perfeccionamiento de las bases productivas, además autorizan a que los pequeños agricultores puedan contratar directamente la fuerza de trabajo.





El director jurídico del Ministerio de la Agricultura, Orlando Díaz Rodríguez, explicó que estas normas responden a la implementación de la política para el perfeccionamiento de las bases productivas. Fotos: Cortesía de Haciendo Radio.



El nuevo Decreto Ley reconoce por primera vez al plan de la economía como un documento oficial y crea una comisión de Control y fiscalización con capacidad de supervisar la contabilidad, las facturas, los comprobantes de pagos y el cumplimiento del objeto social.



El director de Desarrollo Cooperativo del Ministerio de la Agricultura, el máster Ricardo Monzón Novoa, dijo que el 80 % de las producciones agropecuarias, dígase viandas, hortalizas, granos y frutales se generan en las tres formas de producción cooperativas del país UBPC, CPA y CCS.

El funcionario se refiere a los principales cambios previstos en las nuevas normas jurídicas:



- La generalización de los fondos de desarrollo y sociocultural a todas las cooperativas.



-La creación de la comisión de control y fiscalización a todas las cooperativas.



-Las cooperativas crean cuentas por donde circula el dinero de los productores.



-Unifican de las nomenclaturas, sus líderes son presidentes, sus integrantes cooperativistas y sus órganos de dirección Juntas Directivas y Asamblea General.



-Se modifica la Res 673/13 (Objeto Social) en cuanto a las actividades deben realizarse de forma colateral, solo se pueden hacer en lugares donde se encuentren domiciliados, con ello se evitan trasiegos y otras ilegalidades.





El presente Decreto-Ley tiene como objetivo establecer los principios generales sobre la constitución, funcionamiento, escisión, fusión y extinción de las cooperativas agropecuarias.



El director de Desarrollo Cooperativo del Ministerio de la Agricultura, el Máster Ricardo Monzón Novoa, aclaró que las herramientas y maquinarias para realizar estas actividades tendrán que ser medios básicos de la entidad. El funcionario precisó que en ocasiones un carpintero se respaldaba con una cooperativa, sin embargo este no aportaba ningún ingreso, solo provocaba problemas hasta legales.



Igualmente dejó claro que los miembros de una UBPC o CPA no pueden ser usufructuarios, ni pertenecer a otra cooperativa o tener otra actividad laboral.



Escuche en audio una versión de la comparecencia de directivos del Ministerio de la Agricultura en Haciendo Radio.



Teniendo en cuenta la experiencia alcanzada en la aplicación de la Ley No. 95 “Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios”, de 2 de noviembre de 2002, y del Decreto-Ley No. 142 “Sobre las Unidades Básicas de Producción Cooperativa”, de 20 de septiembre de 1993, así como el perfeccionamiento de la base productiva del sector agropecuario, se hace necesario regular en un solo cuerpo legal, la organización y funcionamiento de las cooperativas agropecuarias, en correspondencia con las transformaciones que en la actualidad demanda dicha base.



El presente Decreto-Ley tiene como objetivo establecer los principios generales sobre la constitución, funcionamiento, escisión, fusión y extinción de las cooperativas agropecuarias.



Las cooperativas agropecuarias responden por su actividad principal en correspondencia con la línea fundamental de producción o de servicios aprobada en su constitución y pueden realizar actividades secundarias, eventuales y de apoyo, siempre que no vayan en detrimento del cumplimiento de la línea fundamental y utilicen para ello los medios o activos fijos tangibles que sean de su propiedad.



Se constituye sobre la base del aporte de bienes y trabajo de sus cooperativistas, posee personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía en la gestión y en la administración de los bienes, cubre los gastos con los ingresos y responde por sus obligaciones.



Las cooperativas se vinculan a empresas estatales agropecuarias y azucareras con las que mantienen relaciones contractuales y reciben servicios que les permiten dar cumplimiento a sus planes y programas.







La Cooperativas de Producción Agropecuaria se constituye por agricultores pequeños que voluntariamente deciden aportar la tierra u otros bienes de su propiedad al patrimonio de la cooperativa que, una vez creada, puede recibir tierras en usufructo. Se integra, además, por otras personas naturales que concluyan satisfactoriamente el período de prueba y sean admitidos por la Asamblea General de la cooperativa.



