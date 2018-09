Copa Final Four sub-20: Dejan buena imagen voleibolistas cubanas

La selección femenina de Cuba sub 20 años de voleibol logró revancha de 3-1 sobre el equipo de Perú (25-21; 25-22; 20-25; 25-18), en la Copa Final Four, evento ganado por Republica Dominicana.



Según las estadísticas publicadas en la página digital de NORCECA, las ganadoras aventajaron en las categorías de ataque por 52-41, boqueo 21-17 y servicio (4-2). Aunque se quedó con el triunfo, Cuba cometió 26 errores no forzados mientras que Perú los redujo a 18.



Evilania Martínez y Jessica Aguilera contribuyeron con 18 puntos cada una a la victoria cubana, seguidas por Ailama Cese y Yamisleydis Viltres con 16 y 11 puntos respectivamente. En Perú, la opuesta Thaisa Mc Leod consiguió el máximo de 18 puntos y la central Flavia Montes cerró con 15.



Tomás Arteaga, entrenador de Cuba: "Creo que el equipo que más aprendió en este torneo fue el de Cuba. A pesar de las limitaciones en el cambio de jugadoras y que no teníamos derecho a podio, las muchachas lucharon en cada partido, y les agradezco por la madurez que demostraron para afrontar la situación".



Cuba, que perdió sus tres partidos de la fase de todos contra todos en cinco sets, sólo pudo utilizar seis jugadoras en el torneo, pues las otras no cumplieron con el requisito de la edad.

