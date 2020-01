En Audio: Cousín, el cazador de Cocodrilos

Cousín, el cazador de Cocodrilos. Foto: Abel Rojas Barallobre



Camagüey-. Con una ofensiva despiadada y una joya de pitcheo de Yosimar Cousín, los “Toros” “fajaron” por primera vez en esta gran final de la 59 Serie Nacional y de esta forma se irán para Matanzas con el play off igualado a un triunfo por bando.



Con dos racimos los locales decidieron las acciones, uno de tres en el mismo primer inning, donde le falló la defensa a los matanceros y fabricaron otro de cinco en el octavo, para ponerle la cifra de 8 a 0 al encuentro.



El director agramontino Miguel Borroto, dijo que su conjunto está bateando, por lo que le dificultad aun más la victoria a su rival.

Siempre pensé en la división aquí. Los muchachos están produciendo a la ofensiva y ahora se me incorpora Luis González, quien estuvo lesionado una buena parte de la segunda fase. Ahora tenemos listo a Yariel Roríguez para el primer juego que celebraremos en el Victoria de Girón.

Borroto, adelantó que si el lanzador es zurdo pudiera colocar en el jardín izquierdo a Luis González y si es derecho a Loidel Chapellí Jr.





El piloto de Camagüey tuvo palabras de elogio para el zurdo Yoenni Yera, que será el abridor del tercer partido de la final por Matanzas.

#SerieNacional59 . El jovencito Yosimar Cousin se volvió a presentar en una gran forma. Ahora tiene 14 entradas trabajadas y no le han anotado carreras. pic.twitter.com/gY7pParOI4



El éxito se la agenció el jovencito Yosimar Cousín, con 8 entradas de labor sin permitir anotaciones y ahora suma 14 inning en la postemporada sin que ningún contrario le llegue al home.