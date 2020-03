COVID-19 y congestión nasal

COVID-19 y congestin nasal





Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar muchas afecciones, desde resfriado común hasta enfermedades más graves, siendo uno de ellos el COVID-19, una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano.



En el COVID-19



Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Institutos Nacionales de Salud, Estados Unidos, la congestión nasal, una de las características en los infectados con este virus es el goteo nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta, fiebre, tos seca, hasta llegar a provocar lesiones pulmonares y neumonía.







En la gripe común



La gripe común o influenza, infección respiratoria causada por el influenzavirus A o el influenzavirus B, la padecen la padecen cada año millones de personas, provocando desde casos leves hasta casos mortales, especialmente en recién nacidos, mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas. Sus síntomas incluyen congestión y secreción nasal, así como fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos, dolor de cabeza y fatiga. Y para tratarla generalmente se recomienda descansar y consumir suficientes líquidos para que el cuerpo pueda combatir la infección por sí solo. Aunque pueden parecerse, una diferencia clave entre el coronavirus y la gripe, es que, para esta última existe una vacuna capaz de reducir el riesgo de contraerla, generando anticuerpos unas dos semanas después de su aplicación. Todas las personas de seis meses de edad o mayores de 65 años deben vacunarse en cada temporada.

En las alergias



Las alergias son como "falsas alarmas", pues consisten en reacciones del sistema inmunológico hacia algo incapaz de afectar a la mayoría de las personas y quienes la padecen suelen ser sensibles a más de una cosa como es a los ácaros, esporas, alimentos, medicamentos, polen, polvo, animales o insectos, entre otros. Entre los principales síntomas de la alergia se halla el goteo nasal, pero acompañado por estornudos, picazón, edema o hinchazón, asma y sarpullidos.



No se entretenga en clasificar su congestión nasal



Se debe prestar mucha atención si los síntomas empeoran con el tiempo recordando que la incomodidad nasal y general debido a la alergia permanece constante hasta recibir tratamiento o la desaparición del alérgeno; los síntomas de la gripe suelen desaparecer tras una semana. No obstante, ante la más mínima manifestación capaz de hacer sospechar de la presencia de un COVID-19, no se debe pensar para consultar a un profesional, tal como está orientado en nuestro país. Se debe acudir inmediatamente al médico más cercano pues será quien determine de qué se trata la sintomatología presentada y tomará las medidas oportunas requeridas para cada caso. Con este artículo apelamos a la responsabilidad ciudadana y al altruismo características de nuestro pueblo, teniendo en cuenta que en la situación actual es mejor pecar de exagerados que quedarnos cortos, pues como dice el dicho “es mejor un por si acaso que un quién lo hubiera sabido”. Por eso se debe acudir a la instancia pertinente de nuestro poderoso sistema de salud, gratis y abarcador para toda la población de nuestro país, sin pánicos inútiles, pero considerando que la situación mundial actual en relación al COVID-19 así lo aconseja.