La Cooperativa de Créditos y Servicios se constituye por la incorporación voluntaria de agricultores pequeños que mantienen la propiedad o usufructo de sus respectivas tierras y demás bienes, así como de la producción que obtienen. Se compone, además, por los familiares de los referidos agricultores que estén vinculados a la tierra, los apicultores sin tierra y los trabajadores contratados que sean aceptados como miembros por la Asamblea General de la cooperativa.



La Cooperativa de Créditos y Servicios tiene como funciones principales gestionar a sus cooperativistas el acceso a los créditos bancarios, los insumos y los servicios que completan los ciclos tecnológicos, así como contribuir al desarrollo integral de la propia cooperativa y la comunidad donde está domiciliada.



Las cooperativas agropecuarias se rigen por los principios siguientes:



a) Voluntariedad: libre disposición de las personas naturales de incorporarse y permanecer en las cooperativas agropecuarias.



b) Cooperación y ayuda mutua: todos los cooperativistas trabajan y colaboran entre sí, en función de incrementar las producciones agropecuarias y forestales.



c) auto sostenibilidad económica: las cooperativas agropecuarias deben ser capaces de cubrir todos sus gastos con sus ingresos y obtener utilidades para su desarrollo y el bienestar de sus cooperativistas.



d) disciplina cooperativista: los cooperativistas deben cumplir las disposiciones de este Decreto-Ley, su Reglamento, los reglamentos internos y demás acuerdos de la Asamblea General de la cooperativa agropecuaria, así como otras disposiciones jurídicas que les sean aplicables.



e) el patrimonio de la cooperativa es indivisible: el patrimonio de cada cooperativa no puede ser objeto de división o repartición entre los cooperativistas, excepto en los procesos de extinción en que resulte procedente.



f) decisión colectiva e igualdad de derechos de los cooperativistas: los actos que rigen la vida económica y social de las cooperativas agropecuarias se analizan y deciden en forma democrática por todos los cooperativistas que ostentan iguales derechos ante la Asamblea General y las decisiones se toman por mayoría de votos.



g) territorialidad: los agricultores pequeños que se vinculan o incorporan a una cooperativa agropecuaria lo harán fundamentalmente a una situada en el mismo municipio, dentro de los límites en que están enclavadas las tierras que poseen, con el fin de facilitar la gestión de esta y por excepción en otro límite.



h) bienestar de los cooperativistas y sus familiares: las cooperativas agropecuarias trabajan para lograr la satisfacción racional de las necesidades materiales, sociales, educativas, culturales y espirituales de los cooperativistas y sus familiares.



i) educación cooperativa: las cooperativas son responsables de coordinar la capacitación y superación técnicas con los ministerios encargados en estas misiones, para sus cooperativistas y trabajadores contratados acerca de la naturaleza, principios y beneficios del cooperativismo, con el objetivo de promulgar y consolidar la cultura cooperativista.



j) colaboración entre cooperativas y otras entidades: las cooperativas colaboran entre ellas, así como con otras entidades para prestarse bienes o servicios, suministrarse información e intercambiar experiencias y demás actividades en beneficio de la producción y el cumplimiento de sus fines sociales, según el objeto social aprobado, para lo cual suscriben los contratos en los casos que proceda u otro documento que así acuerden, cuando la colaboración no tenga un propósito mercantil.



k) responsabilidad social y contribución al desarrollo de la economía nacional: los planes y programas de las cooperativas agropecuarias tienen como objetivo fundamental contribuir al desarrollo económico y social sostenible de las comunidades en que están enclavadas, del municipio y del país en general, en armonía con el medio ambiente, prestando especial atención a esto último y haciendo cumplir en su demarcación lo establecido por la legislación ambiental cubana e internacional suscrita por el Estado cubano, así como las demás disposiciones jurídicas vigentes relacionadas con las actividades que desarrollan.







El ministro de la Agricultura aprueba el objeto social de las cooperativas agropecuarias, así como modifica, por interés estatal o a solicitud de la propia cooperativa, la línea fundamental de producción y el objeto social, oído el parecer de la empresa estatal a la que se vincula la cooperativa, de la organización superior de dirección empresarial en los casos que proceda, y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños o del sindicato correspondiente; exige el control de su cumplimiento y dicta normas para su mejor funcionamiento.



El control estatal a las cooperativas agropecuarias lo ejercen los órganos, organismos y entidades del Estado facultados para ello, dentro del marco de las atribuciones legalmente conferidas.



Las violaciones disciplinarias cometidas por los cooperativistas y trabajadores contratados se conocen por la Junta Directiva, la que aplica directamente la medida que corresponda, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del presente Decreto-Ley.

Del Autor