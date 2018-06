Costa derriba la muralla iraní

“Diego Costa no es el delantero ideal para la selección. Le falta capacidad para asociarse, es torpe con la pelota y ralentiza el juego de España”. Estos, eran los argumentos en los que la prensa se basaba pidiendo la suplencia del hispano-brasileño, quien ayer fue la figura de España en la Copa del Mundo.



Diego, lo mismo con un churro de rebote o con una jugada individual propia de un grande, siembra el caos y marca las diferencias en zona de ataque.



El partido presentó desde el inicio el guion esperado. “La Roja” tocaba y tocaba mientras Irán se refugiaba en su área con los jugadores por detrás de la línea de la pelota.





Faltas, pérdidas de tiempo, pelotazos a dividir, eran las maneras que encontraba el cuadro persa de no perderle la cara al partido. Cada entrenador juega a lo que puede y Queiroz apostó por anular a España y esperar un cero a cero. Estuvo a punto de conseguirlo si no es por el afortunado rebote en que Costa anotaba su tercer gol del Mundial.



Resumen del partido:

España lenta en su juego, no combinó bien ni por dentro ni por fuera y los cambios no lograron agitar el encuentro. Además vuelve a dejar algunas dudas en el retroceso defensivo, pues Irán con muy poco logró generarle ocasiones.



Mejor resultado que juego para “La Roja” que con cuatro puntos se coloca junto a Portugal a la cabeza del grupo B.



En el mundial más parejo que se recuerde, es importante ganar así. No siempre los equipos tendrán un buen partido y el carácter es vital para sacar adelante estos encuentros bisagras.

